2019-04-11T17:11:58+03:00
Общество

«Донской камень» работает основательно

Ежедневно предприятие отправляет клиентам четыре железнодорожных состава высококачественного щебня!
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В диспетчерской горного цеха ростовской группы компаний «Донской камень» особенно ощущаешь пульс конвейера поставок с карьера миллионов тонн породы, которая затем превращается в высококачественный щебень, обеспечивающий строителей автомобильных, железных дорог, зданий и домов.

- Когда-то праздновали отправку ста грузовиков за сутки, потом ста тысяч тонн, - вспоминает замначальника горного цеха Станислав Николаенко. - Сейчас загружаем по 1300 карьерных самосвалов, и даже это считаем обычным делом.

Марина Войтегина, управляющая маркетинговым подразделением «Донского камня»: «С учетом увеличивающихся требований к качеству дорожного покрытия мы предоставляем всю номенклатуру по новым ГОСТам»

Марина Войтегина, управляющая маркетинговым подразделением «Донского камня»: «С учетом увеличивающихся требований к качеству дорожного покрытия мы предоставляем всю номенклатуру по новым ГОСТам»

Становиться лучше

В 2006 году команда «Донского камня» из тридцати человек начинала свой путь с небольшого месторождения. Год ушел, чтобы запустить первый карьер. Но уже в 2007-м перерабатывали в щебень до ста тысяч тонн камня.

- Мы с самого начала и постоянно стараемся выстраивать максимально удобную для наших клиентов систему работы, - вводит нас в курс дела руководитель проекта «Донской камень» Владимир Коротков. - Чтобы приблизиться к ним логистикой, разрабатываем различные схемы максимально быстрой и эффективной доставки автомобильным, железнодорожным, а в последние три года и водным транспортом. Одновременно продолжаем приобретать лучшие для выполнения наших задач оборудование и технику, развиваем производственную базу и инфраструктуру, чтобы добиться прежде всего безусловного качества.

В результате такой нацеленности на удовлетворение интересов потребителей неизменно расширяется как их круг, так и география поставок. Давно выйдя за пределы родной области, «Донской камень» стал крупнейшим поставщиком инертных строительных материалов в Южном федеральном округе. Далее - Москва, Самара, Казань, Волгоград, Астрахань, Курск, Белгород, Орел, поставки для знаковых транспортных объектов последних лет - совмещенной автомобильной и железной дороги Адлер - «Альпика-Сервис» в олимпийском Сочи, железнодорожного обхода Украины, железнодорожного и автомобильного подхода к Крымскому мосту. Что также говорит об исключительном качестве продукции ростовчан - она использовалась на строительстве и реконструкции уже восемнадцати военных и гражданских аэродромов и аэропортов от Симферополя до Забайкальского края! Постоянными партнерами компании являются РЖД, ГК «Автодор», региональные управления Федерального дорожного агентства, такие лидеры транспортного строительства, как «Трансстроймеханизация», «Трансюжстрой», «Спецстрой России», «Автобан», «Донаэродорстрой» и многие другие.

Возможность помочь партнерам

«Донской камень» хорошо известен и потребителям Воронежской области, которую в компании оценивают как очень перспективную для развития сотрудничества. Собственную перевалку в Воронеже уже организовали. Но предприятие также вошло в региональный Союз дорожных организаций, взаимодействие с которым считает еще одной возможностью помочь партнерам.

- Прежде всего за счет логистики и гибко выстроенной долгосрочной работы с клиентами, - объясняет Владимир Коротков. - У дорожников задача не просто купить щебень, им интересен полноценный сервис. Для потребителей решаем множество вопросов, вплоть до выбора оптимальной смеси, подбора рецептов, снижения затрат асфальтобетонных производств. Наша политика - всегда быть гибкими, у нас есть умение договариваться с производственниками. Например, одна из наших общих проблем - дефицит подвижного железнодорожного состава в строительный сезон и сезонный рост его стоимости. Поэтому мы предлагаем партнерам вместе решить проблему, организовав завоз материалов зимой. Уверен, что в рамках сотрудничества с региональными союзами дорожных организаций это посильная задача.

