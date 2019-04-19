Выходные в Воронеже: Библионочь, Дизайфест, парад светлячков

БИБЛИОНОЧЬ

19 апреля к Всероссийской акции «Библионочь» присоединятся городские библиотеки Воронежа.

В «Платоновке» праздник посвятят химии, ведь 2019-й объявлен Международным годом периодической таблицы химических элементов. Работники библиотеки имени Платонова предлагают взглянуть на привычное под другим углом. В абонементе (ул.Фридриха Энгельса, 14) в 19.30 выступит рок-группа «OK?No», в 20.00 начнутся химические опыты от «Лайк-шоу» - гостям предложат погрузиться в сон, не простой, а менделеевский, где все зыбко, нереально и созидательно, где все перемешается, чтобы с помощью Катализатора сложиться в красивую Систему, спасти рыжую красавицу от Парфюмера, узнать, чем занимается Хозяйка CuprumГора Inc., и какие из ее сокровищ хранятся в Музее геологии ВГУ. В читальном зале (ул.Феоктистова, 6) в 16.00 покажут фильм о театральной постановке "Эдип в Эпидавре" театра имени Евгения Вахтангова, а в 18.00 азартных любителей головоломок ждут соревнования по Спидкубингу. В 21.30 начнутся театральные читки с фонариками.

19 апреля в 18.00 на ул. Молодогвардейцев, 7 пройдет театральное путешествие в мир книги и фантазии «Костюмы, музыка, игра – и с нами светлый миг добра», которое устраивают совместно сотрудники Центральной городской детской библиотеки имени Маршака, библиотеки № 22 имени Бунина и библиотеки № 37 имени Добрякова. Гостей ждут конкурсы актерского мастерства, мастер-классы, кукольные истории и бал у Золушки.

Библиотека № 6 (ул. Ленинградская, 136) приглашает воронежцев принять участие в квест-игре "Театр-книги". В программе виртуальное путешествие по театральным подмосткам мира, мастер-классы по изготовлению масок и фигурок для театра теней «Мир кукол», сказочные инсценировки и игры перевоплощения «Театральный Олимп», конкурсы и викторины «Любимые персонажи», пальчиковый театр.

В библиотеке №9 имени Жигулина (Ленинский пр., 149) с 17.00 стартует квест-игра "Приключения в библиотеке или в поисках золотого ключика". В театре кукол синьора Карабаса Барабаса воронежцев ждут волшебная школа Мальвины, хитроумные проделки Кота и Лисы, мастер- класс по изготовлению цветов для лесной опушки, обед в знаменитой харчевне «Три пескаря», пруд забытых вещей мудрой черепахи Тортилы и каверзные вопросы вредины Дуремара. Дошедших до финала ждет волшебный сюрприз в старой каморке папы Карло за его нарисованным очагом.

«Магия детских книг и театра» ждет читатателей в библиотеке №10 (ул.Туполева, 50) с 17.00. В эти «библиосумерки» гости смогут почувствовать себя театральным актером, художником, бутафором и просто чумовым креативщиком! Пройдут мастер-классы «Театральная мастерская», выставка декоративно-прикладного творчества, мгновенный театр «Сказка», литературные викторины, конкурс театральных афиш.

Библиосумерки в библиотеке №17 имени Бакланова (ул.Переверткина, 49) с 17.00 - в это время гостей ждут литературные викторины, конкурсы, мастер-класс, настольные игры. В «Театральном гардеробе» нужно вернуть литературным героям потерянные вещи. В «Театральном буфете» можно почувствоать себя литературным шеф-поваром, окунуться в магию театра теней. Кульминацией вечера будет путешествие по тайным местам библиотеки.

Сотрудники библиотеки №19 имени Прасолова (ул.Шишкова, 63) ждут воронежцев в «Бэби театр» с 17.00. С наступлением сумерек оживают детские страхи. А в «Прасоловке» с помощью смеха вы рискуете избавиться от них навсегда. Фишка сумеречной истории - зажигательные танцы, песни и комната страха. Обещают: будет страшно весело.

