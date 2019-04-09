Как воронежцам продать авто самостоятельно или с помощью посредников

Когда приходит время сменить машину, первое, над чем приходится поломать голову, - не как выбрать новую быстроногую красавицу, а как быстрее и выгоднее избавиться от старой. Знакомая история, правда? Какие есть способы продать авто самостоятельно или с помощью посредников, расскажем сегодня.

Как продать автомобиль через посредников

Трейд-ин

Чтобы обменять старый автомобиль на новый, доплатив только разницу, обращайтесь в автосалоны Воронежа, работающие по системе трейд-ин. Главные достоинства обмена - безопасность и скорость. Вашу машину тщательно проверят:не угнал ли автомобиль, не арестован, не числится в залоговых списках банков и ломбардов. Тут же вам дадут доступ к базе подержанных авто: купить их можно по цене ниже рыночной. Автосалон считает, что после года эксплуатации машина теряет около 20% стоимости. На сделку уйдет всего около четырех часов.

Есть и минусы. Салоны редко покупают автомобили старше пяти лет с некачественным ремонтом, в аварийном состоянии и ввезенные в страну неофициально. Вы не сможете установить цену на машину, это сделают сотрудники автосалона после оценки эксперта, и она будет ниже рыночной на 10-20%. Еще один недостаток трейд-ин - вы будете ограничены в выборе нового автомобиля.

Если все это вас не пугает, и вы готовы отправиться в салон, возьмите с собой:

- паспорт;

- ПТС и СТС;

- сервисную книжку;

- два комплекта ключей;

- доверенность на сотрудников компании, заверенную у нотариуса.

Если же вы не планируете покупать машину, можете просто сдать старую. Часто салоны принимают автомобили в день обращения.

Выкуп авто

Если вам нужна не новая машина, а деньги, подойдет обычный выкуп авто. Этим занимаются дилерские сети, автосалоны и перекупщики. Система проста: вашу машину оценивает эксперт, на основе его заключения назначается цена. Если она вам подходит, подписывается договор купли-продажи. Выкуп выгоден тем, кто хочет быстро продать поврежденный автомобиль, в том числе не подлежащий восстановлению.

У выкупа есть два минуса. Во-первых, цена будет на 20-30% ниже рыночной, во-вторых, есть риск наткнуться на салоны-однодневки и мошенников-перекупщиков. Здесь лучше сотрудничать только с известными фирмами, которые на рынке несколько лет. Придя в офис, не поленитесь попросить свидетельство о государственной регистрации или выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), свидетельство о постановке на учет в налоговой, устав (для юридических лиц). Если документы в порядке, но вам предлагают заплатить за работу оценщиков и юристов, отправляйтесь в другое место. Честные фирмы за это денег не берут.

Сдайте в комиссионку

Если продажа вам сильно не горит, зато вы непременно хотите сами назначить цену, обращайтесь в комиссионные магазины. Вы оставляете машину на торговой площадке и приходите за деньгами, когда ее продадут. Обязанности по рекламе, предпродажной подготовке, хранению автомобиля, оформлению сделки магазин возьмет на себя. Стоимость услуг он прибавит к цене, поэтому в итоге она может быть немного завышенной, и продажа затянется. Пока автомобиль находится на стоянке, пользоваться им нельзя, но налоги и страховку платить придется, и даже если машине не найдут нового владельца, счет за стоянку вам все равно выставят.

Как продать машину самостоятельно

Если же не хотите обращаться к посредникам, займитесь продажей авто самостоятельно. Вам придется самим подготовить автомобиль ко встрече с покупателями (вымыть кузов и салон; если нужно, сделать небольшой ремонт), изучить рынок, чтобы узнать среднюю цену на подобные автомобили. Несмотря на сложности, это самый выгодный вариант: вы назначаете цену и контролируете процесс продажи. Пока автомобиль не нашел нового владельца, можете пользоваться им сами.

Главный минус тут понятен - продажей придется заниматься самостоятельно, так что этот способ самый трудоёмкий, затратный по времени и усилиям, но в перспективе - самый выгодный по деньгам.

Подайте объявление

Быстро ли продадите машину (и продадите ли вообще) зависит от того, как вы составите объявление.

Прежде всего, сфотографируйте автомобиль со всех сторон и не забудьте про салон. Лучше заняться этим перед подачей объявления: если фотография будет «не сезонной», покупатель подумает, что вы давно продаете автомобиль и он уже потерял товарный вид.

Текст объявления должен быть по существу: опишите характеристики и достоинства машины. Некоторые любят сочинять пространные и даже стихотворные оды своей “ласточке”, но этот вариант на любителя. Покупатели охотно читают такие описания, но могут счесть продавца несерьезным человеком.

А вот что точно добавит солидности - указанный в объявлении vin-номер автомобиля. Так вы покажете, что серьезно относитесь к продаже, а главное - что вам нечего скрывать.

Разместите объявление о продаже автомобиля на городских ресурсах, например, на сайте Камелот в специальной рубрике для продажи авто с пробегом.

После публикации ждите звонков. Если потенциальный покупатель пытается сразу сбить цену на 20-30%, не интересуясь состоянием машины, скорее всего, вам звонит перекупщик. Продавать ему автомобиль никто не запрещает, но имейте в виду, что это дело рисковое.

При продаже нужно соблюдать базовые правила безопасности - не ходите на сделки в одиночку, не продавайте и не покупайте по доверенности, внимательно ведите любые манипуляции с деньгами, заключайте договор и акт приема-передачи и так далее. Но вообще безопасность - отдельная тема, достойная подробного разбора.

После сделки нужно обратиться в налоговую службу и подать декларацию о доходе до 30 апреля следующего года. Налог платить не придется, если автомобиль стоил меньше 250 тыс. рублей, если вы продали его дешевле, чем купили (и можете это подтвердить) и если владели им более трех лет.