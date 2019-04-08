Губернатор Александр Гусев: «Состояние 97% озимых оценивается как хорошее и удовлетворительное»

В минувшую пятницу, 5 апреля, в Москве губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в совещании, на котором под председательством премьер-министра правительства РФ Дмитрия Медведева рассматривались актуальные вопросы агропромышленного комплекса. В обсуждении также участвовали заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев, федеральные министры, главы субъектов страны, руководители профильных союзов и ассоциаций.

Речь, в частности, шла о посевной кампании.

- Антимонопольная служба и Минэнерго держат ситуацию с ценами на бензин и дизельное топливо под контролем. Рассчитываем, что это позволит сельхозпроизводителям провести посевную без сбоев. К 1 апреля аграрии приобрели и дизельного топлива, и бензина больше, чем в прошлом году. Если говорить об обеспеченности сельхозтехникой, семенами, то в целом ситуация достаточно благополучная, - заявил премьер-министр.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев проинформировал о мерах поддержки аграриев, степени готовности сельхозпроизводителей к сезонным работам и планах на урожай на этот год. По его словам, к севу яровых культур приступили уже 19 регионов. По совокупным данным по стране, 91,5% озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, что позволяет рассчитывать на достойный урожай. По итогам текущего года, согласно предварительному прогнозу Минсельхоза, сборы зерновых и зернобобовых составят 118 млн. тонн.

С докладами о ходе проведения весенних полевых работ выступили главы ряда субъектов РФ, в том числе губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, воронежские аграрии посеяли 12 тыс. га яровых (всего под них отведут почти 2 млн га). Посевные площади сахарной свеклы запланированы на уровне 136 тыс. га. В этом году значительно увеличатся площади сои, чтобы обеспечить кормами отрасль животноводства. Озимыми культурами в регионе засеяно 772 тыс. га, состояние 97% из них оценивается как хорошее и удовлетворительное. Опасений по поводу их гибели нет.

Помимо этого, в хозяйствах уже имеется 222 тыс. тонн минеральных удобрений (при потребности в 275 тыс. тонн), и их завоз продолжается. Также для весенней посевной кампании подготовлено 131 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур (обеспеченность ими составляет 116%). Вся сельхозтехника и прицепной инвентарь для выполнения весенне-полевых работ готовы. Обеспеченность горюче-смазочными материалами в среднем по региону составляет: 131% – дизтопливом и 101% – бензином.

По словам Александра Гусева, в этом году для Воронежской области предусмотрен лимит субсидирования на краткосрочное льготное кредитование в размере 700 млн. рублей на сумму кредитных средств в 13,5 млрд. рублей. Минсельхозом России в настоящее время одобрено 9,4 млрд. рублей кредитных средств (на 480 млн. субсидий), что составляет 68% выделенного лимита.

- Надеюсь, что слаженно и хорошо будут работать аграрии и с банками. Здесь тоже нужно обеспечить реализацию всех существующих программ и на федеральном уровне, и на региональном. 165 млрд кредитов предусмотрено сейчас, их по мере необходимости нужно выбирать, и все это делать последовательно, - подчеркнул Дмитрий Медведев.