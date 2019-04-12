2019-04-12T15:41:27+03:00
Общество

Призывная комиссия Воронежской области: "Беготня и прятки не имеют смысла"

Около 80% уклонистов вообще не должны проходить службу по состоянию здоровья
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Норма призыва - более трех тысяч человек.Норма призыва - более трех тысяч человек.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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С 1 апреля в области стартовал весенний призыв. Его норма - более трех тысяч человек, 93% из которых отправятся в вооруженные силы РФ, 7% - в части других министерств и ведомств.

Больше половины призывников будут проходить службу в частях Западного военного округа. Женатые парни, те, кто уже обзавелся детьми, а также те, у кого есть больные или пожилые родители, имеют приоритет – по возможности, их направляют в части Воронежской области или соседних регионов.

Отметим, что по последним правилам родители могут присутствовать на заседании призывной комиссии, где решается дальнейшая судьба их сыновей. Кроме того, они могут сопровождать парней до места службы (но билеты придется покупать за свои деньги).

Со справкой жить непросто

Борис Зинченко, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области, сообщил, что тем, кто в 27 лет так и не пришел на призывной пункт без уважительной причины, выдано 58 справок. Всего за прошлые годы такой документ получили 818 человек.

Борис Зинченко, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Борис Зинченко, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

- Получая такую справку, молодые люди потенциально ограничивают карьерные возможности. В течение десяти лет они не могут находиться на гражданской службе. Если парень на нее ранее попал, то будет уволен, - подчеркнул Борис Зинченко. - 1800 человек пытаются избежать военной службы. Большую часть мы все равно находим. Работают и военный комиссар, и полиция, и главы администраций. Около 80% так называемых уклонистов вообще не должны проходить службу по состоянию здоровья. Беготня и прятки не имеют никакого смысла.

Я бы в армию пошел

Не так давно заработала норма, позволяющая тем парням призывного возраста, кого не взяли на службу, повторно пройти медкомиссию. Как рассказал военный комиссар Воронежской области Сергей Панков, во время минувшего осеннего призыва таким образом добились отправки в войска 11 добровольцев. А желающих было гораздо больше.

Сергей Панков, военный комиссар Воронежской области. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Сергей Панков, военный комиссар Воронежской области.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

- Бывают ситуации, когда за определенное время удалось излечить болезнь - например, прошла операция. На основании этих данных медкомиссия принимает новое решение, - объяснил Сергей Панков. - Для многих молодых людей служба в армии открывает дальнейшие карьерные перспективы, поэтому таких добровольцев достаточно много.

Сергей Панков также сообщил, что сейчас идет постепенное уменьшение призывного контингента в пользу контрактников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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