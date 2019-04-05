Мэр Воронежа посетил Опорный университет

4 апреля ВГТУ посетил глава городского округа город Воронеж Вадим Кстенин. Вместе с ректором вуза Сергеем Колодяжным глава города осмотрел передвижную дорожную лабораторию и посетил Центр коллективного пользования ВГТУ, в состав которого входят оснащенные уникальным оборудованием лаборатории грунтоведения, механики грунтов и инженерной геологии, строительных материалов и технологий, испытаний строительных конструкций. По словам Вадима Ксетина, «то, чем сегодня обладает опорный университет, может серьезно помочь в развитии экономики не только города, но и региона».

Вадим Кстенин пообщался со студентами опорного вуза и особо поблагодарил их за участие в исследовании городского пассажиропотока.

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- Проделанная работа очень важна в связи с тем, что, не имея качественных исходных данных, невозможно выстроить систему. Принимать решения, для которых необходимы миллиарды, без учета статистических данных, нельзя. Город должен стать комфортным для передвижения, мы должны четко понимать, сколько требуется транспорта, чтобы не было его перевыпуска, и как следствие – загруженности на дорогах, - сказал мэр.

Главе города также рассказали о волонтерском корпусе ВГТУ, созданном на базе культурно-просветительского факультета вуза. В ближайшее время будет запущен проект «Доброволец Воронежа», в рамках которого любой житель города, независимо от возраста и статуса, сможет вступить в ряды добровольцев. Направлен проект будет на решение актуальных социальных проблем. И стать первыми участниками проекта предложили ректору ВГТУ и главе города. Сергей Колодяжный и Вадим Кстенин подписали заявление об участии в проекте «Доброволец Воронежа». Как отметил Сергей Александрович, уже со следующей недели в вузе появятся «стойки добровольчества», где все желающие смогут заполнить подобное заявление.