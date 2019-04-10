Воронежский священник рассказал, грех ли пользоваться соцсетями в пост

В этот раз настоятель Богоявленского храма в селе Орлово (находится в Новоусманском районе Воронежской области) протоиерей Алексей Лисняк поделился с «Комсомолкой» своими мыслями о правилах поведения в виртуальном пространстве.

- Отец Алексей, можно ли в пост сидеть в интернете? Или лучше воздержаться от соблазна застрять в мировой «паутине»?

- Вот, готовлю это материал, а сам думаю: как же мне его переправить вам… в пост? Отослать в конверте по почте? Хотите? Я могу. Или всё-таки по интернету? Шутки – шутками, но если немного подумать, то ответ ведь на поверхности: у нас есть наша бесценная душа, а вокруг нас множество предметов, при помощи которых мы можем эту самую душу привести к Богу, а можем и погубить её. При помощи сковородки, например, мы можем пожарить себе картошку, можем и голодного накормить. А ещё мы можем этой самой сковородкой дать собрату по голове. При помощи телескопа мы можем изучать звёздное небо, а можем подглядывать за соседями. При помощи интернета мы можем познавать Священное писание, а можем умножать в мире глупость и распространять неприличные материалы. Получается, что грех, равно как и добродетель, гнездится не в предметах и инструментах, а в наших головах. Нет греха ни в сковороде, ни в телескопе, ни в интернете. Есть грех в наших наклонностях, их-то мы в пост и корректируем. В частности для того-то ведь мы и постимся, чтобы напомнить себе, что мы крещёные люди, мы не имеем права пользоваться окружающими нас инструментами с целью кому-то навредить или убить своё бесценное время. Постимся, чтобы приобрести навык пользования предметами исключительно с духовной пользой и себе, и окружающим.

- А грех ли сидеть в социальных сетях?

- В хрестоматийном списке грехов нет упоминания социальных сетей, как таковых. Зато там есть такие грехи, как праздное пустое времяпрепровождение, как злословие и сплетни, как пустословие и зависть – как раз то, зачем мы в соцсети с удовольствием заходим. А ещё: «По гордости унижал(а) ближних насмешками и глупыми шутками. Смеялся над нищими, калеками, над чужим горем…» Где тут про социальные сети? Здесь – только про нас. Эти грехи мы совершаем, если не заботимся о душе независимо от нашего местонахождения. Вот поэтому-то мы и стараемся исправиться так, чтобы и на работе, и на отдыхе, и в соцсетях, и в реальности оставаться христианами, которые дорожат людьми и временем, и ко всем относятся с любовью.

- А вот такой конкретный случай, также связанный с соцсетями: недавно педагоги поддержали уволенную коллегу из Барнаула, выставив свои полуобнаженные фото на всеобщее обозрение…

- Как хорошо вы уточнили, что речь идёт именно об учителях! Я очень рад! Теперь, кажется, становится ясно, что полуобнажённое фото кондитера, пенсионерки, врача или таксиста – это нормально? Я священник и на исповеди спрашиваю человека о его профессии в последнюю очередь, если вообще спрашиваю. Пьянство и воровство, ложь, взяточничество и склоки одинаково пагубно действуют на представителей всех без исключения профессий, и подают одинаково негативные примеры подросткам. Если к вашему ребёнку подойдёт на улице эксгибиционист, вам станет легче от того, что он не учитель? Правила обыкновенного христианского поведения, правила жизни в обществе – они важны всегда. Их нельзя забывать. Никому, независимо от профессии.

Также в предыдущих материалах отец Алексей рассказал нам, что такое «мурцовка» и можно ли в пост пить пиво.