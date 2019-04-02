В Воронеже на месте аварийных домов могут появиться небольшие скверы

В минувший четверг, 28 марта, в сити-парке «Град» состоялся строительный форум «Воронеж BUILD». Его участники - глава региона Александр Гусев, мэр города Вадим Кстенин, строители из 15 областей, а также московские и иностранные эксперты - сначала обсудили рынок строительства в стране, а затем генеральный план Воронежа.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: КАК БЫТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ

С июля этого года для всех без исключения застройщиков государство вводит новые правила: либо строить за собственные средства, либо за кредитные - по принципу проектного финансирования. Третий вариант, по которому все работали, - строить на средства дольщиков - теперь вне закона. До сдачи дома в эксплуатацию все деньги дольщиков будет хранить банк на так называемом эскроу-счете. Забрать средства строительные компании смогут лишь после заселения жильцов в квартиры.

В итоге все дороги ведут в банк, а там уже решат, кому давать деньги. Мелкие застройщики по новым правилам работать вряд ли смогут. Некоторые проблемы могут возникнуть и у крупных компаний, позицию которых озвучил руководитель аппарата Ассоциации «Национальное объединение застройщиков жилья» Кирилл Холопик. К непростому разговору, который состоялся в рамках круглого стола по долевому строительству, присоединился и губернатор Александр Гусев.

Кирилл Холопик выступил за снижение процентов по ипотеке до «нулевого» на период строительства в рамках проектного финансирования. А для уменьшения количества отчетностей у застройщиков необходимо ускорить процесс перехода на BIM-моделирование. По его словам, вместо дюжины инстанций все контролирующие и надзорные мероприятия могли бы проводить сами банки.

Александр Гусев призвал строителей не ждать отсрочек, а уже сегодня подавать документы на проектное финансирование. Необходимо заранее вписаться в новую систему работы с банками и забыть на некоторое время о получении прибыли.

Ряд предложений участников круглого стола нашел отклик у Александра Гусева:

- Снижение процента по ипотеке на период проектного финансирования, когда идет стройка, - разумное предложение. Мы будем его продвигать. BIM-технологии - тема небыстрая. Тем не менее в это нужно уже стараться входить. И мы тоже будем со своей стороны мотивировать вас. Упростить отчетность - правильное предложение. Давайте подумаем с нашими надзорными органами, каким образом это сделать. Компромисс найдем, чтобы не перегружать застройщиков лишними бумагами.

После круглого стола состоялось официальное открытие форума. Губернатор поприветствовал всех его участников и пожелал им плодотворной работы:

- Наступает уже не столь отдаленное 1 июля. Приняты необходимые, совершенно справедливые, на мой взгляд, нормативные акты, которые должны защитить участников долевого строительства. Очень надеюсь, что вы сумеете сгенерировать здесь правильные решения. И эти решения мы услышим. Надеюсь, что граждане, участники долевого строительства, не почувствуют этого перехода, который для нас является очень значимым.

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Затем губернатор осмотрел выставочную экспозицию «Воронеж BUILD», где были представлены строительные материалы, техника и оборудование.

«ГОРОД ДАВНО ВЫШЕЛ ИЗ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦ»

В завершение Александр Гусев, Вадим Кстенин, Кирилл Холопик, архитектор и городской планировщик, директор компании MLA+ (Нидерланды) Маркус Аппенцеллер, председатель Совета Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин и генеральный директор «Группы компаний Хамина» Евгений Хамин, а также участники форума обсудили генеральный план Воронежа. Его сейчас разрабатывает институт Генплана Москвы.

- Нам повезло дважды. Мы успели организовать разработку генплана и выбрать правильного исполнителя этих работ, что не всегда получается у городских администраций. Я надеюсь, что тот подрядчик, который у нас есть, сумеет сделать это качественно и профессионально, - отметил губернатор.

По его мнению, к развитию застроенных территорий нужно подходить очень взвешенно:

- Мы сейчас сконцентрированы на том, чтобы замещать ветхое жилье новым жилым фондом. Я думаю, нужно часть территорий, которые сейчас выводятся, оставлять в качестве общественных пространств, скверов. Мы такую локальную работу в городе вели, когда небольшие объекты сносили и не отдавали их под застройку, а оставляли именно под небольшие скверики. Плюс у нас в центральной части города есть дефицит земли под социальные объекты.

Город, по словам губернатора, уже давно вышел из своих административных границ. Вместе с ближайшим пригородом Воронеж представляет собой агломерацию. Но нужно ли территории, имеющие статус сельских, документально присоединять к городским?

- Какие-то преференции сельские территории, став городскими, потеряют. И это для людей чувствительно. Поэтому я не сторонник расширения административных границ, а вот глубокое кооперирование в рамках агломерации, учет интересов всех ее жителей, прежде всего в сферах транспорта и инженерных коммуникаций, мы должны брать во внимание, - считает губернатор.

Также он сказал, что не видит смысла в строительстве жилья рядом с Масловской промзоной и ОЭЗ. В последнюю до конца года должны прийти больше пяти резидентов.

Тему продолжил мэр Воронежа Вадим Кстенин:

- На мой взгляд, перспектива роста города вширь на сегодняшний день пока не обеспечена ни инженерной, ни транспортной инфраструктурой. Надо максимально использовать депрессивные территории, которые у нас имеются на сегодняшний день в центре.

Другое направление, за которое надо браться безотлагательно, - это дороги.

- Губернатор одобрил строительство Остужевской развязки, расширение Острогожской, готовится проект дублера Московского проспекта и других объектов. Без реформы транспорта Воронеж двигаться вперед такими темпами больше не может, - сказал Вадим Кстенин.

НАША СПРАВКА

Эскроу-счет - счет в банке, на который перечисляется сумма стоимости квартиры. Деньги банк передает застройщику только после ввода дома в эксплуатацию. В течение переходного периода, с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года, использование эскроу-счетов застройщиками при привлечении средств дольщиков носит добровольный характер. С 1 июля текущего года оно станет обязательным по всей стране.

BIM - информационная модель здания. Это подход к возведению, оснащению и ремонту здания, который предполагает сбор и комплексную обработку в процессе проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о здании - когда здание и все, что имеет к нему отношение, рассматриваются как единый объект.