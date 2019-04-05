Экологическая реабилитация Масловского затона Воронежского водохранилища вступила в завершающую стадию

Руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Алексей Карякин отчитался о результатах работы в 2018 году перед депутатами профильного комитета Воронежской областной думы

Учитывая многочисленные обращения жителей, областной департамент природных ресурсов и экологии в прошлом году приступил к работам по экологической реабилитации Масловского затона Воронежского водохранилища на площади 23 га. В соответствии с проектными решениями планируется выполнить выемку 162,3 тыс. м3 грунта со дна водоема, извлечь 780 пней деревьев, произвести посев многолетних трав на площади 12,9 га. Все это позволит значительно улучшить состояние Масловского затона и повысить качество жизни населения, имеющего домовладения в непосредственности близости от водоема.

.

Одним из ведущих направлений деятельности департамента стала реализация полномочий в области водных отношений. Продолжены работы по расчистке Воронежского водохранилища в районе Петровской набережной, что позволит ликвидировать негативное воздействие вод на участке длиной 2100 метров и прекратить развитие процессов затопления и заболачивания прилегающей территории. Уже извлечено 751,9 тыс.м3 донных отложений, а всего планируется извлечь 1 706,4 тыс. м3 грунта.

В 2018 году департамент приступил к установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос семнадцати рек общей протяженностью 3241 км в пределах Воронежской области. Это реки Богучарка, Ведуга, Девица, Большая Елань, Икорец, Карачан, Осередь, Подгорная, Сухая Россошь, Савала, Токай, Тамлык, Тулучеевка, Хава, Хворостань, Черная Калитва и Чигла. В 2019 году работы будут завершены и заключен новый контракт на установление границ водоохранных зон еще 29 рек общей протяженностью 2122 км.

.

Еще одно ключевое мероприятие в области водных отношений областных экологов - разработка проектной документации по восстановлению и экологической реабилитации 54 км реки Воронеж. Непосредственно к работам планируется приступить в 2021 году с привлечением средств национального проекта «Экология».

В 2018 году департамент вел активную работу в сфере экологического просвещения и формирования экологической культуры. Были организованы и проведены областной экологический фестиваль «Экоград», «Общероссийские Дни защиты от экологической опасности», акции «Час Земли», «Чистый берег» и другие мероприятия.

В прошлом году международная выставка-ярмарка «Город-Сад» побила рекорд по посещаемости, приняв на своей площадке 220 000 человек. Отдельно стоит отметить Международную научно-практическую конференцию по зеленой инфраструктуре городской среды, которая привлекла внимание более 250 слушателей из 20 субъектов Российской Федерации. Спикерами на конференции стали представители 9 государств, в том числе Великобритании, Италии, США, Канады, Испании, Турции, Японии, Республики Беларусь. Иностранные специалисты рассказали об опыте развития зеленой инфраструктуры в Барселоне и Стамбуле, об особенностях планирования устойчивого развития городских лесов, о внедрении инновационных технологий при выращивании современного посадочного материала. Также обсуждались вопросы экоурбанистического развития городских пространств и парков, вопросы повышения качества жизни городского населения за счет модернизации зеленой инфраструктуры.