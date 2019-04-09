В этом году 74 воронежских двора обретут новую жизнь
В 2019 году на реализацию программы «Формирование современной городской среды» на территории Воронежа выделяется 543 миллиона 446 тысяч рублей. В том числе на благоустройство дворов многоэтажных домов – чуть больше 225 миллионов. Финансирование программы осуществляется из трех источников: федерального (основная часть), регионального и городского бюджетов.
В рамках программы в этом году благоустроят территорию по улице Димитрова (от автомобильного кольца до Ленинского проспекта), по проспекту Революции, парк «Орленок».
Вот какие дворы Воронежа преобразятся до осени:
Железнодорожный район:
ул. Электровозная, 8
ул. 25 Января, 32
ул. 25 Января, 38
ул. Переверткина, 28
ул. Сосновая, 24б
ул. Богдана Хмельницкого, 39
Ленинский проспект, 143,
Ул. Богдана Хмельницкого, 148
ул. Землячки, 43
Коминтерновский район:
ул. Владимира Невского, 1
ул. Хользунова, 92, 94, 96
ул. Хользунова, 80, 82
ул. Хользунова, 115
ул. Генерала Лизюкова, 21
проспект Труда, 31
ул. Беговая, 2/1
ул. Хользунова, 102
ул. Генерала Лизюкова, 89
ул. Генерала Лизюкова, 101
ул. 9 Января, 126
ул. Маршала Жукова, 18
Левобережный район:
ул. Волго-Донская, 42
ул. Баррикадная, 13
Спортивная Набережная, 19
ул. Небольсина, 9
ул. Туполева, 23
ул. Циолковского, 13, ул. Ленинградская, 55
ул. Туполева, 12
ул. Туполева, 25
ул. Беляевой, 3
ул. Новосибирская, 28
ул. Новосибирская, 45
ул. Новосибирская, 41
ул. Новосибирская, 35, 37
ул. Новосибирская, 31
ул. Волгоградская, 51
Ленинский район:
ул. Кропоткина, 3
ул. Войкова, 17
ул. 20-летия Октября, 50
ул. Ворошилова, 2, 4
ул. Куцыгина, 35
ул. Куколкина, 5а
ул. Моисееева, 15а, 15
ул. Плехановская, 25
ул. Челюскинцев, 136
ул. Свободы, 55
ул. Плехановская, 41
ул. Краснознаменная, 27
ул. Кольцовская, 39
ул. Куцыгина, 21
ул. Чапаева, 44
Советский район:
ул. Писателя Маршака, 5
ул. Южно-Моравская, 36
ул. Курчатова, 20
ул. Курчатова, 22а
проспект Патриотов, 59
проспект Патриотов, 8а
ул. Южно-Моравская, 66
ул. Семилукская, 46
ул. Изобретателей, 73
ул. Путиловская, 7
ул. Космонавтов, 54
ул. 232 Стрелковой дивизии, 29
ул. Северцова, 48
ул. Ю.Янониса, 5
ул. К. Либнехта, 53
Центральный район:
ул. Студенческая, 31
ул. Тимирязева, 12б
ул. Березовая Роща, 20
ул. Плехановская, 20
ул. Ломоносова, 114/7
ул. Ломоносова, 114/8
проспект Революции, 5
ул. Мира, 3а
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