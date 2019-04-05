2019-04-05T17:47:18+03:00
Общество

В Воронеже в рамках программы капремонта приведут в порядок БСМП№1 и театр кукол «Шут»

Всего в Воронежской области на реализацию нового проекта ­– региональную адресную программу капремонта – будет выделено более 2 млрд рублей, сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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автор фото Т.Подъяблонскаяавтор фото Т.Подъяблонская
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– На эти средства предстоит модернизировать в муниципальных образованиях региона 128 медицинских, образовательных, культурных, социальных и спортивных объектов, – рассказал спикер регионального парламента.

Появилась новая строка в рамках корректировки областного бюджета на текущий год, которая была утверждена в ходе 43-го заседания регионального парламента.

В прошлом году доходы областной казны составили около 113 млрд рублей, расходы – чуть более 102 млрд рублей. Таким образом бюджет региона был исполнен с профицитом почти в 11 млрд рублей. Это позволило создать существенный резерв средств для распределения в текущем году на приоритетные направления, в том числе реализацию абсолютно новой адресной программы капремонта.

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Аналогичную структуру программных расходов планируется сохранять и в последующие годы, отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Что касается конкретных объектов, то в Воронеже более 118 млн рублей из этого объема финансирования заложено на капремонт воронежской БСМП№1. Среди других масштабных и знаковых объектов можно выделить Городской Дворец культуры (более 67 млн рублей), Воронежский концертный зал (92 млн рублей), Воронежский государственный театр кукол им.В.А.Вольховского (30 млн рублей), Спортивную школу олимпийского резерва № 33 (19 млн рублей).

В Лискинском муниципальном районе направят основное финансирование на ремонт местного психоневрологического интерната (56 млн рублей) и промышленно-транспортного техникума им. Лысенко (20 млн рублей). За 11,2 млн рублей отремонтируют административно-хозяйственные здания музея-заповедника «Дивногорье». В Аннинском муниципальном районе за 19 млн рублей отремонтируют СОШ №3 и 13,3 млн рублей на правят на модернизацию Дома культуры в селе Николаевка. За 60 млн рублей приведут в порядок здание Бобровской райбольницы. Почти 26 млн рублей потребуется на ремонт Межпоселенческого центра народного творчества и культуры в Богучаре. Около 29 млн рублей будет выделено на капремонт Козловской СОШ Бутурлиновского района, аналогичные средства поступят на Грибановский РДК. Также сопоставимы по объему капремонты Манинской СОШ Калачеевского района (33,5 млн рублей) и Каменской СОШ №2 (35,4 млн рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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