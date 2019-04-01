2019-04-01T15:11:01+03:00
Авто

14 апреля в Воронеже начнется масштабный дорожный ремонт

Продолжается подготовка к реконструкции виадука на 9 Января и строительству развязки на Остужева
Елена ФЕДЯШЕВАСтанислав ШЕВЧЕНКО
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Дорожный ремонт закипит с 14 апреля.Дорожный ремонт закипит с 14 апреля.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Общий объем инвестиций на дороги Воронежа в этом году - 2 млрд. 437 тысяч рублей. Об этом на совещании в городской администрации сообщил глава управления дорожного хозяйства Олег Котов.

Как ранее сообщалось, планируется ремонт участков улиц по 23 адресам, а также ликвидация 11 мест концентрации ДТП - там будут переносить остановки, ставить ограждения и так далее. Большую часть работ берет на себя СМУ-90. Начало ремонта - 14 апреля, окончание - 31 августа.

На проектирование объектов в этом году выделили 156 миллионов рублей. В список объектов попали оба дублера Московского проспекта (от Антонова-Овсеенко до проспекта Труда, от Шишкова до Тимирязева), дорога от Владимира Невского до 60-й Армии, подъезд от улицы Острогожской к плотине водохранилища.

Также будет производиться корректировка второй и третьей очереди проекта остужевской развязки (ранее скорректировали первую очередь, работу над которой должны начать уже в этом году). Мэр Вадим Кстенин потребовал не допустить транспортного коллапса, как в случае с развязкой на 9 Января, и проработать создание дублера от Минской до Землячки.

Ситуация с виадуком на 9 Января, что у городского Дворца культуры, более сложная. Там просто нет вариантов объезда. Власти надеются, что удастся пустить транспортные потоки в обход. Оказывается, совсем не факт, что удастся сохранить какие-то конструкции старого сооружения для передвижения автомобилей.

Кроме того, в мэрии рассказали, что сделают уличное освещение там, где его раньше не было: например, на дороге по Королькова до больницы №8, на Ильюшина, на Защитников Родины. На эти цели выделят чуть более 300 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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