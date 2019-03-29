Медведица, сбежавшая из цирка под Воронежем: "Побегала и домой зашла. Преступление что ли?"

Нешуточный переполох устроила в Острогожске медведица Маша, вырвавшаяся на волю из приехавшего на гастроли цирка-шапито. В пятницу, 29 марта, одна из жительниц города к своему ужасу видела животное, которое прогуливалось по детской площадке около многоэтажного дома в Северном микрорайоне. Женщина забежала в подъезд и оттуда набрала номер службы спасения.

На место ЧП прибыли спасатели, полиция и представитель местной администрации. Однако сотрудники цирка самостоятельно смогли подманить зверя и загнать его в клетку.

Примечательно, что цирк позиционирует себя как «цирк-шапито без животных» (что связано с недавно принятым законом, ужесточающим ответственность за издевательства над братьями меньшими), однако, как оказалось, животные в нем все-таки есть.

Гастроли цирка должны были пройти в Острогожске 5, 6 и 7 апреля. В городской группе соцсети «Вконтакте» администрация заведения накануне объявила о розыгрыше 15 билетов на первые посещения. Под этим постом позже появились сообщения о подробностях ЧП. А вскоре в комментариях отметилась и сама виновница переполоха – Маша Медведева (у медведицы есть своя страница в соцсети) с репликой «Ну сбежала я, побегала и домой зашла. Преступление что ли? В представлении не участвую. Не выбрасывать же меня». Позже Маша сообщила, что гастроли в Острогожске отменяются. Администрация райцентра выдала цирку предписание до вечера покинуть город.