Возможности областного диагностического центра на страже здоровья сердца и сосудов

Сердце – индикатор нашего здоровья. Как вовремя заметить изменения в работе этого органа и предотвратить серьезные последствия? На вопросы «КП» ответил Роман Хохлов, врач-кардиолог высшей квалификационной категории, заведующий Центром диагностики сердца и сосудов Воронежского областного клинического консультативно-диагностического центра.

Кто может стать пациентом Центра?

Сегодня население развитых и развивающихся стран стремительно стареет, в популяциях становится все больше людей пожилого возраста. Кроме того, в современной цивилизации образ жизни человека далек от идеального. Из-за сочетания этих факторов сердечно-сосудистые заболевания крайне распространены. Это основная причина смерти, это существенный вклад в число людей с инвалидностью.

В каждом субъекте РФ есть медицинские структуры, которые призваны оказывать помощь людям с такими заболеваниями. Наш Центр создан для тех, кому важно знать, в каком состоянии находится их сердечно сосудистая система. К нам приходят как пациенты с уже установленными сердечно-сосудистыми заболеваниями, так и те, у кого их нет, но присутствуют факторы риска – нужно добиться, чтобы заболевание не развивалось как можно дольше или не протекало с какими-то грозными осложнениями.

Если у пациента «прыгает» давление, есть лишний вес, высокий уровень холестерина, у близких родственников отмечались случаи раннего развития инфарктов и инсультов, он является курильщиком - имеет смысл обратиться к врачу-кардиологу, чтобы провести диагностику для выявления атеросклероза, заболеваний сердца и сосудов на ранних этапах.

Что, если причина болей в груди – вовсе не сердце?

- Очень распространенная проблема в кардиологии - жалобы пациентов на боли в грудной клетке. Это сложная диагностическая задача. Сам по себе пациент, к сожалению, не может определить, что именно вызывает симптом. Большинство людей боли в грудной клетке увязывают с сердцем. При этом причин может быть около ста. Самые распространенные из тех, что не имеют отношения к кардиологии, – проблемы с позвоночником и опорно-двигательной системой.

Наша задача – разобраться со сложными симптомами и ответить на главный вопрос: есть ли проблемы именно с сердечно-сосудистой системой. Если нет, то наши пациенты направляются к специалистам других подразделений: неврологам, ортопедам, нейрохирургам.

Какие исследования можно провести еще до визита к врачу?

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- В отношении лабораторной диагностики рекомендовал бы провести исследование на содержание холестерина - биохимический анализ крови. Параметры липидного спектра о многом могут сказать. Если у пациента имеется высокий уровень холестерина, то это может свидетельствовать о риске раннего развития «инфаркта» или «инсульта». Кроме того, повышение уровня общего холестерина выше 7,5 ммоль/л или холестерина липопротеидов низкой плотности выше 4,9 ммоль/л может говорить о наличии наследственного дефекта обмена холестерина – семейной гиперхолестеринемии.

Крайне высокий уровень холестерина является прямым указанием на то, что в организме человека рано возникнут атеросклеротические поражения сосудов. Уже в 30-40 лет может как бы неожиданно для всех, на фоне полного здоровья развиться «инфаркт» или «инсульт». В этом случае я бы советовал безотлагательно проконсультироваться в нашем центре.

Из простых c пособов которые можно рекомендовать в качестве раннего обнаружения атеросклероза, посоветовал бы выполнить ультразвуковое дуплексное сканирование сонных артерий, а также артерий нижних и верхних конечностей. Оно позволяет понять, в каком состоянии находится сосудистая система. Еще одним высокоточным и очень простым в проведении является оценка коронарного кальция (кальций-скоринг) – метод позволяющий за несколько минут ответить на вопрос, есть ли атеросклеротическое поражение коронарных артерий и необходимо ли проводить углубленное обследование и лечение.

Какие процедуры (медицинские услуги) помогут максимально точно поставить диагноз?

Тренд современной медицины - визуализация. За этим термином скрываются диагностические технологии, которые позволяют увидеть болезнь. До определенного момента врачи лишь предполагали ее наличие. Безусловно, обоснованно – но предполагали. Современные технологии позволяют увидеть суть проблемы. Появилось оборудование экспертного класса, которое позволяет либо с помощью ультразвуковых исследований, либо с помощью методов лучевой диагностики заглянуть внутрь организма и увидеть пораженный орган.

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Оборудование для эхокардиографии (или, попросту, УЗИ сердца) серьезно помогает в работе. Кардиолог высокого уровня без такого исследования не может обоснованно говорит о диагнозе и контролировать лечение.

Стресс-эхокардиография – сложное диагностическое исследование, которое мы адресуем пациентам с подозрением на ишемическую болезнь сердца. Оно позволяет проследить, как ведет себя орган под нагрузкой.

Как я уже отметил ранее, многое может рассказать дуплексное ультразвуковое сканирование артерий – как сонной, так артерий верхних и нижних конечностей, почечных артерий.

Что касается лучевой диагностики, мы очень большие надежды возлагаем на компьютерную томографию. Она позволяет за 30-40 минут провести исследование сосудистых бассейнов, оценить их состояние, понять, нужно ли хирургическое лечение.

Яркий пример. Молодой человек поступил с болями в одну из городских больниц скорой помощи. На кардиограмме отметили инфарктные изменения. Пациенту поставили диагноз «инфаркт миокарда», после выписки назначили сильнодействующие препараты. Когда он проходил обследование у нас, то компьютерная коронарография однозначно показала: сосуды, которые при инфаркте обычно поражаются, у него без патологических изменений. Исследование позволило снять диагноз, исключить назначенную терапию за ненадобностью. Это пример, когда современные технологии позволяют более точно проводить диагностику.

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Что делать для сохранения сердца и сосудов?

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Роман Хохлов дал советы для читателей «КП».

Следите за физическими нагрузками

- Если человек неожиданно собирается поучаствовать в каком-то соревновании или заняться тем видом спорта, в котором у него нет никакой подготовки, это предполагает нагрузку выше среднего. Такой резкий старт вреден без консультации врача.

К сожалению, жители городов сегодня имеют острейший дефицит физической активности. Рекомендую такой вид нагрузки, как быстрая ходьба. В день надо проходить минимум 10 тысяч шагов (или 60-90 минут быстрой ходьбы).

Правильно питайтесь

- В день человек должен употреблять четыре-пять порций фруктов и овощей: сырых, вареных, тушеных. Этот наполнитель, а не макароны, картофель или выпечка, должен быть основным в пище. Есть установка, чтобы в еде присутствовали цельнозерновые продукты, богатые клетчаткой. Три раза в неделю рекомендуется есть рыбу вместо мяса. Она очень полезна для сохранения сердца и сосудов.

В день можно употреблять не более полутора граммов поваренной соли. Наконец, потребление алкоголя также должно быть минимальным.

Справляйтесь со стрессами

- Пациенты нередко попадают к нам из-за неурядиц в семье или на работе. Нужно исходить из того, что стрессов много, от них не спрячешься. Как советуют психологи, нужно учиться перерабатывать стресс, и принимать его.

Уделяйте время для полноценного сна

- Трудно сказать, сколько именно часов нужно спать. Все мы разные, находимся в разных возрастных категориях. Поэтому отметим главную характеристику полноценного сна: человек просыпается отдохнувшим. Ко сну надо готовиться: сокращать трудовую активность, уходить от дурных мыслей; понимать, что последний прием пищи должен быть за 2-3 часа до сна.

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