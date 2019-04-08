Фестиваль "Центр" покажет воронежцам перформанс для одного зрителя - 50 раз

Никитинский театр сообщил об изменениях программы второго фестиваля негосударственных театров «Центр», который пройдет в Воронеже с 28 апреля по 4 мая.

Из-за своей учебы в Америке не сможет приехать, чтобы выступить со своей группой «Абстрактор», Ярослав Борисов. Не успевает Никитинский театр подготовить и иммерсивный проект «Мальчики». Но дирекция фестиваля нашла выпавшим из афиши мероприятиям замену.

- Мы проведем серию перфомансов Love Is Dead. Один будет посвящен любви. Другой – смерти. Их создадут режиссеры совместно с молодыми драматургами. И проведем мы их в городе. Второй перфоманс будет играться для одного зрителя. И так раз 50, - отметили в дирекции фестиваля.

Организаторы отмечают, что зрителей ждет смелая и масштабная программа. Она будет состоять из образовательной (планируются лекции ведущих театральных критиков) и основной, которая в свою очередь будет состоять из двух частей - на театральной сцене и в городе – скверах, барах. Воронежцам покажут необычные вещи. Приедет интересная группа с Урала и уникальный театр голоса, интересные спектакли привезут на форум и уроженцы Воронежа.

В столицу Черноземья приедут театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, обсуждается участие частного театра из Казахстана.

Запланирован и кофейный фестиваль - 1 мая с 12.00 до 20.00 в Центральном парке в районе площадки «Зарядка».

ПРОГРАММА «НА СЦЕНЕ»

29 апреля в 19.30 Никитинский театр

«Ханана». Спектакль привезет в Воронеж «Театр 18+» из Ростова-на-Дону. Поставил его худрук театра, выпускник Воронежской академии искусств Юрий Муравицкий по пьесе драматурга, выпускника Воронежского института искусств Германа Грекова. Жанр спектакля авторы определяют как «русский гиньоль», то есть театральное представление, в котором жестокость и ужас повседневности сконцентрированы до такой степени, что зрителю становится не только страшно, но и смешно. Постановка номинирована на национальную театральную премию «Золотая маска-2019» в четырех категориях «лучший спектакль малой формы», «лучшая работа режиссера», «лучшая работа художника», «лучшая женская роль».

30 апреля в 20.00 Никитинский театр

«Сонм». Мастерская Дмитрия Брусникина (Москва), режиссер Семен Ступин. Моноспектакль Василия Буткевича о маньяке-убийце Чарльзе Мэнсоне, парадоксальная попытка исследовать технологию зла. Отталкиваясь от страшной фигуры Мэнсона, авторы хотят постичь, как человек совершает неправильный выбор и в кого он превращается.

2 мая в 17.00 Никитинский театр

«Цыганский барон». Спектакль поставил в Никитинском театре Коля Русский. Режиссер исследует природу вождя и власти. Рабочий Алексей утром идет на завод и по пути встречает цыганку. Он впервые видит то, что не может понять и объяснить. Какая-то магическая сила сталкивает его с ней трижды. Алексей, словно герой греческой трагедии, проходит путь и встречается с некой силой, способной разрушить его (и не только) жизнь. Действие происходит в 1951 году. Но это не точно. Алексей - воплощение народа, а цыганка - власти. Но и в этом можно усомниться. Главное, что после этой решающей встречи польется дождь из крови, после ничего нельзя будет вернуть назад.

3 мая в 17.00 Никитинский театр

«Чайка». Спектакль по пьесе Чехова поставил Ринат Ташимов в Центре современной драматургии (Екатеринбург). Смешной и ироничный спектакль про жизнь простых людей, которые любят, страдают, ненавидят, пьют чай и говорят пошлости. Спектакль про то, что мечты разбиваются и губятся в окружающем быте. Про то, что даже по небу, на которое смотришь, мечтая о лучшей жизни, уже кто-то прошелся грязными сапогами. Если вы любите классику, и если вам она надоела, и даже если вы ее ненавидите и постоянно ищете что-то принципиально новое - яркая и экспрессивная постановка Рината Ташимова для вас.

1 мая в 17.00 Никитинский театр

«1:40». Хип-хоп спектакль от Funky Production совместно с командой MadFootClan (Санкт-Петербург, Воронеж, Липецк, Курск, Рязань, Калуга, Северодвинск) при участии DJ Nick Brown и Prostozvuk. Спектакль создан, чтобы передать энергетику хип-хопа.

1 мая в 17.00 театр драмы

Концерт Duo Zikr. Выступление единственного в мире Театр Голоса - самобытного театра вокальных импровизаций Ольги Ткаченко и Игоря Силина. В своем творчестве певцы опираются на глубинные традиции мировой музыкальной культуры и в то же время выступают как новаторы, предлагая слушателям новый стиль, новое звучание, новую музыкальную эстетику, соединяя классическую музыку, этнические напевы и современный фри-джаз. Дуэт использует авторскую технику пения - уникальное сочетание вокальных приемов, среди которых классический (камерный) вокал и архаические техники голосоведения разных народов, основой которых является пение без слов, так называемая, «безнотная музыка со свободным вокалом», поэтому, творчество дуэта отзывается людям в любом уголке мира. За 25-летнюю историю дуэта вокалисты успешно гастролировали в Германии, Франции, Великобритании, Италии, Австралии, США, Испании, Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии, Гонконге, Венгрии, России, Украине, Словакии, Тунисе, Израиле. DUO ZIKR исполнит воронежцам уникальную программу «Мы продолжаем».

