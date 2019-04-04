Аграрии Воронежской области получат почти восемь миллиардов рублей субсидий

Сегодня сельское хозяйство - почти такая же сложная технологичная отрасль, как промышленность. Как и промышленность, АПК требует огромных вложений, часть из которых аграриям компенсирует государство посредством субсидий. По объему господдержки Воронежская область находится на втором месте в Центральном федеральном округе. Впереди - только Брянская.

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СКОЛЬКО ПОЛУЧИТ КАЖДАЯ ОТРАСЛЬ

Как рассказали в департаменте аграрной политики Воронежской области, в этом году на поддержку сельского хозяйства в регионе планируется направить 7,724 млрд рублей: 5,065 млрд рублей (65,6%) из федерального бюджета и 2,659 млрд рублей (34,4%) из областного.

Из общей суммы субсидий 19% пойдет на растениеводство, 16% - на мясное скотоводство, 20% - на развитие молочного скотоводства, 25% - на развитие прочих отраслей животноводства и 19% - на малые фермерские хозяйства, пищевую и перерабатывающую промышленность, техническую и технологическую модернизацию и поддержку особо значимых инвестиционных проектов.

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НА МОЛОКО И МЯСО

В каждое из направлений входит множество подотраслей. Например, на поддержку племенного животноводства, а также племенного крупного рогатого скота молочного и мясного направлений планируется направить 81,3, 360,1 и 145,7 млн рублей соответственно.

На повышение продуктивности в молочном скотоводстве будет предоставляться субсидия за 1 кг реализованного молока. Общий объем господдержки составит 356,2 млн рублей, что на 12,6% больше уровня прошлого года.

Однако «молочники» предлагают увеличить госпомощь хотя бы до 10% от средней себестоимости реализованного ими молока. Соответствующую просьбу аграриев в Минсельхоз России передал департамент аграрной политики Воронежской области: «В связи с увеличением производства молока в последние годы наметилась устойчивая тенденция к снижению ставки субсидии на 1 килограмм реализованного молока. Учитывая значимость данной государственной поддержки, в адрес министра сельского хозяйства направлена просьба об увеличении объема субсидии из федерального бюджета до уровня не менее 10% от средней себестоимости реализованного молока».

Второе направление КРС - мясное животноводство. По степени важности мясо и молоко стоят примерно на одинаковых позициях. И тут наша область выступает донором для ряда регионов (в первую очередь для Москвы). Впрочем, и донорам нужна поддержка.

В Воронежской области на этот год объем субсидий на КРС мясного направления составит 306,4 млн рублей. Господдержка предоставляется на возмещение части затрат, понесенных на содержание мясных коров, быков-производителей, нетелей и телок. В год на одну такую голову коровы и быка-производителя полагается 7 тыс. рублей, за содержание одной телки и нетелей - 6 тыс.

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

«Государство продолжит возмещать аграриям часть затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направлений (кроме купленных за границей). На эти цели предусмотрено более 121,9 миллиона рублей, что вдвое больше уровня прошлого года. Размер ставки предполагается на уровне 50 тысяч рублей за голову. Госпомощь позволит предприятиям оздоровить стада крупного рогатого скота молочного направления от вируса лейкоза», - подчеркнули в департаменте аграрной политики области.

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БОРЬБА С АФРИКАНСКОЙ ЧУМОЙ СВИНЕЙ

Для нашего региона остается актуальной субсидия на возмещение части затрат, которые идут на борьбу с АЧС.

На этот год объем бюджетных ассигнований составит 130,8 млн рублей. Деньги получат предприятия так называемого III и IV уровней компартмента - современные свинокомплексы с серьезной степенью защиты от губительного для «пятачков» вируса.

В Воронежской области самое крупное свиноводческое предприятие - ГК «Агроэко». В Таловском районе, например, поголовье свиней содержат на площадке этого комплекса, объединяющей репродуктор, доращивание и откорм. Систему биобезопасности, помимо особых ветпропускников, системы дизбарьеров для людей (комнаты для переодевания, душевые) и транспорта, дополняют несколько нововведений.

