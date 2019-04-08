Вице-премьер воронежского правительства предложил создать Федеральное агентство по развитию сельских территорий

В минувший четверг, 4 апреля, заместитель председателя правительства области Виктор Логвинов принял участие в заседании рабочей группы Государственного Совета РФ, посвященном рассмотрению проекта Государственной программы комплексного развития сельских территорий.

Выступая в Москве, Виктор Логвинов отметил, что Воронежская область с 2000 года увеличила производство сельхозпродукции в 3,2 раза (по РФ – 1,8). Кроме того, в селах появились новые водопроводные сети, газопровод, школы, спортплощадки, ФАПы, дороги к социальным объектам. Это обошлось в 6,5 млрд рублей.

Между тем, обеспеченность питьевой водой в селах составляет 67%, что на 22 % ниже города. Охват детей дошкольным образованием в сельской местности – 41%, что на 36,5% меньше, чем в городе. По мнению зампреда регионального правительства, чтобы деревни жили, в них должна быть создана современная инфраструктура. Это поможет привлечь в села молодые квалифицированные кадры.

В связи с этим Виктор Логвинов предложил, в частности, переоснастить учебные учреждения, уделив первоочередное внимание сельскохозяйственным колледжам. В Воронежской области их 17. В регионе по поручению губернатора Александра Гусева провели оценку необходимых затрат для их переоборудования, и требуемая сумма составила 2,5 млрд руб.

Однако для бюджета области такие траты непосильны. Проблему можно решить только совместно с федеральным центром, так как ранее эти объекты региону были переданы в таком же состоянии от Минобразования.

- Предлагаю рассмотреть возможность создания нового Федерального агентства по развитию сельских территорий. При этом финансирование строительства необходимых объектов могло бы осуществляться за счет средств отраслевых министерств, средств в рамках новой Госпрограммы, а также средств субъекта и внебюджетных источников, - сказал Виктор Логвинов.

По мнению докладчика, ряд заложенных в проекте Госпрограммы мероприятий нуждается в доработке. Особенно это касается улучшения жилищных условий селян:

- Напомню, что с 2003 года в рамках программы по социальному развитию села (с 2014 года – программы по устойчивому развитию сельских территорий) соцвыплаты на строительство (приобретение) жилья получали работники АПК и социальной сферы на равных условиях. Проектом новой программы работники социальной сферы исключены из получателей, что мы считаем несправедливым.

По словам Виктора Логвинова, Воронежская область предлагает сохранить в новой программе прежние категории граждан – получателей социальных выплат (АПК, социальная сфера) и все прежние способы улучшения жилищных условий (строительство, приобретение). Кроме того, учитывая, что льготная ипотека предусматривает первоначальный 20-процентный взнос, регион предлагает субсидировать указанный взнос отдельным категориям (врачи, учителя и др. специалисты) в зависимости от специфики каждого субъекта РФ, за счет федерального и областного бюджетов. Это позволит снизить социальную напряженность среди сельского населения (особенно среди многодетных семей), сократить время их пребывания в очереди на улучшение жилищных условий.

В своем докладе Виктор Логвинов также уделил внимание сельским дорогам. Сегодня сеть дорог муниципального значения составляет 17,9 тыс. км (из них 7 тыс. км имеют твердое покрытие). В нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии находится только 41% дорог. Губернатор принял решение направить в текущем году 2,1 млрд рублей на ремонт местных дорог, в том числе 1 млрд именно на дороги в селах.

- Предлагаем дополнить направления расходования субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации мероприятием по капитальному ремонту и ремонту дорог в сельской местности. Это можно обеспечить посредством софинансирования по схеме «50 на 50» – за счет средств федерального бюджета и Дорожного фонда субъекта, - сказал Виктор Логвинов.