В библиотеке-музее №24 имени Пономарева (Московский пр., 109) запланирована большая программа. В 15.00 игра «Софитов свет, артист и сцена», в 16.00 начнет работу фотовыставка Сергея Киселева «Мой адрес Советский Союз», в 17.00 покажут кукольные спектакли «В гостях у мухи» и «Сказкка о глупом мышенке». В 18.00 под выступление фольклорного ансамбля «Терем» покажут сказку «Два брата», пройдет также мастер-класс «Народный костюм» по модельной и предметной фотосьемке. В 19.00 выступит музыкальный театр ДШИ №7 «Искусство быть зрителем». В 20.00 покажут театр на экране.

В 16.00 стартует программа «Театральная азбука детям» в библиотеке №30 (ул. Иркутская, 15а). На мастер-классе «Театр на ладошке» посетители узнают, как самим изготовить куклы для настольного конусного театра и попробуют сыграть роль в сказочной миниатюре. На мастер-классе по изготовлению маски из папье-маше желающие познакомятся с этапами изготовления маски и сами раскрасят предложенные заготовки. В «Мастерской художника» попробуют составить афишу к спектаклю для кукольного театра. Также будет работать фотозона с декорациями к сказке «Золушка». В музыкальной студии ребята узнают о секретах театральной озвучки и разучат музыкальный эпизод к детскому спектаклю. Театральный хореограф поможет разучить элементы танца «Лезгинка». Также будет работать книжно-иллюстративная выставка, посвященная театру, его истории, театральным профессиям и жанрам театрального искусства.

А 20 апреля областные библиотеки присоединятся к ежегодной всероссийской акции «Библионочь». В этом году темой фестиваля стала «Весь мир - театр», поскольку 2019-й объявлен президентом Годом театра.

Библиотека имени Никитина, которая отмечает 155-летие, подготовила насыщенную программу. Посетителей ждут краеведческое ток-шоу на тему истории проспекта Революции, интеллектуальные игры для детей и взрослых, викторины, посвященные юбилею библиотеки, квесты, мастер-классы и несколько фотозон. Для самых маленьких планируется путешествие в мир русской народной сказки. Воронежцам покажут спектакль «Возвращение» по произведениям Платонова. Пройдет театральный мастер-класс.

Юношеская библиотека имени Кубанева приглашает на познавательно-развлекательную программу «Мир театра». На арт-площадке «Театральная бессонница в отделе искусств» можно поучаствовать в викторинах «Многоликий мир театра» и «Театрлэнд», прослушать спектакли в записи «Магия слова». Будут работать выставки «Воронежские сезоны», «Его Величество Балет» и выставка-просмотр грамзаписей драмтеатров России «И жизнь, и слезы, и любовь…». В отделе обслуживания читателей откроет тайны «Театральное закулисье». На игровой площадке «Театральная сцена - зрительный зал» в информационно-библиографическом отделе библиотеки пройдут конкурс театрального мастерства «Браво, актер!» и мастер-класс по изготовлению афиши любимого театрального представления. Интеллектуально-развлекательная площадка «Театральная библиотека» в инновационно-методическом отделе предложит поучаствовать в викторине «Волшебная страна - театр» и сделать селфи с книгами о театре и театральной атрибутикой.

В областной детской библиотеке малышей ждет экспресс-курс по сценической речи «Говорите правильно!» - чтение стихов и произнесение скороговорок. А после тренинга дети примут участие в театральной инсценировке-импровизации «Сегодня я актер». Ребята постарше за 20 минут научатся рисовать череп Йорика. А главным событием вечера станет театральный праздник «Мы ищем Ключик Золотой». Лиса Алиса и Кот Базилио помогут детям отправиться в кукольный театр Карабаса Барабаса.

Специальная библиотека для слепых имени Короленко готовит для посетителей театральный перформанс. Юных читателей пригласят на творческое занятие с использованием драматической импровизации. Кроме того, желающие смогут сделать открытки и театральные веера, а также проверят знания в викторине «Знатоки театра».

"ТАЙНА ЗОЛОТОГО КОРАБЛЯ" В ОКЕАНАРИУМЕ

Воронежский океанариум не перестает удивлять и радовать своих посетителей. Дебютантка этой весны - новая обитательница главного аквариума акула-зебра – изящно демонстрирует гостям свой роскошный хвост и пятнистую окраску. Она благополучно адаптировалась среди своих грозных соседок - тигровой песчаной акулы и акулы-няньки. Всех их можно увидеть в новом театрализованном подводном шоу «Тайна золотого корабля». Наряду с морскими обитателями главными героями этого представления под водой стали отважный морской Пират и хранитель океана Тритон. Зрителей ждет подводная схватка героев в окружении акул и рыб, яркие костюмы, удивительная музыка и захватывающая легенда о величии Кристалла. Начало шоу в 16.30.

