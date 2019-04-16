Владимир Нетёсов: «В ходе реализации национальных и партийных проектов нам предстоит добиться серьезных результатов»

О деталях этой масштабной работы рассказал председатель Воронежской областной Думы, секретарь реготделения «Единой России» Владимир Нетёсов в ходе встречи с представителями ведущих СМИ Черноземья.

– Владимир Иванович, в среднесрочной перспективе развитие нашего региона и жизнь каждого гражданина будет тесно связана с реализацией нацпроектов. Какие основные задачи в связи с этим предстоит решить?

– В ходе реализации национальных и партийных проектов нам предстоит добиться серьезных результатов. Во-первых, опережающего темпа роста производительности труда на основе внедрения новых технологий, цифровизации высокотехнологичных производств, улучшения делового, предпринимательского и инвестиционного климата. Во-вторых, развития экономики, роста доходов в бюджет и реальных доходов населения. В-третьих, развития инфраструктуры.

Масштаб планируемых в Воронежской области объемов финансирования – около 90 млрд рублей из всех источников. Именно поэтому необходим жесткий контроль за целевым их освоением. В нем задействованы депутаты всех уровней: от Госдумы до сельского совета. Вся работа организована и синхронизирована в тесном взаимодействии с правительством региона, муниципалитетами, широкой общественностью.

Персональный контроль за реализацией нацпроектов закреплен также за депутатами облдумы. Так, ряд мероприятий в рамках нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение» будут курировать председатель Комитета по труду и соцзащите населения, главный неонатолог области Людмила Ипполитова и председатель Комитета по охране здоровья, главный врач регионального онкодиспансера Иван Мошуров. Отмечу, что в полномочиях депутатов – не только постоянный, оперативный мониторинг ремонта, реконструкции, строительства объектов, а также реализации мероприятий. Здесь у них более широкие задачи – постоянный диалог с населением, оценка общественного мнения и в связи с этим предложение корректировок различных составляющих нацпроектов.

– Что конкретно предстоит сделать в рамках нацпроектов в Воронежской области?

– Повторю, на их реализацию в регионе будут, пока оценочно, направлено около 90млрд рублей (в том числе более 40 млрд руб из федерального бюджета и около 20млрд – из регионального). На эти средства в Воронежской области предусмотрена реализация 250 различных мероприятий.

Предварительные объемы финансирования нацпроекта «Демография» на 2019-2024 годы в нашем регионе – 20,18 млрд руб.

Чтобы обеспечить стопроцентную доступность ясельных групп для детей, в его рамках только в 2019 году будет сдано 19 новых детсадов на 2550 мест, а до 2021 года планируется ввести еще 25 объектов. За период реализации проекта будет организовано более 4000 мест для детей раннего возраста. Открытие дополнительных мест в детсадах позволит создать почти 700 новых рабочих мест.

В нацпроект «Демография» также входит федеральный проект «Старшее поколение», на который планируется направить около 2,8 млрд руб до 2024 года. Его основными целями являются увеличение продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, а также увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. В рамках проекта в регионе создается система долговременного ухода за пожилыми людьми, кроме того к профобучению и дополнительному профобразованию людей старшего поколения в регионе планируется привлечь около 5 тыс человек в ближайшие 6 лет.

На реализацию 8 федеральных проектов в рамках нацпроекта «Образование» в 2019-2024 годах предварительно заложено более 4,3 млрд руб. Одним из важнейших направлений здесь остается сокращение количества обучающихся во вторую смену, а также переход учеников из зданий с износом 50% и выше в новые школы. Реализации этой задачи будет способствовать введение в эксплуатацию сразу нескольких СОШ численностью свыше 1 тыс человек.

Среди задач нацпроекта «Здравоохранение» – увеличение доступности медпомощи, улучшение материально-технической базы и кадровой ситуации в медучреждениях, снижение смертности. Так, на федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» запланировано (без учета строек) более 3 млрд руб, на проект «Детское здравоохранение» – почти 1,6 млрд руб. На борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями планируется направить более1,3 млрд руб.

В составе нацпроекта «Жилье и городская среда» одним из важнейших является проект «Формирование комфортной городской среды». На его реализацию планируется направить более 4,3 млрд рублей (только в 2019 году – 828 млн руб).

Один из самых больших объемов финансирования в регионе заложен на «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – в ближайшие шесть лет порядка 17,1 млрд руб. В 2019 году в его рамках запланирован ремонт 302 км региональных дорог и 25 км улиц Воронежа. Финансирование этих мероприятий составит более 3,9 млрд руб.