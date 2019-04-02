В Черноземье сервисом «Сбербанк Онлайн» пользуются 3,3 млн человек

В прошлом году Сбербанк помог приобрести квартиру почти 41 тысяче семей в Черноземье. Из них около 14 тысяч справили новоселья в Воронежской области. Более того, в нашем регионе более половины ипотечных кредитов оформляется именно в Сбербанке. Об этом и других итогах 2018 года рассказал Заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев.

Банку доверяют

Снижение ставок, специальные акции, переход на онлайн-обслуживание - все это в прошлом году увеличило спрос на потребительское кредитование. Доля потребительских кредитов, полученных онлайн в Центрально-Черноземном банке составила 25%, а в Воронежской области достигла 32% и продолжает расти. Пользователи «Сбербанк Онлайн» могут подать заявку в несколько кликов. Да и рассмотрение кредита занимает считанные минуты.

При этом сохранилась и тенденция роста суммы вкладов. Так, за 2018 год в ЦЧБ было открыто более 1,7 млн срочных депозитов на сумму 510 млрд рублей. Жители Воронежской области доверили банку 179 млрд рублей. Средняя сумма депозита – более 300 тысяч рублей. Всего же на счетах вкладчиков Центрально-Черноземного банка аккумулировано порядка 576 млрд рублей.

Девять из десяти платят картой?

Центрально-Черноземный банк традиционно уделяет большое внимание развитию безналичных платежей. Представьте: сегодня в регионе количество торгово-сервисных точек, в которых стоит терминал Сбербанка, позволяющий оплачивать покупки, составляет более 71 тысячи.

- Безналичный платеж интересен всем сторонам. Только за прошлый год у нас оборот эквайринга вырос на 51%. Я сам как клиент, заходя в магазины, вижу, кто и чем чаще расплачивается. Сегодня из десяти человек в очереди девять точно достанут пластиковую карту или мобильный телефон, - отметил спикер.

В прошлом году эквайринговая сеть ЦЧБ выросла на 31%. Если говорить конкретно о Воронеже - рост составил 33%.

Активно развивается транспортный проект: сегодня терминалами Сбербанка оборудовано около 1,5 тысячи транспортных средств. Еженедельно по региону совершается более 300 тысяч безналичных платежей на транспорте.

Надежная опора

В прошлом году пользователями «Сбербанк Онлайн» стали 480 тысяч клиентов Центрально-Черноземного банка. Более 64% клиентов используют этот сервис – это 3,3 млн человек. Переводить деньги, открывать вклады, оплачивать счета за коммунальные услуги и совершать многие другие операции можно в любое время - все это, безусловно, удобно. При этом в банке понимают тех клиентов, которые предпочитают обслуживаться в его офисах. Поэтому стремятся сохранить свою филиальную сеть.

Сбербанк – остается самым большим банком в Черноземье, это 1182 филиала. Только в Воронежской области работает 406 офисов.

- В своей стратегической политике мы учитываем мнения клиентов. Многие привыкли получать обслуживание в наших филиалах и общаться вживую с менеджерами. Поэтому мы уверены, что сегодня наш банк должен уверенно стоять на двух ногах. Во-первых, - это digital-сервисы. Во-вторых, - филиальная сеть, - подчеркнул Александр Закурдаев.

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