фото Воронежский океанариум.

ПРОШЛОЕ ПО СУББОТАМ

Театр драмы возобновляет "Прошлое по субботам" - проект, посвященный замечательным спектаклям, уже не идущим на сцене.

Очередная встреча в рамках проекта пройдет 20 апреля. Зрителям покажут видеозапись спектакля 1999 года "Безумный день, или Женитьба Фигаро" по Бомарше в постановке режиссера Анатолия Иванова. Постановка стала лауреатом национальной премии Турецкой Республики «За лучший зарубежный спектакль, показанный в Турции» во время Международного фестиваля стран Черноморского бассейна. Хитросплетенная интрига, множество комических положений в сочетании с музыкой и красивыми танцами, живописными костюмами и богатым интерьером держат внимание зрителя в напряжении от начала до конца. Напомним, в спектакле играли Валерий Потанин, Сергей Карпов, Юрий Лактионов, Юрий Смышников.

Начало 20 апреля в 13.00.

МУЗЕЙ В КИНО: «Сальвадор Дали: В поисках бессмертия»

Путешествие в жизнь, искусство и историю любви художника и его музы Галы. Начинается оно в 1929 году, когда Сальвадор Дали присоединяется к движению сюрреалистов, и заканчивается смертью художника в 1989 году. Фильм дает возможность послушать интервью художника и увидеть эксклюзивные кадры, никогда ранее не демонстрировавшиеся, которые представляют Дали за работой. Зрители заглянут в знаменитую мастерскую художника в Порт-Льигате, посетят вдохновлявшие Дали Париж и Нью-Йорк и его родной Фигерас.

20 апреля в 15.00 в кинотеатре "Спартак".

фото Воронежский океанариум

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ

20 апреля в Воронеже пройдет творческая встреча с писателем и публицистом Николаем Стариковым. Он автор многочисленных бестселлеров, в которых объясняются причины событий прошлого и настоящего, механизмы геополитической борьбы и причины кризисов, происходящих в нашей стране и в мире. В качестве эксперта Стариков участвует в различных программах на центральных каналах ТВ и радио, снимается в документальных фильмах. Воронежцы могут задать вопросы писателю и получить автограф. Встреча пройдет в книжном магазине «Амиталь на Пушкинской», начало в 18.00, вход свободный.

ТЕАТР В КИНО: «Дочь полка»

21 апреля в 15.00 в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляция из Метрополитен опера. Покажут оперу "Дочь полка" Доницетти. Это совместная постановка с Королевским оперным театром (Лондон) и Венской государственной оперой.

Гаэтано Доницетти, автор 68 опер, в XIX веке покорил оперные сцены не только родной Италии, но и всей Европы. «Дочь полка» стала одним из сочинений, завоевавших для Доницетти Париж: почти 100 лет эта опера неизменно исполнялась в день взятия Бастилии и была одним из символов французской доблести.

За режиссером Лораном Пелли давно закрепилась репутация мастера лирических комедий, и его прочтение «Дочери полка» только подтверждает это. Перестроения стремительны, суматоха смешна, герцогиня напыщенна, на сцене присутствуют также танк и гордый галльский петух. А сценография Шанталь Тома вносит элементы гротеска, необходимые для совершенно неправдоподобного сюжета.

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ДИЗАЙФЕСТ

19-20 апреля в Воронеже пройдет первый фестиваль для школьников и студентов «Дизай!ФЕСТ». Масштабный форум посвятят детскому творчеству в области архитектуры и всех видов дизайна. Организаторы хотят помочь школьникам и начинающим дизайнерам с выбором профессии, развить творческий потенциал детей и подростков, направить идеи юных на пользу городу - чтобы в ближайшем будущем было кому создавать правильную городскую среду.

Фестиваль пройдет на event-площадке на ул. Карла Маркса, 53. Вход свободный.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (2 этаж)

19 апреля

10.00 вход на фестиваль

12.00 Летающий город - создание инсталляции.

