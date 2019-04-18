Источик «КП»: «Взрывчатка под поездом в Воронежской области была реальной, но детонатор не взведен»

Источник «КП» рассказал подробности инцидента, произошедшего на железной дороге в городе Лиски Воронежской области. По его данным, все случилось днем еще 17 апреля. Состав, груженный стальными заготовками, шел из Ростовской области в Костромскую. Он, согласно расписанию, остановился в зоне станции «Лиски».

Подозрительный предмет заметил обходчик во время стоянки поезда. Устройство приехало вместе с составом – но пока не сообщается, на каком этапе пути некто сумел спрятать взрывное устройство в технологическое окно надрессорной балки.

Нам не удалось выяснить, поступала ли в правоохранительные органы предварительная информация о взрывчатом устройстве. Однако профессионалы сработали быстро и тихо: Движение поездов не ограничивалось – обезвреживание взрывчатки произошло во время плановой стоянки. Людей даже не пришлось эвакуировать.

Теперь уже точно известно, что сверток был размером примерно 100 на 500 мм. Что же касается его составных частей, то здесь наш источник сообщает, что таймер был механический. То есть сработать он должен был не по звонку телефона, а как будильник на часах. Вот только он почему-то был отделен от других элементов устройства. Да и детонатор, по словам нашего собеседника, не был в боевом состоянии. Остается предполагать, что бомбу таким способом пытались куда-то доставить?

В подтверждение данной версии может выступать и тот факт, что вагон останавливался в относительной дали от вокзала. А мощность взрыва, судя по размеру устройства, не была бы столь мощной.

По предварительной информации наполнителем был пластид с оксидом серы. Однако это предстоит выяснить в ходе экспертизы – она будет длиться вплоть до двух недель. Может быть, что внутри было и нечто не опасное.

Собеседник «КП» сообщил, что за последние пять лет не помнит, чтобы в Воронежской области происходило нечто подобное. По его словам, качество исполнения взрывчатого устройства – кустарное – то есть делали его, скорее всего, не профессионалы. Однако их цели остаются не ясны.

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