В Воронеже напомнили об этапах становления и развития регионального парламента

Форум в парламентском центре провел председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. В работе конференции приняли участие депутаты и сотрудники аппарата регионального парламента всех созывов, представители исполнительных органов государственной власти Воронежской области, руководители представительных органов местного самоуправления, научно-педагогические работники и студенты воронежских вузов.

Открывая собрание, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов напомнил, что принятая в декабре 1993 года всенародным голосованием Конституция Российской Федерации, стала поворотным шагом в новейшей отечественной истории.

– Прошедшие два с половиной десятилетия раскрыли огромный потенциал Конституции, доказали ее сбалансированное влияние на развитие всех сфер жизни, становление экономических отношений, укрепление институтов гражданского общества. Опираясь на фундаментальные положения Конституции, депутаты Воронежской областной Думы I созыва приняли основополагающие нормативные акты, которые определили облик государственной власти области, ее полномочия и основы деятельности, – заявил Владимир Нетёсов.

Он сообщил, что за 25 лет состоялись 322 заседания Воронежской областной Думы, принято более 3 тысяч законов, свыше 11 тысяч постановлений и решений. В итоге создана прочная правовая база, которая позволила области динамично развиваться, войти в число лучших регионов.

В последние годы региону удалось достичь нового, качественно более высокого уровня взаимодействия с исполнительными органами власти в решении стоящих задач. В практику деятельности областной Думы вошли ежегодные отчеты правительства области о проделанной работе, отчеты департаментов и отраслевых управлений на заседаниях комитетов, нулевые чтения бюджета области, «Час исполнительной власти» и многое другое.

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Затем с докладом «Воронежская областная Дума: этапы становления и развития» выступил проректор по научной работе Воронежского института экономики и социального управления, профессор кафедры государственной и муниципальной службы и кадровой политики Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Юрий Агибалов.

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Он напомнил, что региональный парламент был создан при непростой политической ситуации.

– Дума рождалась в непростых условиях. Первое заседание состоялось 14 апреля 1994 года. Мы считаем это днем рождения нашей областной думы. Впервые в истории представительных органов власти Воронежская областная Дума получила право принимать региональные законы. Первым был закон «Об областном бюджете на 1994 год». Важное значение имели законы «О статусе депутата», «Об органах государственной власти». При этом приняты они были в отсутствие федерального законодательства об общих принципах организации системы государственной власти и местного самоуправления, – отметил докладчик.

Затем с докладом о роли депутатов Воронежской областной Думы первого созыва в формировании регионального законодательства выступил председатель Воронежской областной Думы первого созыва, Почетный гражданин Воронежской области Иван Шабанов.

– Я могу сказать, что, несмотря на катаклизмы, которые происходили с Россией, все-таки областная дума состоялась. Мало кто верил, – рассказал Иван Шабанов. – Сейчас дума независима ни от каких ситуаций, от органов государственной власти. Председатель – второе лицо в области. У думы две главные функции, кроме законодательной. Первая – контролирующая. За копейку бюджета, конечно, надо спрашивать серьезно. Вторая – защита интересов всех категорий граждан.

О роли Воронежского института регионального законодательства в разработке областных законопроектов и осуществлении мониторинга действующего законодательства рассказала уполномоченный по правам человека в Воронежской области Татьяна Зражевская.

Также в ходе конференции прозвучал ряд других выступлений, посвященных развитию парламентаризма.