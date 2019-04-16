Владимир Нетёсов: «На выборах в облдуму-2020 мы обязательно увидим новых кандидатов»

Спикер регионального парламента, секретарь реготделения «Единой России» рассказал о наиболее значимых изменениях в экономической и социальной жизни региона, инициированных региональным парламентом, о текущей представительной деятельности облдумы, а также обозначил перспективы предстоящих в 2020 году выборов в региональный парламент.

– Владимир Иванович, как вы видите сегодня развитие региона? Что сделано, и что предстоит сделать в ближайшей перспективе?

– На сегодняшний день в Воронежской области заложен мощный фундамент для масштабного рывка в социально-экономической сфере. У нашего региона лидирующие позиции в аграрной сфере, рост промышленного производства, высокая инвестиционная привлекательность, высокий уровень социальной стабильности. Эта база формировалась в то время, когда губернатором был Алексей Гордеев – нынешний зампред правительства РФ. При его руководстве многие сферы жизни региона вышли на качественно иной уровень. Поэтому сегодня, в начале «шестилетки нацпроектов» в субъектах РФ, которые должны решить самые значимые вопросы населения, Воронежская область видится максимально конкурентоспособной на фоне большинства регионов. Губернатор Александр Гусев активно продолжает стратегическую линию предшественника. Уверен, регион будет и дальше развиваться поступательно.

– Как это выражается статистически?

– Смотрите, если в 2009 году в областной бюджет поступило 44,9 млрд руб. доходов, а расходы составили около 46,8 млрд, то сегодня мы располагаем, даже с учетом инфляционных явлений, гораздо большими ресурсами для решения социально-экономических задач в регионе: на текущий момент общий объем доходов облбюджета составляет почти 108,6 млрд руб., а расходов – 117 млрд руб. Региону удалось достичь опережающего роста объема инвестиций – в 1,9 раза, добиться двукратного роста промышленного производства, аграрного производства – на 51%, розничного оборота – в 1,6 раза. Это в то время, когда среднероссийские показатели в разы меньше.

Что касается уровня бедности, в Воронежской области он один из самых низких в стране. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – по данным на 2017 год составляет 9,1%, а в 2009 году это показатель был на уровне 20,1%.

Несмотря на то, что Воронежская область никогда не могла похвалиться богатством недр, валовой региональный продукт в 2019 году, по оценкам, достигнет 1 трлн 28 млрд руб., что более чем в три раза превышает показатели 2009 года.

Сегодня Воронежская область – в числе наиболее динамично развивающихся субъектов РФ и входит в десятку лидеров национального рейтинга состояния инвестклимата. Тем не менее, есть еще запас для достижения новых целей, поставленных президентом Владимиром Путиным и отвечающих запросам населения.

– Законодательный сезон начался с масштабных корректировок бюджета.

– Да, в ходе первых четырех заседаний весенней сессии парламентарии дважды скорректировали закон о бюджете, увеличив расходную часть почти на 10 млрд руб. Дополнительные средства направлены на выполнение соцобязательств, оснащение и ремонт объектов здравоохранения, образования и культуры, решение задач по модернизации автопарка в муниципальных районах, строительство и ремонт дорог, поддержку аграриев, реализацию региональной составляющей нацпроектов.

Также мы приняли блок законов, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности, развитие экономики, наполняемость бюджета и создание рабочих мест.

– Депутатская работа заключается не только в законодательной, но и представительской деятельности. Какова роль системы общественных приемных в этом процессе?

– На них лежит важная миссия «барометра» настроений всех слоев населения. Тематика обращений схожа и в приемной парламента, и в приемных партии «Единая Россия», где также активно работают депутаты облдумы, входящие во фракцию парламентского большинства. Это ЖКХ, тарифы, социальная сфера. Значительная часть информации, полученная в ходе приемов, ложится в основу законопроектов регионального парламента. Если говорить о сухой статистике, то в 2018 году на площадках приемных Воронежской облдумы, а также приемных «Единой России», где активно работают депутаты, было рассмотрено свыше 35 тысяч обращений и ни одно не осталось без ответа.

– В сентябре 2020 года состоятся выборы в Воронежскую облдуму. Появятся ли новые лица в региональном парламенте?

– Безусловно, на выборах мы увидим новых кандидатов со своими программами и предложениями по решению актуальных вопросов. Кто будет представлять интересы жителей области в парламенте – решат сами воронежцы, отдав свой голос за тех, кому доверяют, с кем связывают надежды на дальнейшее развитие региона. Наша главная задача – продолжение системной работы по качественному улучшению жизни граждан. Поэтому, думая о будущем, важно строить настоящее – для этого в регионе есть все необходимые возможности.