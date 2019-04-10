В 2019 году в Воронежской области стоимость Территориальной программы ОМС превысит 26,6 млрд рублей

В Воронежской области 100 медицинских организаций, 19 из которых – негосударственные, в прошлом году участвовали в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Стоимость программы на 21% превысила показатели 2017 года и составила 24,9 млрд рублей.

Информационное сопровождение на каждом этапе

За прошедшие двенадцать месяцев более 158 тысяч жителей Воронежской области были индивидуально проинформированы о необходимости диспансерного наблюдения. Казалось бы, зачем эти напоминания? Ответ кроется в статистике: практически каждый второй воронежец решается проверить свое здоровье только после того, как прозвенит такой «будильник».

В целом в Воронежской области доля людей, прошедших диспансеризацию хотя бы раз за три года, близка к идеалу. Если же вы сомневаетесь, стоит ли идти на проверку к врачу, приведем весомый аргумент - после диспансеризации только в 2018 году было поставлено на наблюдение 96 тысяч человек. Каждый из них может быть уверен в том, что получит бесплатную и качественную медицинскую помощь в рамках программы ОМС. Но как и когда эти люди узнали бы, что им нужно лечение, если бы так и не прошли проверку?

Страховые представители непрерывно работают с обращениями граждан. Поверьте, так называемое «информационное сопровождение» на различных этапах оказания медицинской помощи сегодня работает как часы. Сегодня большинство вопросов решается уже во время консультации.

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Внедряются прогрессивные способы оплаты медпомощи, ориентированные в первую очередь на результат. Конечно, подобный механизм требует контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления помощи по ОМС. Если вы считаете, что ваши законные интересы пострадали, то и в такой ситуации нужно лишь обратиться в ТФОМС. Ведь фонд не просто принимает от медиков счета к оплате, он проводит экспертизы, чтобы оценить качество лечения - в 2018 году, к слову, их было около полумиллиона.

Кроме того, из бюджета фонда финансируется дополнительное образование медработников, ремонт и даже закупка дорогостоящего оборудования для медицинских организаций.

Не количество - а результат

В 2019 году в Воронежской области стоимость Территориальной программы ОМС превысит 26,6 млрд рублей. Появляется новое направление: часть средств будет выделено на софинансирование оплаты труда врачей и среднего медперсонала, которое позволит сократить кадровый дефицит. На эти цели предусмотрено более 160 млн рублей.

Национальный проект «Здравоохранение» станет ориентиром в постановке задач Территориального фонда ОМС на 2019-2021 годы. Особое внимание будет уделено региональным составляющим федеральных проектов.

Если раньше медицинскую помощь оценивали по тому, сколько дней провел в койке пациент, то сегодня все внимание сконцентрировано исключительно на законченных случаях лечения. Идет ли речь о медицинской реабилитации или об онкологии, благодаря новым нормативам объема медпомощи, оказываемой в стационарных условиях, удалось создать условия, при которых помощь получает большее число пациентов.

Норматив по тому же круглосуточному стационарному лечению людей с онкологией и вовсе утвержден впервые. К слову, основные изменения в способах оплаты медпомощи в 2019 году также касаются именно профиля «онкология». Важно повысить доступность и эффективность лекарственной терапии для пациентов со злокачественными новообразованиями.

Так, в сервисе ТФОМС Воронежской области «Информационное сопровождение застрахованных лиц» будет создан модуль «онкология». С помощью него можно будет непрерывно следить за соблюдением порядка и сроков диагностики, лечения, маршрутизации пациентов, использования современных схем лечения с момента подозрения на злокачественные новообразования до момента постановки его на диспансерное наблюдение уже после проведенного лечения.

В 2019 году в целом изменилась и структура оказания медпомощи в амбулаторных условиях. Принцип прост: главное не обращение - а то лечение, что было оказано.

- Впервые в нормативе медпомощи, оказываемой в амбулаторных условиях с профилактическими и иными целями, выделен норматив «проведения профилактических медицинских осмотров, включая диспансеризацию», - рассказала Ольга Пегова, начальник организационно-аналитического отдела ТФОМС Воронежской области. - В этом году норматив «проведения профилактических медицинских осмотров, включая диспансеризацию» составляет 0,79 посещений на 1 застрахованного или всего 1,8 млн посещений.

СМО помогут защитить права

Сейчас в Воронежской области работает 188 страховых представителей трех уровней. В рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» планируется, что все страховые компании (СМО) откроют офисы по защите прав граждан. Они смогут проводить контрольно-экспертные мероприятия экстерриториально, в том числе с применением внесудебного урегулирования при нарушении прав пациента.

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Для связи граждан со страховыми представителями непосредственно в медорганизациях должны появиться посты СМО с телефонами или специальными терминалами.

К слову, информацию о перечне и стоимости оказанных медицинских услуг вы можете получить уже сейчас, воспользовавшись порталом государственных услуг или электронным сервисом «Личный кабинет пациента» на официальном сайте ТФОМС Воронежской области.

За 2018 год более шести тысяч граждан прошли регистрацию в этом сервисе. Поступило примерно 15 тысяч запросов! В этом году число обращений, как впрочем, и количество пользователей «Личного кабинета» только растет.

В 2019 году перед региональными участниками системы ОМС стоит ряд важных задач. За каждым рублем, полученным медорганизациями в рамках Территориальной программы ОМС, должна стоять качественная и своевременная помощь пациенту. И помните, что главная функция службы страховых медицинских представителей - это ваше информационное сопровождение на всех этапах оказания медицинской помощи и обеспечение ваших прав.