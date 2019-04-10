СОГАЗ-Мед: Как победить рак

В нашей динамичной жизни мы часто откладываем заботу о здоровье на потом. Надеемся, что все обойдется, думаем, что болезни – это точно не про нас, избегаем походов к врачам, а иногда вовсе игнорируем первые симптомы заболевания. Запущенные болезни приобретают хронический характер и приводят к печальной статистике. В России ежегодно выявляется примерно 480 тысяч новых случаев заболевания раком, а умирает более 280 тысяч заболевших. В структуре смертности населения злокачественные новообразования занимают второе место (15%) после сердечно-сосудистых заболеваний (55%). Подобная ситуация во многом обусловлена тем, что случаи заболевания раком диагностируются на поздних стадиях, когда уже упущено время и труднее добиться успеха в лечении.

Как минимизировать риск развития рака?

Всего в 5–10% случаев рак может носить наследственный характер. Среди основных причин, формирующих заболеваемость раком, как показывает статистика, лидирующую позицию занимают факторы риска и «рисковое» поведение, и две трети случаев рака обусловлены именно этими обстоятельствами. Ведение здорового образа жизни - отказ от курения и употребления алкоголя, сбалансированное питание и физическая активность снижает риск возникновения злокачественных новообразований. Вместе с тем важно помнить, что ранняя диагностика и лечение в 95% случаев онкозаболеваний дает положительный результат и человек продолжает долго и качественно жить.

Ранняя диагностика рака – это важно

Скрининг рака должен быть массовым и недорогим – об этом говорят все ведущие врачи мира. В России, начиная с 2018 года, проводятся мероприятия, направленные на раннее выявление различных видов онкозаболеваний. Для этих целей онкоскрининг включен в бесплатную диспансеризацию. При этом, если полный цикл обследований в рамках диспансеризации проводится раз в три года, то онкоскрининг проводится 1 раз в 2 года. Так женщины в возрасте от 51 года до 69 лет каждые два года могут делать маммографию, а исследование кала на скрытую кровь - все граждане в возрасте от 49 до 73 лет. Также для пациентов с онкологическими заболеваниями сокращены предельные сроки ожидания оказания специализированной медицинской помощи. Они не должны превышать 14 календарных дней с момента получения результатов гистологического исследования или с момента установления диагноза.

Профилактические осмотры и диагностика заболеваний – это бесплатно

Регулярное прохождение профилактических медицинских осмотров позволяет предупредить развитие многих, в том числе и раковых заболеваний на ранней стадии их развития. Делать это можно бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Полис ОМС позволяет всем гражданам, начиная с 21 года, проверять свое здоровье каждые три года, а отдельным возрастным группам – каждые два года. Страховая компания «СОГАЗ-Мед» уделяет повышенное внимание здоровью своих застрахованных, активно приглашает застрахованных граждан для прохождения диспансеризации, напоминает о необходимости диспансерного учета, проводит экспертизу качества всех случаев онкозаболеваний и формирует предложения и рекомендации для повышения качества и доступности медицинской помощи на всех этапах ее оказания.

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Для прохождения диспансеризации и профилактического осмотра необходимо обратиться в поликлинику, к которой Вы прикреплены. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Важно знать, что профилактические медицинские мероприятия для застрахованных проводятся бесплатно.

Если Вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у Вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в СОГАЗ-Мед по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный).

Для получения полиса ОМС обращайтесь в офисы СОГАЗ-Мед или оставьте электронную заявку на сайте СОГАЗ-Мед.

Справка о компании:

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Количество застрахованных - более 19 млн. человек. Региональная сеть - более 660 подразделений в 40 субъектах РФ. СОГАЗ-Мед контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2018 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший шкале уровень надежности и качества услуг). На протяжении уже нескольких лет СОГАЗ-Мед присваивается этот высокий уровень оценки.

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