Выходные в Воронеже: Большой фестиваль мультфильмов, пасхальные мастер-классы, бесплатные фильм про счастье

ВСТРЕЧА С ЛАРИСОЙ РУБАЛЬСКОЙ

6 апреля Лариса Рубальская приглашает в "очередь за счастьем". Известная поэтесса, которая написала стихи практически для всего российского шоу-бизнеса (в творческой копилке Рубальской более 600 песен, в том числе для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Иосифа Кобзона, Алсу, Татьяны Овсиенко, Александра Малинина) проведет творческую встречу с поклонниками.

Бесплатно пообщаться с Ларисой Рубальской и взять автограф у звезды можно будет 6 апреля в 14.00 в книжном магазине "Амиталь на Пушкинской".

МАСТЕР-КЛАСС ПО РОСПИСИ ПАСХАЛЬНЫХ ЯИЦ

В Воронеже стартует подготовка к Пасхальной неделе. В апреле пройдут традиционные мастер-классы по изготовлению пасхальных сувениров. Воронежцев научат росписи и золочению яиц, сувенирных предметов, бисероплетению? декупажу, тестопластике, оригами и другим видам народных промыслов.

Мастер-класс пройдет 7 апреля с 10.00 до 16.00 в Центре Галереи Чижова (3 этаж нового атриумного зала).

БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЛЬТФИЛЬМОВ

По 7 апреля в столице Черноземья в девятый раз проходит «Большой фестиваль мультфильмов». Самый масштабный анимационный смотр России привезет в кинотеатре «Спартак» лучшие фильмы из своей программы 2018 года. Как всегда, будет анимация на любой вкус: старая и новая, детская и взрослая, экспериментальная и классическая, наша и зарубежная.

Зрителей ждут полнометражные ленты: «Финдус переезжает» - третий фильм про Петтсона и Финдуса (непоседливый котенок решил отселиться от старика-фермера и зажить в собственном доме) и продолжение очаровательного мультфильма про тарабарского музыканта-мишку и художницу-мышку «Эрнест и Селестина зимой».

В центре программы БФМ, как обычно, самые новые мультфильмы из России и других стран. Первые собраны в пяти программах блока «Премьеры». В них вошли весьма необычные короткометражные мультфильмы, например, «Вдоль и поперек» - история про зебру, которая искала и нашла любовь (единственный российский мультфильм в программе последнего Берлинале), фантастический этюд про нашествие инопланетян на отдельно взятую дачу («Дача, пришельцы, огурцы»), анимационный джем по мотивам стишков-«пирожков». Также в блоке «Премьеры» помимо совсем новых короткометражек, есть и работы, которые уже получили призы и профессиональное признание - короткометражки «Митина любовь» (экранизация архангельских сказок Бориса Шергина), «Суета сует» - лавстори в дореволюционном еврейском местечке, нарисованная с явной оглядкой на живопись Шагала.

В блок «Победители» БФМ традиционно собирает самые заметные зарубежные анимационные короткометражки - фильмы, которые в минувшем году получали призы международных смотров и национальные премии.

На фестивале будут представлены две программы для самых маленьких: «Урок плаванья», которая состоит из 10 короткометражных российских мультфильмов и рассчитана на дошкольников и младших школьников, и «Я считаю кроликов» - программа из «штучных» зарубежных мультфильмов для детей, которые редко попадают на экраны к широкому зрителю.

Отдельная спецпрограмма посвящена японской мультипликации. Она собрала студенческие, музыкальные и экспериментальные работы, созданные в XXI веке вне больших индустриальных студий. В сборнике короткометражек страна, прославившаяся своими аниме-сериалами и блистательными картинами Миядзаки, предстанет в несколько непривычном свете: странные, абсурдные, диковинные и завораживающие своей непонятностью японские мультфильмы способны удивить даже знатоков фестивального кино и экспериментального искусства.

Показы мультиков пройдут в кинотеатре «Спартак». Ну а в книжном клубе «Петровский» воронежцы смогут поучаствовать в Мастерских БФМ. 6 и 7 апреля дети своими руками будут создавать мультфильмы из чая и оживлять удивительные анимационные миры в технике стоп-моушен. Также в «Петровском» творческую встречу проведет петербургский режиссер и художник Наталья Мирзоян.

