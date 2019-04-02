Депутаты Воронежской облдумы расскажут молодежи о «кухне» законотворчества

Парламентские уроки для школьников и студентов проходят в Воронежской области по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова. В рамках таких уроков депутаты регионального парламента встречаются с молодежью на территории учебных заведений, расположенных в их избирательных округах.

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Один из таких уроков провела председатель Комитета по труду и социальной защите населения Воронежской областной Думы Людмила Ипполитова для студентов-старшекурсников Воронежского государственного медицинского университета. В разговоре приняли участие ректор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Игорь Есауленко, представители департаментов труда и занятости, социальной защиты, здравоохранения, а также сотрудники городского центра занятости.

Выпускникам лечебного и педиатрического факультетов рассказали о законодательной и избирательной системе страны, о принципах законотворчества, и соблюдении и защите трудового законодательства в Воронежской области. Обсудили и реализацию в регионе национального проекта «Здравоохранение».

- Задача образовательной школы - не только подготовить профессионалов, высококвалифицированных специалистов, но и людей с активной гражданской позицией. Поэтому мы не случайно в вопросах воспитательной работы задействуем различные формы и методы, мы активно содействуем и с РПЦ, с депутатским корпусом Воронежской областной Думы, - подчеркнул ректор медуниверситета Игорь Есауленко.

- Депутаты облдумы встречаются с разными категориями граждан. Буквально месяц назад у нас была встреча с многодетными семьями, еще ранее общались в формате круглого стола с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Теперь в рамках проекта Парламентский урок мы встречаемся с молодежью во всех районах области, - рассказала Людмила Ипполитова.

Председатель Комитета по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова отметила, что такие встречи будут продолжаться и впредь, а самым важным в парламентских уроках депутат назвала обратную связь со своими избирателями, жителями области. Слушатели, в данном случае - студенты, задают актуальные вопросы, что свидетельствует об их заинтересованности в развитии региона и страны в целом.