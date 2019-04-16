Воронежский стадион «Буран» реконструируют в следующем году

В минувший четверг, 11 апреля, губернатор Александр Гусев оценил состояние стадиона (ул. Циолковского, 18) и рассказал о сроках его реконструкции.

«ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ»

До 2014 года спорткомплекс находился в собственности ВАСО, затем завод передал его на баланс области. Сейчас на стадионе тренируются воспитанники воронежской спортшколы олимпийского резерва № 21 по легкой атлетике. Хотя тренируются - это громко сказано. По словам директора школы Ирины Дмитриевой, ребята в основном занимаются на арене «Факел», состояние которой тоже не блестящее, но все же немного лучше «Бурана». А вот некогда легендарный стадион сегодня пришел в упадок. Тем не менее легкоатлеты Ирины Дмитриевой показывают высокие результаты на Всероссийском уровне и хотят заниматься любимым спортом и дальше. Обновленный «Буран» им бы в этом очень помог.

ЧТО ПОСТРОЯТ

По словам руководителя областного департамента физической культуры и спорта Владимира Кадурина, региональные власти подготовили проект реконструкции стадиона. На нем появится зал для занятий общефизической подготовкой, площадки для прыжков, метания копья, диска и молота, толкания ядра, многофункциональное поле для игровых видов спорта, современное информационное табло.

- Подтрибунные помещения и сами трибуны уже не соответствуют нормам и требованиям. Ремонтировать бесполезно, поэтому их снесут. Будут новые трибуны и подтрибунные помещения, в которых смогут тренироваться легкоатлеты. Там будет четыре 100-метровые дорожки. Всю инфраструктуру стадиона после его реконструкции задействуют для развития тех видов спорта, которые здесь были исторически, - это футбол, легкая атлетика, тхэквондо, а также регби. Кроме того, мы недавно взяли очень хорошего тренера-метателя из Донецкой области. Уверен, что он со временем покажет результат, - отметил Владимир Кадурин.

Тем более что губернатор дал четкое указание предоставить жителям открытый доступ на стадион.

По словам руководителя департамента, после реконструкции можно будет свободно заниматься на легкоатлетической дорожке, площадке для ГТО, теннисном корте, в залах атлетической гимнастики, фитнеса. Там будут работать методисты, которые подскажут жителям, какие нагрузки для них приемлемы с учетом возраста.

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ЦЕНА ВОПРОСА И СРОКИ РАБОТ

Рассказывая журналистам о реконструкции стадиона, Александр Гусев напомнил, что он был построен в апреле 1934 года:

- Знаменательно, что решение о реконструкции мы принимаем, отмечая 85-летие арены. Начнем реконструкцию в этом году. Большого объема сделать не сумеем - у нас пока нет финансирования, но сможем провести какую-то часть работы, связанную с демонтажом. Постараемся сделать так, чтобы теми элементами, которые пока еще «живы», жители могли пользоваться - футбольным полем, беговыми дорожками.

Общая стоимость обновленного «Бурана», по словам главы региона, обойдется в 250 млн рублей.

- Будем искать федеральные деньги. Если даже не найдем таких профильных программ, построим за свои средства, подняв приоритет этого объекта над другими. Думаю, ко Дню города в следующем году мы его реконструируем. Прежде всего, этот объект должен быть для населения. В дневное время будут дети из спортшколы заниматься, а выходные и вечера мы полностью отдадим населению. Ворота стадиона мы должны держать открытыми всегда. Хорошее спортивное ядро может получиться, - заявил Александр Гусев.

Кроме того, по его словам, за соседним ДК им. Ленина есть свободный земельный участок, на котором можно построить еще один спортивный объект.

А вот расположенный рядом со стадионом жилой дом губернатор назвал «памятником тому, как не надо делать». Раньше на его месте располагалось запасное поле с теннисными кортами.

- Я прекрасно помню, как на этом месте располагались четыре или пять кортов, и они всегда были заняты играющими. Потом кто-то принял решение возвести дом. Я думаю, что больше таких ошибок мы не допустим. У нас есть возможности развивать жилищное строительство, но точно не за счет спортивных объектов, - заявил губернатор.