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КОРОТКОМЕТРАЖКИ ПРО СЧАСТЬЕ

По 10 апреля в кинотеатре "Спартак" воронежцы смогут бесплатно посмотреть сборник короткометражных фильмов «Счастье это.... Часть 2».

Семь молодых режиссеров Ирина Бас, Елена Войтович, Ангелина Дебор, Зураб Джиджилава, Юлия Машукова, Анна Митафиди, Анастасия Тимофеева создали семь трогательных и удивительных историй о том, что такое счастье. В фильмах проекта снялись звезды кино Ирина Алферова, Ксения Алферова, Станислав Дужников, Валентина Мазунина, Аглая Тарасова, Людмила Чурсина, Дарья Мороз, Мария Шалаева, Леонид Якубович.

Новелла «Братья» рассказывает о том, как страх за старшего брата помогает семилетнему мальчику найти в себе силы преодолеть любые опасности, пусть даже и ненастоящие.

Новелла «Родная» повествует о взаимоотношениях матери и ее дочери-журналиста, которая благодаря тайне, раскрытой во время интервью с известной актрисой, смогла увидеть, что настоящее счастье всегда было рядом.

Сюжет новеллы «Самый важный игрок» строится на том, что в каждом из нас есть свои сильные стороны, нужно их только принять.

В новелле «Шансы в танцы» главным героем становится сотрудник клининговой службы Леня, который стремится к исполнению своей мечты несмотря ни на что.

Новелла «Фантазер» раскрывает мысль, что фантазия - это великая сила, которая помогает объединять людей.

Новелла «Фото на счастье» рассказывает историю двух влюбленных фотографов Андрея и Тони, которые ради друг друга должны суметь преодолеть конфликт, связанный с такими разными взглядами на искусство фотографии.

А новелла Allegro Moderato повествует о музыканте Василии, которому ради своей мечты придется не только пройти прослушивание у маэстро с мировым именем, но и распутать интригу соперника.

Приглашения на показы сборника можно получить в кассах кинотеатра.

ЦИРК НА ЛЬДУ

В Воронеже до 14 апреля выступает оригинальное ледовое шоу "Айсберг" с мастерами манежа и фигурного катания. Зрителям показывают единственный в мире аттракцион дрессированных белых медведей, это завораживающее зрелище - самые крупные северные хищники в природе танцуют, играют на музыкальных инструментах и «поют».

В программе также выступления дрессировщиков с кошками, собаками, голубями, жонглеров на моноциклах, воздушных гимнастов, бесстрашных канатоходцев, музыкальных эксцентриков, веселых клоунов и многое другое. Шоу сопровождается современными световыми и лазерными эффектами.

Представления цирка на льду «Айсберг» пройдут 6 апреля в 12.00 и 17.00, 7 апреля в 12.00, дети до 5 лет бесплатно (по свидетельству о рождении).

ТАЙНА ЗОЛОТОГО КОРАБЛЯ

Воронежский океанариум приглашает на свою главную весеннюю премьеру - интригующее подводное шоу о затонувшем Золотом корабле. Посетителей ждет подводная схватка двух героев в окружении морских обитателей океанариума, яркие костюмы, удивительная музыка и захватывающая легенда о величии Кристалла.

Итак, в глубинах океана в схватке за несметные сокровища скрестят клинки хранитель морских глубин Тритон и отважный искатель приключений Пират Джо. На стороне Тритона его верные помощники - грозные хищницы морей и океанов. Корсар закален в боях, полон сил и отваги. Кто же победит в сражении за главный Кристалл океана?

Театрализованное подводное шоу «Тайна Золотого корабля» проходит по пятницам, субботам и воскресеньям в 16.30. Посещение программы не требует дополнительной оплаты (входит в стоимость входного билета в океанариум).

фото Воронежского океанариума.

