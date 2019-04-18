Воронежские предприниматели пожаловались в Гордуму на плату за вывоз мусора

В общественную приёмную Воронежской городской Думы только за последнюю неделю поступило около десятка обращений от представителей местного бизнес-сообщества с жалобами на плату за вывоз мусора. По их словам, если в прошлом году она составляла около двух тысяч рублей в месяц, то теперь – более десяти тысяч.

Такое повышение связано с мусорной реформой, в которую регион вместе со всей страной вступил в этом году. Услуга по вывозу мусора теперь стала коммунальной, а, значит, на нее начислили тариф.

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- Проблема есть, и решать её нужно сообща, объединить усилия и городской администрации, и депутатов. Шквал обращений говорит о системности этой проблемы, - отметил председатель постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному хозяйству и благоустройству Гордумы Александр Сысоев.

По его словам, власти города предложили несколько вариантов решения проблемы.

Первый - предприниматели сами обращаются в управляющую организацию, на территории которой находятся контейнерные площадки и получают от них справку в произвольной форме о том, какое количество кубометров отходов образуется от их деятельности за определённый период времени. Сейчас обозначился переход на систему оплаты по факту накопления отходов.

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Второй вариант - это установка, по согласованию с УК или ТСЖ своего собственного контейнера, на площадке, которая принадлежит этому товариществу или управляющей компании. Предприниматели ставят такой контейнер с крышкой и замком и пользуются исключительно только им. И с региональным оператором уже заключают договор о вывозе именно этого контейнера.

В настоящее время уже разработан и проходит согласования порядок взаимодействия предпринимателей и управляющих компаний в части решения вопроса о фактических объемах и способах начисления и вывоза мусора. Осталось определить роль управ в данном процессе.