Первое касается откорма животных. Каждый кормовой бункер снабжен тензодатчиком. Это устройство фиксирует 5 - 7 раз в день и отправляет на компьютер вес каждого животного, а также сортирует поголовье по массе тела - «поджарых» пропускает в зону интенсивного докорма, «упитанных» сажает на менее дорогой корм. Кроме того, аппарат помечает краской животных с экстремально низкой массой тела, которые затем попадают на прием к ветеринару (или идут на выбраковку). Чудо-машина также сигнализирует о достижении свиньями веса под реализацию. Он составляет 125 кг. Вторая разработка связана с микроклиматом свинокомплекса. Специальная система автоматически регулирует температуру и влажность в помещении и работает в режимах «зима - лето». Кроме того, на площадку подается только чистое тепло, а продукты горения не выходят за пределы котельной. В комплексе все это позволяет животным оставаться здоровыми.

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ПОДДЕРЖКА РАСТЕНИЕВОДСТВА

Сохранится в полном объеме и комплекс мер господдержки отрасли растениеводства. На закладку сада и уход за многолетними плодово-ягодными насаждениями на этот год выделено 361,2 млн рублей. Объемы господдержки будут зависеть от интенсивности садов. Предпочтение отдается самым современным технологиям: это более густая посадка деревьев, установка шпалер (конструкции для поддержки растений), системы капельного орошения. Такие меры позволят воронежским садоводам выращивать самую вкусную и качественную продукцию.

«Продолжится предоставление субсидии на развитие элитного семеноводства. На эти цели в текущем году предусмотрено 82,4 млн рублей», - сообщили в департаменте аграрной политики области.

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ЧТО ПОЛУЧАТ ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В последние годы Воронежская область показала стране настоящее аграрное чудо - из отстающих по производству продукции животноводства мы выбились в лидеры. Молока, мяса, яиц, зерна у нас столько, что сами мы их не съедаем. Но такая ситуация далеко не везде. Есть регионы, которым без наших продуктов пришлось бы затянуть потуже пояса. Быть донором неплохо, но мы можем эту ситуацию использовать с большей пользой.

Дело в том, что часть молока, мяса, зерна мы перерабатываем на предприятиях внутри региона. Другая часть как сырье уходит в соседние области или за границу вместе с добавленной стоимостью. Зерно, переработанное в хлеб, мясо в колбасу, молоко в сыр стоит уже на порядок дороже. Чтобы как-то втянуть фермеров в переработку, а заодно поддержать отечественных производителей, государство выделило отдельный вид субсидий.

«В целях создания в области новых предприятий по глубокой переработке продукции растениеводства разработана подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Воронежской области», на реализацию которой в текущем году будет направлено 750 млн рублей, - отметили в департаменте. - Также предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности возместят до 10% затрат на приобретение высокотехнологичных машин, оборудования и специализированного транспорта: бункеров и силосов металлических, систем и механизмов к ним, сушилок для послеуборочной сушки зерна, произведенных на территории Российской Федерации, а также на приобретение специализированного отечественного транспорта для перевозки скота, птицы, молока, муки и хлеба».

Кроме того, предприятиям компенсируют 20% затрат на приобретение зерносушильного оборудования, произведенного в Воронежской области.

ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ

МФХ области могут получить три вида грантов. Начинающие фермеры - от 300 тыс. до 3 млн рублей, семейные животноводческие фермы - от 6 до 25 млн и сельскохозяйственные потребительские кооперативы - от 3 до 9 млн.

Государство возмещает также затраты гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства. Данная субсидия связана с профилактикой АЧС. При покупке коровы можно получить 25 тыс. руб-лей, нетеля - 20 тыс., телки случного возраста в возрасте 12 - 18 месяцев - 15 тыс., телки в возрасте 6 - 11 месяцев - 10 тыс., телки моложе 6 месяцев и козоматки - 5 тыс., бычка моложе 6 месяцев - 4 тыс., ягненка, козленка - 2 тыс.