МУЗЕЙ В КИНО: «Винсент Ван Гог - Новый взгляд»

6 апреля в 15.00 в кинотеатре "Спартак" покажут очередной фильм из худодественного цикла. Он подготовлен в сотрудничестве с кураторами музея Ван Гога в Амстердаме к 125-летию со дня смерти художника. В ленте представлены богатейшая коллекция работ Винсента Ван Гога, а также интерпретации ведущих искусствоведов мира и новейшие исследования творчества гения. Авторы фильма не только раскрывают неизвестные ранее детали создания знаменитых полотен, но также показывают зрителям жизнь живописцев второй половины девятнадцатого века - времени, когда зарождались художественные течения, давшие начало новому витку развития живописи.

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ТЕАТР В КИНО: «Золотой век»

7 апреля в 18.00 в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляция из Большого театра. Действие «Золотого века», поставленного Юрием Григоровичем на музыку Шостаковича, разворачивается в южном городке в 20-е годы XX века, в самое странное, как будто выпавшее из прямого хода истории, время в истории современной России - время НЭПа. Когда борьба за революционные идеалы тесно переплелась с атмосферой мюзик-холла, а понятия «свой» и «чужой» ещё только формировались. Тогда и влюбляется революционный рыбак Борис в красавицу из кабаре, а она внезапно отвечает ему взаимностью.

Юрий Григорович поставил этот страстный, темпераментный, революционный балет в начале 80-х годов на свою музу, балерину Наталью Бессмертнову и Ирека Мухамедова. Теперь доказать свое право считаться «Золотым веком» Большого отстаивает новое поколение звезд, уже бесконечно далекое от советских реалий. Тем интереснее смотреть, как отзываются они на гениальную музыку Шостаковича и мощную хореографию Григоровича.

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ВЫСТАВКА ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА

В музее имени Крамского открылась выставка Ильи Глазунова - обладателя многочисленных почетных званий и наград, завоевавшего признание далеко за пределами родной страны, ставшего классиком еще при жизни.

Вехой в русском искусстве стали монументальные картины Глазунова «Вечная Россия», «Мистерия XX века», «Великий эксперимент», «Разгром храма в Пасхальную ночь», «Рынок нашей демократии» и «Раскулачивание», отразившие философию художника-патриота и его осмысление событий отечественной истории. Талант мастера проявился не только в изобразительном искусстве, блистательный живописец и график, работавший во многих жанрах, внес также весомый вклад в отечественную сценографию, создавал и воплощал в жизнь архитектурные проекты.

Это вторая выставка мастера в Воронеже, первая «персоналка» Глазунова в нашем городе проходила в 1990 году. Экспозиция представит более 30 живописных произведений художника - от картин 1960-х годов до самых поздних работ мастера, выполненных в 2010-е годы. Представленные полотна обращают зрителей к важнейшим темам в творчестве художника, центральной среди которых является тема России - из цикла «Образы Древней Руси». Экспонаты выставки продемонстрируют публике также мастерство Глазунова-портретиста. Напомним, мастеру позировали короли, папа римский Иоанн Павел II, премьер-министр Индии Индира Ганди, представители итальянского кинематографа Джина Лоллобриджида, Федерико Феллини, Лукино Висконти, французская певица Мирей Матье и другие выдающиеся мировые личности.

Отдельный раздел выставки будет посвящен фотографиям, запечатлевшим яркие моменты жизни Ильи Глазунова.

Выставка продлится до 22 мая.

ВЫСТАВКА ЕВГЕНИЯ КОСТРЮКОВА

В выставочном зале на. Кирова, 8 работает «персоналка» Евгения Кострюкова. Выставка «Путешествие» состоит из серии работ разных лет, в той или иной степени связанных с основной темой - натюрморты из предметов быта, каждый из которых имеет свою историю и отправляет зртеей в прошлое, пейзажи, которые связаны с географией места.

Евгений Кострюков родился в Воронеже в 1984 году. Окончил в 2004-м художественное училище, в 2006-м победил на конкурсе «Молодые дарования России» в номинации «Живопись». В 2012-м получил Гран-при межрегиональной молодежной выставки «Образ Родины» в Курске. Участник городских, региональных, всероссийских и международных выставок. Работы Кострюкова находятся в частных коллекциях России, Англии, США, Австралии, Монголии. Художник является деканом факультета живописи Воронежского института искусств.

Начало в 16.00, вход свободный.