12.00 Песочная анимация от Валерии Гудковой.

12.00 Аттракцион "Виртуальная реальность".

12.00 Рисование для малышей с Анастасией Трофимовой.

15.10 Фестиваль "Читай-Болтай" делится опытом.

16.30 Показ современной российской анимации.

20 апреля

10.30 Летающий город - создание инсталляции.

10.30 Песочная анимация от Валерии Гудковой.

10.30 Аттракцион "Виртуальная реальность".

10.30 Лепка для малышей с Анастасией Трофимовой.

10.30 Сказкотерапия с Геннадием Матвиенко.

16.30 Построение личного бренда с Ольгой Гесс.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (3 этаж)

МАСТЕР-КЛАССЫ

19 апреля

12.30 и 13.30 Создание экодекора (12+). Дизайнер интерьера, декоратор, основатель экодизайн-студии Дарья Жданова расскажет об экологичном подходе к дизайну интерьера, создании декора из природных материалов, совмещении традиций и современности.

12.30 Мобильная фотография (14+). Основатель фотошколы Макс Швырев научит делать красивые качественные фото на смартфон, обрабатывать их и использовать в соцсетях.

15.00 Леттеринг (12+). Дизайнер, иллюстратор, специалист по рисованию букв Тамара Аркатова расскажет, как приручить бумагу, краски, пластилин.

15.00 Живопись акварелью (10+). Дизайнер Стас Горшков поделится секретами работы акварелью. Под его руководством участники мастер-класса смогут написать этюды видов Воронежа по фотографиям.

20 апреля

10.30 Архитектурные скетчи (10+). Дизайнер и художник Нелли Фролова научит делать быстрые городские зарисовки.

12.30 Печатные техники (12+). Мастер-класс проведут архитектор-дизайнер, художник, педагог студии экранного творчества «Телескоп» Евгения Горохова вместе с дизайнером и художником Дарьей Степановой. Участники погрузятся в атмосферу Японии, пофантазируют, как минимальными средствами создать полноценную картину, и воплотят в своих композициях уникальное визуальное впечатление с помощью различных текстур и трафаретов.

12.30 и 15.00 Анимация в технике перекладки (6+). Ведущий преподаватель студии экранного творчества «Телескоп» Олеся Скоробогатова и поэт, путешественник и рассказчик Константин Колгушкин познакомят желающих с принципами создания мультфильма в технике «Бумажная марионетка». Участники придумают историю, героев, научатся визуализировать их в формате графического сценария (раскадровки) и оживлять при помощи профессионального съемочного оборудования. Гости попробуют себя в разных ролях: станут аниматорами, сценаристами, художниками и режиссерами.

15.00 Мастер-класс для родителей (18+). Педагог-психолог Ольга Вязникова расскажет воронежским родителям, как грамотно выстраивать взаимоотношения с ребенком.

ЛЕКЦИИ

19 апреля

12.00 «Как работает брендинговое агентство» (16+). Денис Деменко расскажет, «почему бренд-дизайн - это хорошо».

13.20 «Работа или учеба? Вот в чем вопрос!» (16+). Дизайнер, арт-менеджер, преподаватель Валентин Старилов объяснит, как найти работу после учебы, стоит ли начинать ее поиски во время обучения, совмещать все или чем-то жертвовать.

14.50 «Новые технологии в графическом дизайне» (16+). Дизайнер Ника Злобина расскажет о 3D-графике и анимации как инструментах графического дизайна.

16.10 «Иллюстрация как магия» (14+). Дизайнер и иллюстратор Марина Демченко расскажет о своем профессиональном и творческом опыте, о работе фрилансера, о проекте «Воронеж на ладони» и о магической силе иллюстрации.

20 апреля

10.20 «Чему не учат в вузах? Интерьерный дизайн на практике» (16+). Дизайнер Наталия Боровлева расскажет о своем опыте, практических навыках и о том, к чему совсем не готовит вуз.

13.20 «Как попадают в мультипликацию?» (14+). Художник-постановщик студии Wizart Animation Алексей Замыслов расскажет о возможном пути в мир анимации на примере проектов студии – франшизе «Снежная королева».

