В Борисоглебске установили побывавшую на орбите капсулу космического корабля «Союз»

В минувшую субботу, 13 апреля, напротив Борисоглебского приборостроительного завода открыли памятный знак «Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-20М». Это конусообразный отсек космического корабля высотой более двух метров. Ширина аппарата такова, что в нем могут уместиться несколько членов экипажа. Капсула прошла вместе с космонавтами через плазму в атмосфере, сильно обгорела, но выполнила основную функцию - доставила трех космонавтов на Землю в целости и сохранности.

СВЯЗЬ С КОСМОСОМ

В Воронежскую область из Королева ее доставили в марте по инициативе генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и при содействии бизнесмена из Борисоглебска Валерия Дузя. За это время в городе подготовили площадку под установку капсулы, а также составили сценарий праздника.

Он прошел при участии губернатора Александра Гусева, главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, Героя России летчика-космонавта Олега Новицкого, курсантов Борисоглебского летного училища, а также жителей города.

Александр Гусев поздравил собравшихся с Днем космонавтики:

- Это еще один повод гордиться всем нам достижениями страны в этой сфере. Воронежская область является важным «элементом» ракетно-космической программы России. Вы прекрасно знаете, что наши два предприятия занимаются разработкой ракетных двигателей и их производством. Дмитрий Олегович подтвердил, что у этих заводов достаточно хорошее, уверенное будущее. И мы очень надеемся, что они будут принимать участие во всех ракетно-космических программах страны. Летное училище Борисоглебска воспитало настоящих героев, часть из которых стали космонавтами. Мы надеемся, что памятный знак - капсула - будет напоминать жителям города, курсантам о космонавтах и станет предметом гордости за свою малую родину.

Эти два предприятия - КБХА и Мехзавод. По словам Дмитрия Рогозина, в них разрабатывают ракетный двигатель, который будет работать на сжиженном природном газе вместо керосина. Это повысит безопасность двигателя, удешевит его, а саму ракету сделает легче:

- Космос - это отражение тех возможностей, которые есть у страны. Иногда кажется, что отправка космического корабля - это рутина. Но это неправда. Когда готовишь экипаж к полету - а я как генеральный директор Роскосмоса общаюсь с космонавтами крайние минуты перед полетом, - испытываешь волнение, потому что техника есть техника, она никогда не бывает безупречной. И вот 11 октября прошлого года мы пережили аварию на ракетоносителе, и только удивительная надежность корабля «Союз», который закладывался Сергеем Королевым, спасла экипаж с такой высоты и с той части полета, на которой никогда ранее он не испытывался. Я 20 минут не знал, жив ли экипаж, потом была восстановлена радиосвязь, я вылетел на место посадки корабля, мы эвакуировали ребят, среди которых был Алексей Овчинин. Я пообещал, что в ближайшее время мы их отправим в космос. В марте они стартовали, сейчас на орбите, в российском сегменте МКС, и просили вам передать привет. Вообще, очень много людей от Воронежской земли имеют отношение к покорению космоса, поэтому эта капсула здесь к месту.

К слову, именно выпускник Борисоглебского летного училища Алексей Овчинин вернулся на землю в капсуле «Союза ТМА-20М». А вот его коллега, также выпускник училища, Герой России Олег Новицкий смог присутствовать на установке памятного знака:

- Я связывался с Алексеем Овчининым, он сегодня с нами, может быть, сейчас пролетает над городом. Находясь в звании полковника, почему-то в душе я все равно чувствую себя курсантом. Поступить в Борисоглебское летное училище мне посоветовал старший брат. Я знаю, что выпускники училища всегда ценились в строевых частях, были одними из лучших в СССР. И те ребята-курсанты, с которыми, что греха таить, мы дрались на дискотеках, а также преподаватели внесли огромный вклад в воспитание будущих офицеров. И если кто-то из ребят, глядя на этот аппарат, займется спортом, значит, все было не зря.

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РЯДОМ С КАПСУЛОЙ ПОЯВИТСЯ СКВЕР

После торжественного открытия губернатор, глава Роскосмоса, летчик-космонавт посадили рядом с памятным знаком деревья. Уже в этом году, по словам Александра Гусева, здесь появится новый сквер, который сделают даже лучше, чем было задумано вначале:

- В рамках инициативного бюджетирования заявка была подана, рассмотрена и принята. Для проекта благоустройства уже ищут исполнителей. Но мне кажется, что нужно насытить сквер объектами детского отдыха, что-то сделать для молодежи. Мы подумаем, как органично вписать эти объекты в разработанный план реконструкции. Обязательно сделаем это в нынешнем году.

В завершение все гости посетили «Борисоглебский приборостроительный завод». В прошлом предприятие выпускало оборудование для космической промышленности. Сейчас - узлы и детали радио-электронной аппаратуры и приборы гражданского и специального назначения.

Александр Гусев и Дмитрий Рогозин пообщались с руководством предприятия, обсудили его дальнейшее развитие, в том числе по линии «Роскосмоса».

По словам губернатора, правительство области заинтересовано в том, чтобы завод не прекращал свою деятельность:

- Безусловно, мы взаимодействуем с руководством, собственниками предприятия. Проблемы загрузки существуют, их никто не скрывает, тем не менее предприятие живет - это самое главное. Перспективы есть, мы будем поддерживать все процессы, способствовать его развитию со стороны правительства, - отметил Александр Гусев.

НАША СПРАВКА

Российский корабль «Союз ТМА-20М» стартовал 19 марта 2016 года с космодрома Байконур (Казахстан). Он доставил на международную космическую станцию трех участников экспедиции - Алексея Овчинина, Олега Скрипочку и Джеффри Уильямса (США). Экипаж работал на орбите в течение 172 суток. Приземлился спускаемый аппарат «Союз ТМА-20М» 7 сентября в 04.14 мск юго-восточнее города Жезказган Республики Казахстан. Это был последний, 127-й, пилотируемый полет серии «Союз ТМА-М» (первый состоялся в 1967 году). Последующие экспедиции полетят на кораблях новой модификации «Союз МС».