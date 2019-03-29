2019-03-29T15:15:05+03:00
Общество

Менеджер из Воронежа стала финалистом Премии «Добронежец- 2019»

Заместитель коммерческого директора «РВК-Воронеж» Вера Щербинина вышла в финал Премии общественно-государственного признания «Добронежец 2019»
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Ежегодный конкурс направлен на обеспечение общественного и государственного признания заслуг граждан, местных сообществ, организаций и предприятий всех форм собственности, органов власти и СМИ, внесших позитивный вклад в социальную жизнь Воронежской области.

В этом году в конкурсе приняли участие более 400 проектов, из которых в финал вышли лишь 150. На суд экспертного совета в номинации «Служение» Вера Щербинина представила волонтерский проект «Чужих детей» не бывает. Уже в течение 6 лет она организует на предприятии сбор гуманитарной помощи. Не одна сотня килограммов вещей, игрушек, книг, канцелярских принадлежностей доставлены детям, оказавшимся без попечения родителей или, так называемым, «социальным» сиротам при живых родителях. Места назначения помощи тоже самые разные – отделения, где живут дети-отказники в Новоусманской ЦРБ, приют «Покров» в Отрадном, Руднянская специализированная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья в Воробьёвском районе.

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«Каждый раз благодарю коллег за то, что отзываются, за то, что неравнодушны. И каждый раз мы отвозим частицу нашего тепла тем, кто так в нём нуждается. Сейчас это называется корпоративным волонтёрством, но для меня это просто доброе дело. Мы поддерживаем тесные связи с общественной организацией «Общие дети» и у нас идёт очередной сбор. Осталось собрать совсем немного, и уже в середине апреля помощь отправится туда, где её очень ждут», - говорит Вера Щербинина.

Победителей конкурса «Добронежец 2019» огласят в апреле, а вручение премии Общественно-государственного признания состоится в рамках проведения Конгресса общественного развития Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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