2019-04-12T08:23:38+03:00
Общество

Власти Воронежской области надеются до конца года найти всех резидентов ОЭЗ

Об этом заявил губернатор Александр Гусев в ходе посещения площадки Особой экономической зоны в минувшую среду, 10 апреля
Татьяна МИСТЮКОВА
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Пока еще ОЭЗ «Центр» представляет собой поле. Но, как сказал глава региона, все формальные процедуры по оформлению ОЭЗ состоялись, законы о предоставлении льгот для резидентов находятся в областной Думе и в ближайшее время будут приняты, так что через два года рядом с Масловским индустриальным парком появится уже другая картина.

По словам Александра Гусева, для самодостаточной работы ОЭЗ хватит 10 - 12 крупных компаний. Для них будут действовать три вида льгот: федеральные (налог на прибыль, таможенные платежи), региональные (налог на прибыль, налог на имущество) и местные (земельный налог). Ставки по ним минимальные - 0 - 2%.

- Мы должны сейчас понимать, что у нас есть 10 - 12 резидентов, готовых вкладывать завтра, и мы им завтра же готовы предоставить возможность начать строительство. У нас есть вся необходимая инженерная часть для этого. Для того чтобы начали производить, нужно год - полтора. Мы достаточно быстро, проведя консультации, поймем, кто настроен серьезно, и с теми будем более глубоко прорабатывать и, конечно, более активно будем искать новых потенциальных резидентов, - сказал губернатор.

Как привлечь инвесторов, Александр Гусев и его подчиненные обсудили уже на площадке предприятия «ОФС Связьстрой», расположенного в индустриальном парке «Масловский» (рядом с ОЭЗ). Губернатор потребовал от экономического блока облправительства ускорить работу с документами по ОЭЗ:

- …Чтобы, когда началась стройка, резиденты не ходили за нами с оформлением документов. Давайте здесь исключать формальный подход по срокам: принесли документы - рассматривайте сразу же. Если все в порядке, подписывайте, если нет - отправляйте резиденту на доработку, - обратился губернатор к экономистам из облправительства.

Александру Гусеву доложили о 12 потенциальных инвесторах ОЭЗ. Среди них компании, занимающиеся производством детских спортплощадок, телевизоров, переработкой шин, бортпитанием для авиации, детским питанием и проч. Со всеми ними Александр Гусев планирует встретиться до конца месяца, чтобы понять серьезность намерений.

- Надеюсь, что стабилизация политической ситуации в мире будет способствовать росту экономического сотрудничества между странами. Особые экономические зоны выгодны тем, кто импортирует или экспортирует. Очень надеюсь, что таких предприятий на территории России и, соответственно, Воронежской области будет становиться больше, для них этот статус наиболее привлекательный. Поэтому, безусловно, наша Особая экономическая зона будет интересна инвесторам, и я надеюсь, что мы до конца года сумеем найти всех резидентов. Может быть, будем потом стараться выбирать наиболее привлекательных для нас. А второй этап расширения станет более масштабным. Там мы будем сегментировать, большую площадку разбивать на несколько зон примерно с похожими производствами, для того чтобы они санитарно-

НАША СПРАВКА

Общая площадь ОЭЗ - 220 га. Площадь экономической зоны позволяет разместить до 15 - 20 предприятий. Планируемый объем инвестиций составит 29,8 млрд рублей, объем налоговых платежей - 11,6 млрд, количество рабочих мест - 4181. В дальнейшем развитие филиальной сети ОЭЗ «Центр» в районах Воронежской области в 2020 - 2027 гг. позволит привлечь 200 млрд рублей инвестиций, получить дополнительно 108 млрд налоговых платежей в бюджеты всех уровней, создать 25 тыс. новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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