«В этом году перечень мер господдержки малых форм хозяйствования будет расширен. Появятся гранты «Агростартап» на организацию начального этапа предпринимательской деятельности, субсидии на создание сельскохозпотребкооперативов, субсидии на обеспечение деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров», - рассказали в аграрном департаменте.

ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ – БУДУЩЕЕ АПК

В конце прошлого года губернатор Александр Гусев поручил разработать комплексную программу поддержки производства органической сельскохозяйственной продукции в Воронежской области. Для нашего региона это абсолютно новое направление. Воронежские экопродукты, можно сказать, проект непосредственно губернатора.

Хотя в Италии, Германии, Австрии супермаркеты уже давно продают продукцию со значком «эко». Такие товары стоят дороже обычных, тем не менее на полках они не залеживаются, поскольку покупатели точно знают, что мясо, макароны, рис выращены на экологически чистой почве, без использования каких-либо химикатов (в том числе удобрений).

Но если в той же Европе стандарты органического земледелия и механизмы контроля за производством такой продукции давно отлажены, то в России все еще только начинается. И какой другой регион, как не Воронежская область с ее благоприятным климатом, землями, богатой сырьевой базой, мог бы «выстрелить»? Однако многое здесь зависит от законодательной базы по органической продукции, которая в стране только создается. И, конечно, от господдержки.

- Наша цель - создать подотрасль в сельском хозяйстве. Сложности, которые есть в органическом земледелии, понятны. Это связано с подготовкой земли к тому, чтобы она соответствовала критериям органического земледелия, и сам процесс производства органической продукции непростой. И еще более важный фактор - это доведение продукции до покупателя, - отметил Александр Гусев.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОТРАЧЕННЫХ СУБСИДИЙ

Чтобы получить господдержку, аграриям нужно оформить объемный пакет документов, по которым правительство области будет отчитываться перед структурными подразделениями правительства РФ.

В районах области работают информационно-консультационные центры, которые помогают сельхозтруженикам подготовить документы. Полученные субсидии аграрий должен использовать строго по назначению, тем более что сегодня за этим следят не только органы госвласти, но и силовые структуры. В конце года аграрий должен отчитаться о результатах: сколько взял новых сотрудников, купил животных, произвел молока, мяса и проч. Если похвалиться нечем, субсидии придется вернуть.

Наибольшая отдача от госпомощи наблюдается на предприятиях, которые имеют много рабочих мест и уделяют внимание благоустройству сел, где живут сотрудники (помогают ремонтировать дороги, социальные учреждения и проч.).

В основном это крупные животноводческие хозяйства, которые дают максимальные налоговые отчисления в бюджет региона.

В итоге решается самая главная задача: в селах, где есть производство, есть и молодежь, а значит, дети, садики, школы - новая жизнь.

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ОДНА КОРОВА В СУТКИ ДАЕТ БОЛЬШЕ 20КГ МОЛОКА

Воронежская область уверенно удерживает лидирующие позиции в молочном животноводстве.

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В этом году агропромышленный комплекс региона установил рекорд, который не фиксировался в течение последних 25 лет, с 1994 года: общий объем ежедневного производства молока составил более 2 тыс. тонн, а суточный надой на одну корову - 20,4 кг (в 2018 году - 18,6 кг).

По итогам прошлого года объем валового надоя на одну корову на сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области составил 6915 кг, что заметно превышает средний показатель по РФ (6094 кг).

НАША СПРАВКА

Нетель - это стельная (беременная) самка крупного рогатого скота, которая еще ни разу не рожала. Нетель становится коровой после отела и начала лактации.

Телка - детеныш коровы женского пола, молодая корова.

Африканская чума свиней - вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, синюшностью кожных покровов и обширными кровоизлияниями во внутренние органы. АЧС для человека не опасна.