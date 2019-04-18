Воронежская тяжелоатлетка Светлана Ершова: «Пробьюсь на Олимпиаду, не на эту, так на следующую»

Воронежская тяжелоатлетка Светлана Ершова, занявшая второе место в весовой категории до 55 килограммов на чемпионате Европы, рассказала «Комсомолке», как добилась такого результата. Впрочем, от серебра Светлана была, мягко говоря, не в восторге. Ведь полячке Йоанне Лоховской она уступила по сумме двух упражнений всего один килограмм.

- Только недавно вернулась в Воронеж. Недовольна результатом, рассчитывала на золото, - сразу поразила своим максимализмом Светлана. – Считаю, что медвежью услугу оказали контрольные старты перед чемпионатом Европы. В сборную России пришел тренером новый человек. И, видимо, ему были нужны гарантии результата. На контрольных стартах в рывке я показала 90 килограммов, в толчке – 110. Суммы в 200 кг хватило бы для победы на чемпионате Европы. Успокоила главного тренера. А на главном старте в рывке были те же 90 кг, а в толчке – 108. Если бы не распылялась, думаю, смогла бы собраться и победить.

- Как вам организация чемпионата Европы? Удавалось ли погулять по Батуми, как вам город?

- Что касается организации, она была великолепной. Трансляция шла на многие страны, поддерживали очень хорошо. А вот Батуми мне показался бедным, серым, скучным. Единственный плюс – хорошая кухня. Но вот смотреть там по большому счету не на что. Может быть, конечно, это по контрасту с Сочи, где мы недавно проводили сборы.

В Грузии были первые международные старты, куда нашу сборную пустили после дисквалификации из-за допинговых проблем. Меня перед чемпионатом Европы замучили – каждую неделю приходят специалисты, берут на анализ кровь, мочу. Иностранцы в Батуми в лицо смеялись – мол, вас прижали, а у нас открытый путь. Одна итальянка – не будем ее называть – за короткий период в рывке стала поднимать такие же веса, как и в толчке. Будем реалистами – просто так, одними тренировками, подобного скачка в результатах достичь нельзя. Но мы выступили вопреки всему очень достойно - из десяти россиянок девять завоевали медали!

Светлана недовольна вторым местом, рассчитывала на золото.Фото: из личного архива Светланы Ершовой.

- Каковы дальнейшие планы?

- Сейчас готовлюсь к чемпионату мира в Таиланде, который пройдет в сентябре. Хочется реабилитироваться за прошлое выступление. Тогда на мировом форуме заняла только 17 место. В сборной я одна из самых молодых. 25 лет, все впереди. Пока квоту на Олимпиаду для россиян собираются выделить всего две – одну для женщин, другую для мужчин. Сейчас явный лидер в сборной России четырехкратная чемпионка мира Татьяна Каширина. Но она может не попасть на Игры, так как у нее были допинг-проблемы в прошлом. Я тоже – одна из кандидаток. Если не на Олимпиаду-2020, то на Игры 2024 года пробьюсь – уверена в этом. Беру свое характером, эмоциональным настроем.

Светлана Ершова: "Главное для меня эмоциональный настрой".Фото: из личного архива Светланы Ершовой.

К сожалению, молодежь сейчас не так сильно интересуется тяжелой атлетикой. А зря – международные соревновании становятся все более зрелищными, на них прихдят много болельщиков, .

Что же касается Воронежа, у нас девочек занимается тяжелой атлетикой даже больше, чем мальчиков. Возраст самый разный. Недавно тренировавшаяся у нас шестилетняя девочка из неблагополучной семьи бросила тренировки, старшая сестра забрала. Жаль, подавала большие надежды.

- Тренируетесь больше в Воронеже или в Москве?

- До недавнего времени занималась в зале на Краснодонской. Но с некоторых пор мне стало там неуютно. Много народу занимается, бухаешь штангой, людям мешаешь. Стали намекать, мол, много электричества жжешь, в выходные тяжело было договариваться о тренировках. Дошло до того, что душем не давали пользоваться. Сейчас занимаюсь в зале на цокольном этаже на улице Свободы. Так туда зачастили с проверками. По-моему, пошло все с тех пор, как я отказалась от областных соревнований ради чемпионата страны. С тех пор руководитель региональной федерации тяжелой атлетики Виктор Меснянкин, видимо, и затаил на меня обиду. Сейчас его переизбрали и федерацию возглавляет Сергей Сапин. Но Меснянкин судится с ним за эту должность.

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- Я не обращался в суд, напротив, это сделали мои оппоненты, которые провели незаконное собрание, при этом подделали ряд подписей - высказал свою точку зрения бизнесмен Виктор Меснянкин. – Помогал и будут помогать воронежской тяжелой атлетике. А за должность президента федерации не держусь и в разборки эти не лезу. Мне кажется, Светлана Ершова говорит с чужой подачи – никто ее из зала не выгонял, не притеснял. Тут еще дело в том, что она человек эмоциональный, порой злой, может, в спорте это и помогает. По проверкам в новом зале могу только сказать – а я-то тут при чем? Мне кажется, вообще весь этот переворот в руководстве сделали, чтобы не возникало вопросов, к примеру, по поводу того, как сейчас тратят бюджетные деньги в воронежской тяжелой атлетике.