В Воронеже заселили первый в России дом, построенный с использованием счетов эскроу

29 марта в Воронеже прошло торжественное заселение первого в России жилого дома, построенного с использованием счетов эскроу. В качестве пилотного объекта был выбран многоквартирный дом в микрорайоне Шилово.

По поручению губернатора Александра Гусева в церемонии заселения принял участие заместитель председателя правительства области Сергей Честикин. Также на мероприятии присутствовали генеральный директор АО «ДСК» Андрей Соболев и заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Исаенко.

ВАЖЕН КОНТРОЛЬ

Строительная отрасль проходит процесс масштабного реформирования. Теперь застройщики не могут напрямую использовать деньги дольщиков. Согласно изменениям, принятым в Закон о долевом строительстве (214-ФЗ), средства граждан будут «замораживаться» на специальных банковских счетах - эскроу.

Только после ввода дома в эксплуатацию и регистрации перехода права собственности на первую квартиру банк перечисляет деньги дольщиков застройщику. Сейчас открытие эскроу-счетов при привлечении средств дольщиков носит добровольный характер, однако уже с 1 июля 2019 года это условие станет обязательным.

Сергей Честикин подчеркнул, что использование счетов эскроу призвано защитить интересы дольщиков.

- Мы тесно взаимодействуем со всеми застройщиками, которые работают в регионе с привлечением долевого строительства, а в дальнейшем через счета эскроу. В области выстроена очень серьезная система контроля за строительством жилья. Мы ежемесячно отправляем в Минстрой отчеты о том, что происходит сейчас на стройках в регионе, как движется возведение домов. Особенно важен такой контроль в переходный период, - отметил вице-премьер облправительства.

НОВЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ

В августе 2018 года воронежский Домостроительный комбинат и Сбербанк запустили проект по реализации квартир с использованием эскроу-счетов.

Основная цель пилотного проекта заключалась в том, чтобы апробировать на практике механизм работы через счета эскроу и выстроить систему электронного документооборота между застройщиком, банком и Росреестром. По словам Андрея Соболева, в Воронежской области удалось наладить механизм, который позволяет комфортно и в минимальные сроки проводить все процедуры по оформлению ипотеки, покупке квартиры и проведению регистрации сделок с использованием эскроу-счетов.

- Мы находимся на пороге серьезного перехода к новым реалиям строительного рынка. К этому нужно относиться максимально позитивно, потому что это новый реальный механизм защиты интересов дольщика, - сказал Александр Исаенко.

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КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МИКРОРАЙОНА ПРОДОЛЖИТСЯ

Сергей Честикин, Андрей Соболев и Александр Исаенко осмотрели несколько квартир и ознакомились с социальной инфраструктурой жилого массива в микрорайоне Шилово. Уже введено в эксплуатацию порядка 170 тысяч кв. м жилья.

В рамках проекта комплексного развития данной территории в 2017 году введен детсад на 220 мест. В сентябре 2018 года открыта общеобразовательная школа на 1224 места. В январе начала работу поликлиника на 550 посещений в смену.

- Долго бегали по съемным квартирам - переезды уже надоели. Теперь у нас собственное жилье. Когда мы оформляли квартиру, застройщик рассказал нам об эскроу-счетах. Нам это понравилось, ведь получается, что мы ничем не рисковали. Знали, что, пока не получим жилье, наши деньги будут лежать в банке, - поделились эмоциями новоселы Роман и Анастасия Толоконниковы.

Микрорайон Шилово продолжит развиваться: уже ведется проектирование второго детского сада на 280 мест, физкультурно-спортивного комплекса с бассейном площадью 4500 кв. м,

прорабатывается возможность строительства Центра дополнительного образования. Кроме того, завершается проектирование подъездной дороги по улице Острогожской, предусматривающее расширение существующей дороги до четырех полос.