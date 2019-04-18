Развитие регионального парламентаризма в лицах показала Воронежская областная Дума

Для экспозиции, которая представлена в Парламентском центре, были отобраны фотографии, иллюстрирующие работу депутатов Воронежской областной Думы всех шести созывов. В том числи уникальные фотографии, которые ранее нигде не публиковались, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Передвижная экспозиция 17 апреля была выставлена в фойе здания Воронежской областной Думы. Почетным гостем на открытии стал председатель думы первого созыва (1994-1997), почетный гражданин Воронежской области Иван Шабанов. Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов вместе с Иваном Шабановым осмотрели экспозицию, где были представлены фотографии депутатов Воронежской областной Думы с первого созыва до настоящего времени.

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Вниманию посетителей были представлены не только кадры с заседаний регионального парламента, но и фотографии, показывающие работу депутатов вне стен думы, на территории избирательных округов, в процессе общения с избирателями. Среди бывших и действующих депутатов Воронежской областной Думы немало выдающихся медиков, аграриев, производственников, предпринимателей, педагогов, спортсменов, поэтому немалая часть экспозиции посвящена их профессиональной деятельности.

Напомним, что в текущем году Воронежской областной Думой проводится более десятка различных конференций и торжественных мероприятий в честь 25-летия со дня ее создания.

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Празднование юбилея регионального парламента стартовало в марте с запуска долгосрочного образовательного и просветительского проекта «Парламентский урок». В его рамках депутаты регионального заксобрания рассказывают школьникам и студентам об истории Российского и Воронежского парламентаризма, основных законах страны и области, объясняют, как устроена работа Воронежской областной Думы, какова структура законотворческого процесса, как происходит влияние гражданина на процесс законотворчества на муниципальном, региональном и федеральном уровне.

Также в рамках празднования состоится ряд научно-практических симпозиумов. Одним из главных событий стало проведение научно-практической конференции, посвященной развитию парламентаризма. Также запланирован «круглый стол» на тему «Роль молодежного парламентаризма в развитии общественно-политической активности российской молодежи в современном цифровом обществе».

К юбилейным торжествам был подготовлен фильм об истории регионального парламента, а также открылся музей облдумы.

19 апреля пройдет торжественное заседание, на которое приглашены депутаты всех шести созывов.

Кроме того, в рамках субботника депутатский корпус высадит именную «парламентскую» аллею в Воронеже.