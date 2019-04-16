В этом году в Воронежской области построят 9 школ и 19 садиков

Где они появятся и во сколько обойдутся бюджету, рассказал в минувшую пятницу, 12 апреля, заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин.

ПОСТРОЯТ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО СОЦОБЪЕКТОВ

- В прошлом году Воронежская область по внутреннему региональному продукту преодолела рубеж в 1 триллион рублей. Большой вклад в экономику региона внесли промышленность, сельское хозяйство, а также жилищное строительство. Губернатор поставил перед правительством задачу, чтобы все деньги, которые поступают в регион, работали в интересах людей, - отметил зампред.

Для этого, по его словам, помимо экономических нужно решить ряд задач иного свойства такие как уровень зарплат в регионе и улучшение качества предоставления госуслуг:

- Стимулирование роста заработной платы означает ее увеличение во всех отраслях экономики. Александр Гусев поставил задачу своим заместителям вести планомерную работу, чтобы на предприятиях был постоянный рост заработных плат. А там, где они ниже, выйти на средние показатели. Также сейчас рассматривается вопрос об изменении условий предоставления господдержки (у нас в области много программ по поддержке промышленных предприятий, АПК). И одним из показателей, влияющих на предоставление субсидии, должен быть уровень зарплаты на этих предприятиях.

Вторая задача - это улучшение качества предоставления госуслуг. Речь в первую очередь идет о школах, садиках, больницах и поликлиниках, объектах физкультуры и спорта, культуры. По словам Сергея Честикина, регион в этом году потратит немалые средства, благодаря которым будет построено рекордное количество соцобъектов:

- Речь здесь идет о ремонте существующих учреждений и строительстве новых. Все это ощутимо влияет на повышение качества жизни. Эти две важные задачи мы планируем выполнить с помощью двух инструментов. Первое - за счет областной инвестиционной программы (в ее рамках будут построены новые объекты и капитально отремонтированы существующие). И второй механизм - федеральные средства.

11,5 МИЛЛИАРДА НА 82 СОЦОБЪЕКТА

В этом году Воронежская область получит из федерального бюджета в общей сложности 4 млрд 70 млн рублей. Средства носят целевой характер - регион сможет их потратить только на стимулирование жилищного строительства, возведение школ, детских садов, спортивных объектов в Воронеже (Центр по гребле на байдарках и каноэ, футбольное поле на ул. Ростовской, ФОК на территории гимназии № 2 и проч.). Также федеральный центр профинансирует строительство детского отделения Воронежского противотуберкулезного диспансера, дома-интерната в с. Ярки Новохоперского района и других объектов.

К федеральным 4 млрд регион добавит из своей казны 6,5 млрд рублей. Плюс 812 млн выделят районные бюджеты.

В общей сложности на 11,5 млрд рублей региональные власти собираются построить 82 соцобъекта: 9 школ и 19 садиков, 40 спортобъектов,

13 учреждений здравоохранения (кроме вышеперечисленных построят

5 ФАПов и 6 амбулаторий) и 1 ДК в с. Архангельское Аннинского района.

В частности, в этом году откроют свои двери образовательный центр в Боброве, школы в с. Отрадном (Новоусманский район), в Воронеже на ул. Тютчева, в ЖК «Олимпийский», на ул. Артамонова, ул. Ильюшина, сдадут в эксплуатацию пристройки к СОШ № 46 в Подгорном, школе

№ 84 в Тенистом. Кроме того, в с. Поляна Терновского района появится школа, совмещенная с детсадом. Семь новых садиков построят в Воронеже и прилегающих к нему микрорайонах, четыре садика - в Новоусманском районе и т. д.

По части спорта помимо перечисленных объектов областная программа финансирования позволит провести реконструкцию в Воронеже тренировочных площадок стадионов «Чайка» и «Локомотив», построить 14 ФОКов в районах области, малые спортплощадки для сдачи нормативов комплекса ГТО и многое другое.

В этом году начнут строительство Особой экономической зоны «Центр», мемориального комплекса «Осетровский плацдарм» (с. Осетровка Верхнемамонского района), хирургического корпуса онкодиспансера, а также сельских садиков и школ. Вместе с этим в бюджет региона на этот год заложили еще 2 млрд на капитальный ремонт существующих социальных объектов.

Для сравнения: в прошлом году дотации федерального бюджета на соцсферу составили 2,5 млрд рублей, от области - 5,1 млрд, от муниципалитетов - 567 млн. Итого - 8,2 млрд рублей. На эти средства были построены 87 объектов: поликлиника и школа в Шилово, школа в Калаче, ЗАГС в Боброве, 34 спортплощадки, ФОК в пос. Отрадное (Новоусманский район), ледовая арена в Нововоронеже и другие соцобъекты.

фото- Дом журналистов