14.50 «Секреты общения с подростком» (18+). Педагог-психолог Ольга Вязникова научит воронежских родителей сохранять контакт с ребенком в сложный период взросления.

16.10 «Как спасти мир инструментами дизайна и коммуникаций?» (16+). Дизайнер Юлия Саламех расскажет о развитии природных территорий.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

В музее имени Крамского открылась экспозиция, посвященная Году театра в России. В выставочном зале разместилась выставка «Нина Гапонова. Маленький мир в картинной раме». Проект представил около 50 эскизов, созданных известным театральным художником к спектаклям за 1970-2010 годы.

Нина Гапонова - выпускница театрально-постановочного факультета Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, лауреат Госпремии РСФСР имени Станиславского, работала во многих театрах, как в СССР, так и в России и за рубежом. В период с 1971 по 1988 годы Нина Ивановна была главным художником Воронежского театра драмы имени Кольцова. Она была первой женщиной на этой должности за более 200-летнюю историю существования театра.

В работах Нины Гапоновой запечатлена история воронежского театра. Большинство спектаклей, над которыми работала Нина Ивановна, уже не идут на сцене, но на ее холстах они вновь предстают перед зрителями. В костюмах, сшитых по эскизам Гапоновой, выходили на сцену легенды Воронежской драмы - Римма Мануковская, Кира Трапезникова, Евгений Смирнов, Татьяна Краснопольская. На счету Гапоновой более 200 постановок в разных жанрах - она оформляла не только драмы, в ТЮЗе - сказки, в Воронежском ТОБе - оперы и балеты, телеспектакли и концерты.

Работы художницы печатались в журналах «Театр», «Театральная жизнь», « Художник». Картины и эскизы декораций Нины Гапоновой находятся в 25 музеях страны, в том числе в Театральном музее имени Бахрушина (Москва), Фонде союза художников, Воронежском музее имени Крамского, а также в частных собраниях России и за рубежом.

Выставка продлится до 26 мая.

ДВЕ ФОТОВЫСТАВКИ

Воронежское отделение Союза фотохудожников России отмечает 20-летие двумя экспозициями.

В зале на Кирова, 8 воронежцы увидят проект «20/24». Горожанам представляют работы маститых авторов Андрея Архипова, Михаила Вязового, Андрея Паукова, а также молодых фотографов Евгения Срибного, Андрея Голова, Анастасии Колесниковой и других.

В фойе выставочного зала на Кирова, а также в Доме журналистов можно посмотреть выставку «Фотографы В.» - работы второго выпуска альманаха «Фотографы Воронежа и Воронежской области».

Выставки продлятся до 21 апреля. Вход на них свободный.

ВЫСТАВКА ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА

В музее имени Крамского работает выставка Ильи Глазунова - обладателя многочисленных почетных званий и наград, завоевавшего признание далеко за пределами родной страны, ставшего классиком еще при жизни.

Вехой в русском искусстве стали монументальные картины Глазунова «Вечная Россия», «Мистерия XX века», «Великий эксперимент», «Разгром храма в Пасхальную ночь», «Рынок нашей демократии» и «Раскулачивание», отразившие философию художника-патриота и его осмысление событий отечественной истории. Талант мастера проявился не только в изобразительном искусстве, блистательный живописец и график, работавший во многих жанрах, внес также весомый вклад в отечественную сценографию, создавал и воплощал в жизнь архитектурные проекты.

Это вторая выставка мастера в Воронеже, первая «персоналка» Глазунова в нашем городе проходила в 1990 году. Экспозиция представит более 30 живописных произведений художника - от картин 1960-х годов до самых поздних работ мастера, выполненных в 2010-е годы. Представленные полотна обращают зрителей к важнейшим темам в творчестве художника, центральной среди которых является тема России - из цикла «Образы Древней Руси». Экспонаты выставки продемонстрируют публике также мастерство Глазунова-портретиста. Напомним, мастеру позировали короли, папа римский Иоанн Павел II, премьер-министр Индии Индира Ганди, представители итальянского кинематографа Джина Лоллобриджида, Федерико Феллини, Лукино Висконти, французская певица Мирей Матье и другие выдающиеся мировые личности.

Отдельный раздел выставки будет посвящен фотографиям, запечатлевшим яркие моменты жизни Ильи Глазунова.

Выставка продлится до 22 мая.