«Донской камень» работает основательно

В диспетчерской горного цеха ростовской группы компаний «Донской камень» особенно ощущаешь пульс конвейера поставок с карьера миллионов тонн породы, которая затем превращается в высококачественный щебень, обеспечивающий строителей автомобильных, железных дорог, зданий и домов.

- Когда-то праздновали отправку ста грузовиков за сутки, потом ста тысяч тонн, - вспоминает замначальника горного цеха Станислав Николаенко. - Сейчас загружаем по 1300 карьерных самосвалов, и даже это считаем обычным делом.

Марина Войтегина, управляющая маркетинговым подразделением «Донского камня»: «С учетом увеличивающихся требований к качеству дорожного покрытия мы предоставляем всю номенклатуру по новым ГОСТам»

Становиться лучше

В 2006 году команда «Донского камня» из тридцати человек начинала свой путь с небольшого месторождения. Год ушел, чтобы запустить первый карьер. Но уже в 2007-м перерабатывали в щебень до ста тысяч тонн камня.

- Мы с самого начала и постоянно стараемся выстраивать максимально удобную для наших клиентов систему работы, - вводит нас в курс дела руководитель проекта «Донской камень» Владимир Коротков. - Чтобы приблизиться к ним логистикой, разрабатываем различные схемы максимально быстрой и эффективной доставки автомобильным, железнодорожным, а в последние три года и водным транспортом. Одновременно продолжаем приобретать лучшие для выполнения наших задач оборудование и технику, развиваем производственную базу и инфраструктуру, чтобы добиться прежде всего безусловного качества.

В результате такой нацеленности на удовлетворение интересов потребителей неизменно расширяется как их круг, так и география поставок. Давно выйдя за пределы родной области, «Донской камень» стал крупнейшим поставщиком инертных строительных материалов в Южном федеральном округе. Далее - Москва, Самара, Казань, Волгоград, Астрахань, Курск, Белгород, Орел, поставки для знаковых транспортных объектов последних лет - совмещенной автомобильной и железной дороги Адлер - «Альпика-Сервис» в олимпийском Сочи, железнодорожного обхода Украины, железнодорожного и автомобильного подхода к Крымскому мосту. Что также говорит об исключительном качестве продукции ростовчан - она использовалась на строительстве и реконструкции уже восемнадцати военных и гражданских аэродромов и аэропортов от Симферополя до Забайкальского края! Постоянными партнерами компании являются РЖД, ГК «Автодор», региональные управления Федерального дорожного агентства, такие лидеры транспортного строительства, как «Трансстроймеханизация», «Трансюжстрой», «Спецстрой России», «Автобан», «Донаэродорстрой» и многие другие.

Возможность помочь партнерам

«Донской камень» хорошо известен и потребителям Воронежской области, которую в компании оценивают как очень перспективную для развития сотрудничества. Собственную перевалку в Воронеже уже организовали. Но предприятие также вошло в региональный Союз дорожных организаций, взаимодействие с которым считает еще одной возможностью помочь партнерам.

- Прежде всего за счет логистики и гибко выстроенной долгосрочной работы с клиентами, - объясняет Владимир Коротков. - У дорожников задача не просто купить щебень, им интересен полноценный сервис. Для потребителей решаем множество вопросов, вплоть до выбора оптимальной смеси, подбора рецептов, снижения затрат асфальтобетонных производств. Наша политика - всегда быть гибкими, у нас есть умение договариваться с производственниками. Например, одна из наших общих проблем - дефицит подвижного железнодорожного состава в строительный сезон и сезонный рост его стоимости. Поэтому мы предлагаем партнерам вместе решить проблему, организовав завоз материалов зимой. Уверен, что в рамках сотрудничества с региональными союзами дорожных организаций это посильная задача.

ФАКТ!

Более половины из 7 млн тонн добытой, переработанной и поставленной в 2018 году потребителям продукции группы компаний «Донской камень» реализовано за пределами Ростовской области.

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Чем глубже карьер, тем крепче камень

Стороннему наблюдателю кажется, что щебень - он и есть щебень, но к вопросам качества инертных материалов профессионалы подходят очень щепетильно. Характерный для «Донского камня» пример. Когда в России вводили гармонизированные с европейскими стандартами ГОСТы, на предприятии уже в 2014 году начали готовить соответствующие им щебни и смеси, а с 2015-го первыми в регионе начали их выпускать. Получилось, что дорожно-строительные организации такие фракции и смеси только-только готовились внедрять, а «Донской камень» предлагал их полный ассортимент. На сегодня это щебень всех строительных и дорожных фракций (а их более пятидесяти!), абсолютно все смеси, включая обогащенные, бутовый камень.

- С учетом увеличивающихся требований к качеству дорожного покрытия мы предоставляем всю номенклатуру по новым ГОСТам, - говорит Марина Войтегина, управляющая компанией «МАШПРОМ» - маркетинговым подразделением «Донского камня». - Мы всегда действуем с опережением, можем предложить клиентам пути улучшения качества. Очень гордимся своими аккредитованными лабораториями, которые отлично оснащены всем необходимым. Огромная заслуга в организации их деятельности, решении вопросов качества, успешных исследованиях, испытаниях и разработках болеющего за свое дело специалиста Андрея Толоконникова.

Рассказывая о карьере, уходящем уже на глубину 60 м, замначальника горного цеха Станислав Николаенко заметил, что, чем глубже идет добыча, тем крепче становится порода и тем выше качество продукции из нее. В этом году «Донской камень» планирует увеличить объем производства еще на 20%. Получается, что на строительство и реконструкцию транспортных артерий страны отправится дополнительно 1,4 млн тонн отличной продукции. «Но надо стремиться к большему», - прокомментировала наши подсчеты Марина Войтегина.

Специалисты лабораторий «Донского камня» до шести раз за смену проверяют каждую из изготавливаемых фракций на соответствие всем требованиям качества

НАША СПРАВКА

Предприятие «Донской камень» организовано в 2006 году для добычи и разработки полезных ископаемых открытым способом. С 2007 года ведется разработка Федоровского месторождения, расположенного в Красносулинском районе Ростовской области.

Ныне с двух своих карьеров предприятие обеспечивает потребителей щебнем для общестроительных работ, для производства товарного бетона и ЖБИ, для укладки балластного слоя железнодорожного пути II категории, смеси для укладки оснований дорожной одежды, обогащенными отсевами для приготовления асфальтобетонных смесей, бутовым и негабаритным камнем для берегоукрепительных работ, щебень «узких» фракций для производства ЩМА.

«Донской камень» - это горный цех, 5 дробильно-сортировочных производственных линий, автотранспортный и ремонтно-механический цех, склад готовой продукции, испытательная лаборатория, участки погрузо-разгрузочных работ, отгрузки продукции железнодорожным транспортом.

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ЗНАЙ!

Благодаря высоким прочностным характеристикам продукции «Донского камня» одобрено ее применение в качестве крупного заполнителя во всех типах и видах бетонов, в мостовых и гидротехнических сооружениях.

Щебеночно-песчаные смеси для автодорожного строительства, производимые на специальных смесительных установках, обладают высокими дренирующими свойствами. Возможно применение при укладке верхних слоев «дорожной одежды» как по российским, так и европейским стандартам на дорогах всех классов и категорий.

Адрес в интернете donstone.ru

Автор Михаил БОБРЫШЕВ