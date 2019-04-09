В этом году 74 воронежских двора обретут новую жизнь

В 2019 году на реализацию программы «Формирование современной городской среды» на территории Воронежа выделяется 543 миллиона 446 тысяч рублей. В том числе на благоустройство дворов многоэтажных домов – чуть больше 225 миллионов. Финансирование программы осуществляется из трех источников: федерального (основная часть), регионального и городского бюджетов.

В рамках программы в этом году благоустроят территорию по улице Димитрова (от автомобильного кольца до Ленинского проспекта), по проспекту Революции, парк «Орленок».

Вот какие дворы Воронежа преобразятся до осени:

Железнодорожный район:

ул. Электровозная, 8

ул. 25 Января, 32

ул. 25 Января, 38

ул. Переверткина, 28

ул. Сосновая, 24б

ул. Богдана Хмельницкого, 39

Ленинский проспект, 143,

Ул. Богдана Хмельницкого, 148

ул. Землячки, 43

Коминтерновский район:

ул. Владимира Невского, 1

ул. Хользунова, 92, 94, 96

ул. Хользунова, 80, 82

ул. Хользунова, 115

ул. Генерала Лизюкова, 21

проспект Труда, 31

ул. Беговая, 2/1

ул. Хользунова, 102

ул. Генерала Лизюкова, 89

ул. Генерала Лизюкова, 101

ул. 9 Января, 126

ул. Маршала Жукова, 18

Левобережный район:

ул. Волго-Донская, 42

ул. Баррикадная, 13

Спортивная Набережная, 19

ул. Небольсина, 9

ул. Туполева, 23

ул. Циолковского, 13, ул. Ленинградская, 55

ул. Туполева, 12

ул. Туполева, 25

ул. Беляевой, 3

ул. Новосибирская, 28

ул. Новосибирская, 45

ул. Новосибирская, 41

ул. Новосибирская, 35, 37

ул. Новосибирская, 31

ул. Волгоградская, 51

Ленинский район:

ул. Кропоткина, 3

ул. Войкова, 17

ул. 20-летия Октября, 50

ул. Ворошилова, 2, 4

ул. Куцыгина, 35

ул. Куколкина, 5а

ул. Моисееева, 15а, 15

ул. Плехановская, 25

ул. Челюскинцев, 136

ул. Свободы, 55

ул. Плехановская, 41

ул. Краснознаменная, 27

ул. Кольцовская, 39

ул. Куцыгина, 21

ул. Чапаева, 44

Советский район:

ул. Писателя Маршака, 5

ул. Южно-Моравская, 36

ул. Курчатова, 20

ул. Курчатова, 22а

проспект Патриотов, 59

проспект Патриотов, 8а

ул. Южно-Моравская, 66

ул. Семилукская, 46

ул. Изобретателей, 73

ул. Путиловская, 7

ул. Космонавтов, 54

ул. 232 Стрелковой дивизии, 29

ул. Северцова, 48

ул. Ю.Янониса, 5

ул. К. Либнехта, 53

Центральный район:

ул. Студенческая, 31

ул. Тимирязева, 12б

ул. Березовая Роща, 20

ул. Плехановская, 20

ул. Ломоносова, 114/7

ул. Ломоносова, 114/8

проспект Революции, 5

ул. Мира, 3а