ПРОГРАММА « В ГОРОДЕ»

1 мая в 20.00 бар «Оптимист»

«Табортаборт». Площадка "Скороход" (Санкт-Петербург), автор и режиссер Артем Томилов. Моноспектакль Владимира Кузнецова. Постановка для зрительского сопереживания. В ней каждый найдет частички или огромные фрагменты своих собственных жизней. "В какие моменты мы задумываемся о том, что такое Я? Зачем оно, откуда, куда и для чего? В самые острые, как полагается. Или есть люди, которые практикуют такой анализ перманентно, просто проживая свою жизнь, подспудно зная, что такие вопросы вообще есть, и что поиск ответов на них и создает момент "здесь и сейчас". А еще бывает так, что мы долго рассказываем кому-то свою жизнь, прописывая картину за картиной, словно собирая осколки после большого взрыва, или не осколки, а следы самого дорогого что было - в одно облако ощущений, которое и есть Я. А зачем нам всё это? Зачем нам Я? Тоже интересный вопрос " – объясняет идею спектакля Артем Томилов.

3 мая в 21.00 бар Harat’s (ул. Комиссаржевской, 10)

«НЕтрезвая жизнь». Актерское товарищество «Понедельник» (Новосибирск), идея и сочинение Дмитрия Егорова. Этот концерт-спектакль - посвящение поколениям 60-70-х годов. Тем, кто формировался в то время, когда казалось, что рамки свободы стали шире. Тем, кто пытался сохранить свободу в себе. Тем, кто, по сути, был первым советским андерграундом Тем, кто мог бы открыть и сделать гораздо больше, чем удалось - хулиганским поэтам, подпольным музыкантам… «Мы вспомним Шпаликова и Володина, Бродского и Битова, Ерофеева и Довлатова, Северного и Высоцкого, и других НЕтрезвых людей, кого спасала ирония, любовь и внутренняя свобода, - объясняет идею автор.

4 мая в 20.00 сквер Никитинского театра

Опен-эйр с участием группы Олега Ягодина «Курара». Концерт известной уральской инди-рок группы станет закрытием масштабного фестиваля. Группа представит часть нового альбома «Кафка».

3 и 4 мая, место проведения - город, пробки, здания

Love Is Dead - лаборатория перформансов. Это экспериментальный проект - совместное исследование города и человека. Молодые драматурги Школы драматургии ЦЕНТР Олеся Лихачева и Стас Маклаков получат возможность поработать с состоявшимися, профессиональными режиссерами Артемом Томиловым и Олегом Христолюбским (Санкт-Петербург).

3 мая в 15.00 - спектакль-променад Артема Томилова и Олеси Лихачевой под общей темой «Любовь». Группа зрителей путешествует по городу с актером-проводником.

4 мая с 12.00 до 18.00 пройдут показы перформанса режиссера Олега Христолюбского с драматургом Стасом Маклаковым под общей темой «Смерть». Спектакль для… одного зрителя. Каждый зритель проходит свой путь. Спектакль повторится около 50 раз, чтобы как можно большее количество зрителей смогли его увидеть.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (вход свободный по регистрации)

29 апреля в 18.00 Никитинский театр.

Показ фильма Юрия Муравицкого «Разбор». История разворачивается после показа спектакля, зрители ждут артистов, артисты ждут режиссерского разбора, режиссер разговаривает с важными гостями. Действие происходит одновременно в трех пространствах - театральном зале, фойе и кафе. Фактически это были съемки нескольких сцен кино в жанре мамблкор, и одновременно театральный перформанс, в котором зрители могли наблюдать за процессом съемок и за импровизацией актеров. После фильма пройдет обсуждение с Юрием Муравицким и Германом Грековым.

1 мая в 17.00 сквер Никитинского театра.

Читки пьес учеников Школы драматургии «Центр».

1 мая в 12.00 в сквере Никитинского театра пройдет лекция критика Кристины Матвиенко (Москва) "Как новые тексты живут в новом театре" - о месте и роли современной драматургии в театре 2010-х.

2 мая в 19.00 в сквере Никитинского театра пройдет мастер-класс драматурга Анны Сафроновой (Санкт-Петербург) "Зачем писать пьесы".

4 мая в 12.00 в сквере Никитинского театра пройдет лекция критика Глеба Ситковского (Москва) "Бум иммерсивного театра в России и мире". Лекция поможет разобраться в театральных постановках в не-театральных пространствах - вокзалах, больницах, заброшеных зданиях. Почему этот жанр стремительно набирает популярность в России?

СПРАВКА «КП»

Напомним, в программе первого фестиваля «Центр» показали шесть спектаклей театров Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Белгорода и Воронежа, уличные выступления, концерты, выставки, прошли кофейный фестиваль и режиссерская лаборатория, в рамках которой создали три эскиза спектаклей о жизни и судьбе знаменитых воронежцев. Форум посетили около 10 тысяч человек.