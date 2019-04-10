До сентября 2025 года 3,5 тысячи воронежцев переедут из аварийного жилья

В минувший вторник, 9 апреля, губернатор Александр Гусев подписал договор о предоставлении Фондом содействия реформированию ЖКХ финансовой поддержки, направленной на переселение граждан из аварийного жилья. Вместе с Александром Гусевым подпись на документе поставил генеральный директор государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин.

Открывая мероприятие, председатель наблюдательного совета Фонда Сергей Степашин отметил, что Воронежская область достойно реализовала предыдущую совместную программу расселения аварийного жилого фонда, переселив за 2008–2016 годы почти 15 тысяч человек. На эти цели регион получил из Фонда было более 4 млрд рублей. К этой сумме областная казна добавила еще почти 4 млрд рублей своих средств.

Затем в 2017–2018 годах переселение продолжалось за счет средств областного бюджета.

До 1 сентября 2025 года, по словам Александра Гусева, в рамках областной адресной программы планируется расселить почти 55 тыс. кв. м аварийного жилья.

– Мы рассчитываем, что 3,5 тысячи воронежцев улучшат свои жилищные условия. Регион готов с опережающими темпами реализовывать эту важную программу, – заявил губернатор.

Подписанный договор определяет порядок взаимодействия сторон в рамках реализации в Воронежской области региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Таким образом, большая часть региональной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в 2019–2025 гг.» будет реализовываться Воронежской областью совместно с Фондом ЖКХ. Планируется переселить 2 408 человек из 1 162 жилых помещений, общая площадь которых составляет 38,23 тыс. кв. м. На реализацию совместных с Фондом мероприятий планируется выделить 1,35 млрд. рублей, в том числе из средств госкорпорации 1,32 млрд. рублей.

Накануне Фонд ЖКХ одобрил соответствующую заявку от Воронежской области о предоставлении финансовой поддержки на реализацию этапа 2019–2020 гг. В рамках данной заявки региону будет выделено из средств госкорпорации 192,92 млн рублей. В порядке софинансирования регион должен будет выделить на нее около 4 млн рублей. Эти средства направят на переселение 376 человек из 165 аварийных жилых помещений общей площадью 5,57 тыс. кв. м.

После подписания документа Константин Цицин вручил Александру Гусеву платежное поручение на 57,88 млн рублей и пожелал динамичного старта программы. Также Константин Цицин поздравил руководство Воронежской области с тем, что регион начинает программу одним из первых в стране. Он пообещал, что если область завершит данный этап досрочно и с надлежащим качеством, то Фонд ЖКХ приложит все усилия, чтобы программа продолжилась вплоть до полной ликвидации в регионе аварийного жилфонда.