ФАКТ!

Более половины из 7 млн тонн добытой, переработанной и поставленной в 2018 году потребителям продукции группы компаний «Донской камень» реализовано за пределами Ростовской области.

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Чем глубже карьер, тем крепче камень

Стороннему наблюдателю кажется, что щебень - он и есть щебень, но к вопросам качества инертных материалов профессионалы подходят очень щепетильно. Характерный для «Донского камня» пример. Когда в России вводили гармонизированные с европейскими стандартами ГОСТы, на предприятии уже в 2014 году начали готовить соответствующие им щебни и смеси, а с 2015-го первыми в регионе начали их выпускать. Получилось, что дорожно-строительные организации такие фракции и смеси только-только готовились внедрять, а «Донской камень» предлагал их полный ассортимент. На сегодня это щебень всех строительных и дорожных фракций (а их более пятидесяти!), абсолютно все смеси, включая обогащенные, бутовый камень.

- С учетом увеличивающихся требований к качеству дорожного покрытия мы предоставляем всю номенклатуру по новым ГОСТам, - говорит Марина Войтегина, управляющая компанией «МАШПРОМ» - маркетинговым подразделением «Донского камня». - Мы всегда действуем с опережением, можем предложить клиентам пути улучшения качества. Очень гордимся своими аккредитованными лабораториями, которые отлично оснащены всем необходимым. Огромная заслуга в организации их деятельности, решении вопросов качества, успешных исследованиях, испытаниях и разработках болеющего за свое дело специалиста Андрея Толоконникова.

Рассказывая о карьере, уходящем уже на глубину 60 м, замначальника горного цеха Станислав Николаенко заметил, что, чем глубже идет добыча, тем крепче становится порода и тем выше качество продукции из нее. В этом году «Донской камень» планирует увеличить объем производства еще на 20%. Получается, что на строительство и реконструкцию транспортных артерий страны отправится дополнительно 1,4 млн тонн отличной продукции. «Но надо стремиться к большему», - прокомментировала наши подсчеты Марина Войтегина.

Специалисты лабораторий «Донского камня» до шести раз за смену проверяют каждую из изготавливаемых фракций на соответствие всем требованиям качества

Специалисты лабораторий «Донского камня» до шести раз за смену проверяют каждую из изготавливаемых фракций на соответствие всем требованиям качества

НАША СПРАВКА

Предприятие «Донской камень» организовано в 2006 году для добычи и разработки полезных ископаемых открытым способом. С 2007 года ведется разработка Федоровского месторождения, расположенного в Красносулинском районе Ростовской области.

Ныне с двух своих карьеров предприятие обеспечивает потребителей щебнем для общестроительных работ, для производства товарного бетона и ЖБИ, для укладки балластного слоя железнодорожного пути II категории, смеси для укладки оснований дорожной одежды, обогащенными отсевами для приготовления асфальтобетонных смесей, бутовым и негабаритным камнем для берегоукрепительных работ, щебень «узких» фракций для производства ЩМА.

«Донской камень» - это горный цех, 5 дробильно-сортировочных производственных линий, автотранспортный и ремонтно-механический цех, склад готовой продукции, испытательная лаборатория, участки погрузо-разгрузочных работ, отгрузки продукции железнодорожным транспортом.

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ЗНАЙ!

Благодаря высоким прочностным характеристикам продукции «Донского камня» одобрено ее применение в качестве крупного заполнителя во всех типах и видах бетонов, в мостовых и гидротехнических сооружениях.

Щебеночно-песчаные смеси для автодорожного строительства, производимые на специальных смесительных установках, обладают высокими дренирующими свойствами. Возможно применение при укладке верхних слоев «дорожной одежды» как по российским, так и европейским стандартам на дорогах всех классов и категорий.

Адрес в интернете donstone.ru

Автор Михаил БОБРЫШЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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