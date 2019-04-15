Мясокомбинат «Бобровский» покорил посетителей агропродовольственного форума-2019

С 1936 года на прилавках гастрономов по всей стране начинает появляться вареная колбаса «Докторская» высшего сорта. Знали ли вы, что рецептуру этого продукта действительно разрабатывали врачи? Правда, вместе с сотрудниками ВНИИ Мясной промышленности. За названием «Докторская» стоит история. Но еще - это тот вкус, который многие из нас любят и ценят.

Безусловно колбасы, производимые разными мясокомбинатами, различались. Но благодаря соответствию ГОСТу покупатель всегда знал, что может рассчитывать на качество. Сегодня знак государственного стандарта стоит на изделиях мясокомбината «Бобровский». Колбаса «Докторская», «Любительская» или «Молочная» - это не только привычные нам названия, но и тот вкус, из-за которого бутерброд действительно нужно есть колбасой вниз.

На любой вкус

В Воронежской области задумываются об обеспечении регионального рынка качественными продуктами питания. Так, прошедший на днях агропродовольственный форум-2019 стал площадкой для обсуждения инновационных пищевых производств. В рамках мероприятия состоялась выставка-дегустация местных продуктов. По достоинству посетители оценили как раз изделия мясокомбината «Бобровский».

.

Еще бы, ведь на предприятии идет постоянная работа над повышением качества и разработка новых видов продукции, в соответствии с пожеланиями потребителей. Например, в прошлом году появились сырокопченая колбаса «Мадерра» или ветчина «Боярская».

В ассортименте мясокомбината представлено около 150 видов различных вареных, копченых, сырокопченые колбас, а также деликатесной продукции. Пробовали ли вы, например, жареную колбасу? Нет, не ту, что вы пожарили дома сами, а ту, что приезжает прямиком с производства. Ее можно есть как холодной, так и разогретой. Удивят ли вас свиные мясные уши с паприкой? Или же вам по душе придется копченый шпик «Ярмарочный»? Поверьте, среди продукции мясокомбината «Бобровский» вы обязательно найдете что-то свое, что будет радовать именно ваш вкус.

.

Большая ответственность

В своем направлении мясокомбинат «Бобровский» - первый по производственным мощностям в Воронежской области. Его продукция популярна по всему Черноземью. Достаточно сказать, что в прошлом году производительность колбасного цеха пришлось увеличить на 50 тонн. Спрос продолжает расти - а значит будет расширяться и производство. Всего же производственная мощность предприятия составляет 225 тонн.

.

С большой любовью людей приходит и большая ответственность. Это понимают на мясокомбинате «Бобровский». Поэтому Отдел качества и специалисты государственной ветеринарной службы проводят тщательный контроль как сырья, так и готовой продукции. Система качества и безопасности, внедренная на предприятии, соответствует требованиям ГОСТа.

Вообще формула вкусных и качественных колбас и деликатесов, складывается из трех главных компонентов. Первый - это сырье. Оно практически все родом из Воронежской области. У мясокомбината есть свои фермы, где и происходит выращивание и откорм скота.

Второе важно условие - современное оборудование и установленные технологические процессы. Здесь же нужно сказать и о третьей составляющей - квалифицированном персонале. Ведь только люди с соответствующим опытом и образованием могут выполнять работу безопасно и качественно.

Мясокомбинат «Бобровский» ведет свою историю с 1951 года. За это время он вырос в современное предприятие европейского уровня. Но как же вкус? Что ж, если вы еще не знакомы с этой воронежской продукцией, то найти ее можно в большинстве сетевых магазинов.

Кроме того, в Воронеже есть собственные точки мясокомбината. Ищите логотип с крылатым бычком на местных мини-рынках по адресам:

-ул. Владимира Невского 2а;

-ул. Средне-Московская 32б;

- ул. 9 Января 241/1;

ул. Южно Моравская 36.

Пробуйте - и вам обязательно понравится!

Подробнее на сайте http://mk-b.ru

На правах рекламы