Платоновфест покажет воронежцам картины из Русского музея и многослойного Платонова

Дирекция Платоновского фестиваля объявила выставочную программу девятого форума искусств, который пройдет в этом году в Воронеже с 1 по 16 июня.

Воронежцам представят все направления визуального искусства: живопись, графику, скульптуру, фотографию, видео и инсталляции. Запланировано пять крупных выставок. Три из них покажут работы мастеров, творивших в одно время с Андреем Платоновым.

С 1 июня в музее имени Крамского начнет работу масштабная выставка «Круг художников», посвященная знаменитому ленинградскому объединению. В общество, существовавшее с 1926 по 1932 год, входили Вячеслав Пакулин, Алексей Пахомов, Давид Загоскин, Израиль Лизак, Александр Русаков, Александр Самохвалов и другие. «Круг художников» искал адекватный времени стиль эпохи. Зрители увидят около 50 живописных и графических работ из фондов Русского музея. Выставку можно будет посмотреть на первом этаже выставочного зала по 28 июля.

Также с 1 июня на «антресолях» выставочного зала музея имени Крамского покажут фотоработы Мишеля Сима - известного скульптора, представителя «Парижской школы». Выставку «Гении в мастерских. Закулисье парижской арт-сцены» представят Мультимедиа Арт Музей (Москва) и музей «Московский дом фотографии». На протяжении 10 лет Мишель Сима создавал фотопортреты своих друзей-художников, среди которых были Пабло Пикассо, Анри Матисс, Франсис Пикабиа, Осип Цадкин, Альберто Джакометти, Жан Кокто, Ман Рэй, Марсель Дюшан, Андре Дерен, Ле Корбюзье, Марк Шагал, Хуан Миро и многие другие. На всех снимках Сима художники запечатлены за работой в мастерских. Благодаря дружбе со своими героями и доверию, царившему на съемочной площадке, ему удалось создать уникальные произведения, раскрыв тончайшие нюансы личности каждого персонажа. Экспозиция представит около 120 фотографий. Выставка продлится по 30 июня.

Со 2 июня в зале на Кирова, 8 откроется большая выставка скульптур «русского Родена» - Степана Эрьзи. Зрители увидят более 40 работ, выполненных из дерева, из собрания Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени мастера. Выставка «Великий Эрьзя» будет работать по 30 июня, вход на нее свободный.

Еще два проекта создадут специально к фестивалю и покажут в городских пространствах. Они войдут «Платоновскую программу» форума.

С 3 июня на 3-м этаже нового атриумного зала Центра Галереи Чижова можно будет бесплатно увидеть выставку «Штурм лабиринта». Проект представит видеоработы Полины Канис, Михаила Максимова, Любови Шмыковой, Алексея Илькаева, Ульяны Подкорытовой, арт-группы «Зер Гут» (Владимира Селезнева, Ивана Снигирева, Евгения Гольцова) и других известных современных художников, созданные по мотивам произведений и биографии Андрея Платонова, а также перекликающиеся с основными темами его творчества. Выставка продлится по 16 июня.

А на Советской площади все дни работы фестиваля можно будет увидеть инсталляцию московского художника Артема Стефанова «Платонов смотрит на нас». Многослойную пространственную фигуру Артем Стефанов создаст по фотографии Андрея Платонова, «разобрав» портрет на слои, и впишет в городской рельеф, полный перспектив. Именно от перспективы, или точки зрения, зависит, увидит зритель цельную картину или лишь ее составные части.