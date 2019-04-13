Воронежские депутаты Госдумы отчитались, сколько заработали в 2018 году

12 апреля были опубликованы декларации депутатов Государственной Думы за 2018 год. Парламентарии должны каждый год до 1 апреля сдавать сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах членов семей. Среди «отчитавшихся» есть и семь представителей нашего региона.

Самым богатым депутатом от Воронежской области вновь стал основатель компании «Молвест» Аркадий Пономарев. Он заработал за год 177,2 млн рублей. Это, к слову, на восемь миллионов больше, чем годом ранее. На счету его супруги - 15,4 млн. Еще 104 тысячи заработал один из детей.

Аркадий Пономарев

У семьи Пономаревых богатый автопарк: «ГАЗ-21В Волга», Mercedes-Benz CL 63 AMG, Ford S-MAX. Есть даже квадроцикл. Супруга предпочитает передвигаться на Porsсhe Cayenne Turbo. А вот у детей пока нет собственных автомобилей. Помимо домов и квартир в России, также у семьи есть жилплощадь в Испании - это три квартиры по 151, 155 и 178 квадратных метра.

Сразу оговоримся, что практически у каждого представителя Государственной Думы есть квартира или даже квартиры, которые предоставлены в наем, в основном безвозмездный, на срок полномочий. Но мы не будет делать акцент на этом имуществе - посмотреть его можно непосредственно в декларациях.

Другой представитель нашего региона и «Единой России» депутат Сергей Чижов отчитался о доходах в 4,8 млн. рублей.

Сергей Чижов

По-прежнему единственное зарегистрированное на него транспортное средство - это мотоцикл «ММ ВЗ 3115». Есть у него земельный участок под индивидуальное жилищное строительство - 1193 кв. м. и жилой дом - 1033 кв. м. Что же касается, детей, то у них есть доли в небольшой квартире - 57 кв. м.

4,7 млн рублей за год - таков результат Евгения Ревенко.

Евгений Ревенко

В его семье наблюдается практически идеальное равенство, ведь супруга заработала лишь немного меньше - 3,3 млн рублей. У него - Land Rover Range Rover. У нее - Land Rover Range Rover Evoque. У него - квартира 62,9 кв. м. У нее - 65,9 кв. м.

Продолжаем разговор о представителях «Единой России»: Андрей Марков за год заработал 5,5 млн. рублей.

Андрей Марков

А вот у супруги Андрея Павловича доходов, согласно декларации, нет. У четы несколько земельных участков как под строительство, так и под садоводство. Есть совместная квартира - 128 кв. м.

Есть квартира в 86,2 кв. м., а также гараж в 29,2 кв. м. у сопартийника озвученных выше депутатов Татьяны Сапрыкиной.

Татьяна Сапрыкина

За год она, кстати, заработала 6,1 млн. рублей. А вот супруг, видимо, не заработал ничего. Зато у него есть автомобиль Volvo 850, выпускавшийся с 1991 по 1997 год.

Все имущество представителя партии КПРФ Сергея Гаврилова зарегистрировано на его жену - это земельный участок, дом и квартира.

Сергей Гаврилов

Заработок депутата составил 4,9 млн. У него есть мотороллер, а у его супруги Volkswagen Beetle.

На счету представителя еще одной оппозиционной партии «Родина» Алексея Журавлева - 4,7 млн. Своего имущества или транспортных средств у Алексея Александровича нет.