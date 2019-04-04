В Воронежской области намерены поощрять граждан за добровольную защиту госграницы

Закон «О создании условий для участия граждан на добровольных началах в защите государственной границы РФ на территории Воронежской области» был принят в двух чтениях на 43 заседании облдумы.

Документом устанавливаются организационно-правовые меры, направленные на создание условий для участия добровольцев в защите Госграницы на территории региона.

– Жители приграничных районов хорошо ориентируются на местности, знают ситуацию в своих населенных пунктах, поэтому поддержка и помощь пограничникам со стороны местного населения в деле защиты и охраны рубежей сложно переоценить, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – Добровольные дружинники могут быть привлечены к защите государственной границы Российской Федерации для обеспечения контроля за соблюдением режима госграницы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через границу, а также для участия в розыске лиц, пытающихся совершить или совершивших незаконное пересечение государственной границы. Кроме того, добровольцы смогут разъяснять гражданам правила режима государственной границы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через госграницу. На постоянной основе добровольцы могут быть задействованы в различных мероприятиях в населенных пунктах, входящих в пограничную зону в пределах Воронежской области.

Положениями нового закона прописаны возможные формы охраны границы гражданами, роль органов государственной власти в данном процессе, меры поощрения добровольцев и ряд других принципиальных моментов.

– Возможность участия добровольцев в защите Госграницы в пределах приграничной территории определена законом РФ «О Государственной границе Российской Федерации». Этим документом установлено, что защита рубежей как часть системы обеспечения безопасности Российской Федерации и реализации государственной пограничной политики нашего государства заключается в согласованной деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти регионов и органов местного самоуправления. В этой деятельности в установленном порядке участвуют организации и граждане. В законодательстве прописаны и формы такого участия – в составе общественных объединений, добровольных народных дружин, а также в качестве внештатных сотрудников пограничных органов. Аналогичные нормы теперь законодательно закреплены и нашим региональным законом, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Новым нормативным правовым актом также определены виды деятельности органов госвласти по созданию условий для подобной добровольной помощи пограничникам. В том числе, они смогут разрабатывать меры поощрения для добровольных помощников – от объявления благодарности, награждения грамотой, выдачи подарка, до использования «иных форм материальной заинтересованности и социальной защиты». Как отмечает председатель Комитета Воронежской областной Думы по государственной политике, законодательству, правам человека и Регламенту Виктор Буздалин, для добровольных пограничников вполне могут быть предусмотрены льготы, аналогичные преференциям для добровольных пожарных и народных дружинников, обеспечивающих охрану правопорядка. В дальнейшем это будет определяться отдельным нормативным правовым актом.

Принятый закон учитывает положения областных законов «О патриотическом воспитании в Воронежской области», «О кадетском образовании в Воронежской области», «О государственной (областной) поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Воронежской области». Поэтому региональные власти смогут оказывать поддержку, предусмотренную для социально ориентированных некоммерческих организаций, военно-патриотическим объединениям, которые способствуют подготовке граждан к участию в защите Госграницы.

Закон будет способствовать не только участию в обеспечении режима пограничных зон, но и реализации обязанности региональных властей в сфере военно-патриотического воспитания, подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

– Предусмотрено принятие мер, направленных на стимулирование создания в школах кадетских классов, в которых образовательные программы интегрированы с дополнительными программами пограничной направленности, – озвучил ряд положений документа Владимир Нетёсов.

Закон также предусматривает создание при правительстве Воронежской области Координационного совета по пограничной политике.

– В дальнейшем это потребует принятия Положения о данном Координационном совете и утверждения его состава, в который мы рекомендовали включить представителей депутатского корпуса регионального парламента, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.