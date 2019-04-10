2019-04-10T09:47:07+03:00
Общество

Воронежский губернатор предложил субсидировать сельским врачам и учителям взнос по ипотеке

Также власти региона готовят проекты комплексной жилищной застройки в Бобровском и Рамонском районах
Татьяна МИСТЮКОВА
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Эти и другие «сельские» вопросы губернатор Александр Гусев обсудил в Москве с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Гордеевым во вторник, 9 апреля.

РОСТ ЖИВОТНОВОДСТВА И СТАРТ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ

В начале встречи глава региона рассказал о результатах работы АПК в первом квартале текущего года. Сельхозпредприятия области произвели 111 880 т мяса (112% к аналогичному периоду прошлого года). Основной рост произошел за счет производства свинины (+9052 тонны) и говядины (+1690 тонн) на убой. Кроме того, воронежские буренки дали 26 662 т молока (117%).

Губернатор также рассказал Алексею Гордееву, что из 32 районов области к севу яровых культур приступили хозяйства в 21 районе. Общая площадь посеянных культур составляет 24 тыс. га. Для весенней посевной кампании заготовлено 134,8 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур (118,5% к плану).

ИПОТЕКА-РАССРОЧКА И ЗАБОТА О РАБОТНИКАХ СОЦСФЕРЫ

Затем Алексей Гордеев и Александр Гусев обсудили проект Государственной программы комплексного развития сельских территорий. На прошлой неделе заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов озвучил предложения региона на заседании профильной рабочей группы Госсовета РФ.

Александр Гусев подчеркнул, что строительство инженерных сетей, объектов социальной и культурной сферы, благоустройство улиц смогут возродить жизнь в малочисленных селах. Два таких проекта комплексного обустройства площадок под жилищную застройку Воронежская область готовится заявить. Располагаться они будут в Бобровском и Рамонском районах.

Также большое значение имеет помощь селянам в жилищном вопросе. По мнению губернатора и вице-премьера, в новой программе нужно сохранить прежние категории получателей социальных выплат (работники агропромышленного комплекса и социальной сферы) и все прежние способы улучшения жилищных условий (индивидуальное строительство, долевое строительство, приобретение готового жилого помещения). Безусловно, свою роль должна сыграть новая мера господдержки – льготная ипотека для сельских жителей (до 1%). Однако Александр Гусев подчеркнул, что для врачей и учителей можно было бы еще и субсидировать первоначальный взнос в размере 20% на ипотеку (за счет федерального и областного бюджетов).

Вторая тема – сельские дороги. Александр Гусев сообщил, что правительство Воронежской области приняло решение направить в текущем году 2,1 млрд рублей на ремонт местных дорог, в том числе 1 млрд рублей непосредственно на дороги в селах. Губернатор также предложил направить из федерального бюджета субсидии на капитальный и текущий ремонт дорог в селах.

Кроме того, Александр Гусев рассказал Алексею Гордееву о реализации национальных проектов в регионе. В свою очередь заместитель председателя правительства РФ отметил, что Воронежская область может стать хорошим примером реализации проектного подхода к решению важных социально-экономических и экологических вопросов в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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