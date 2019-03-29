Налоговые льготы, беспроцентные кредиты: губернатор позвал бизнес в Павловск

В минувшую среду, 27 марта, губернатор Александр Гусев провел там совещание на тему развития экономики района.

СЫРЫ С ДЫРАМИ И БЕЗ

Но перед этим Александр Гусев в Калаче посетил Калачеевский сырзавод. Здесь он принял участие в запуске линии по производству и упаковке сыра. Собственники завода закупили в цех новое импортное оборудование, которое может самостоятельно готовить два вида сыров - традиционных полутвердых российской группы и голландских. Они отличаются не только по вкусу, но и по способу формирования сырного зерна. В первом случае это насыпной, во втором - пластовой. Новая линия, несмотря на свою компактность, в сутки может перерабатывать до 156 тыс. литров молока.

- Универсальное оборудование позволяет нам производить сыры двумя способами - насыпным и пластовым. У насыпных неравномерные глазки расположены по всей поверхности продукта. Пластовой сыр - однородный, плотный, с редкими большими глазками. При этом метод формирования зерна не влияет на качество и вкус сыра. Они зависят от молока и заквасочных культур. Последние могут придавать продукту ореховый вкус, небольшую кислинку, - рассказали на предприятии.

Готовит сыры на таком заводе уже не человек, а оборудование. Технологи лишь задают параметры и следят за процессом, который включает в себя как изготовление самих сыров, так и их упаковку. Большие «караваи» созревшего сыра работники завода упаковывают в плотные фирменные пакеты. Затем по конвейеру они поступают в закрытую емкость, в которой из пакетов выкачивается весь воздух и далее под воздействием высоких температур термопленка плотно, словно чулок, садится на сыр. Первую такую сырную голову, сошедшую с нового конвейера, подписал губернатор - об этом его попросили сотрудники завода.

Кроме того, к лету на заводе введут в эксплуатацию первую очередь цеха по переработке молочной сыворотки в концентрат сывороточного белка, сухую деминерализованную сыворотку и пермеат (сывороточный порошок). Их используют в производстве спортивного и детского питания, в хлебопекарной и кондитерской промышленности, косметической и фармацевтической областях, а также в изготовлении комбикорма для животных. В сутки новый цех будет перерабатывать 600 тонн сыворотки-сырья.

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СПРОСИЛИ У ГУБЕРНАТОРА: ВСТРЕЧА С РЕДАКТОРАМИ РАЙОННЫХ ГАЗЕТ

Затем Александр Гусев уже в Павловске встретился с главными редакторами местных СМИ. Больше часа длилась их беседа, в ходе которой журналисты воспользовались возможностью задать волнующие вопросы. Например, что будет с сельской медициной. Александр Гусев рассказал, что в регионе продолжат строить фельдшерско-акушерские пункты. Но оптимизировать (закрывать) существующие медучреждения больше не будут. И в целом медицине станет уделяться большое внимание со стороны государства в рамках соответствующего национального проекта.

Другая тема - состояние дорог. Редакторы передали благодарность за новые дороги от жителей сел и спросили о планах на этот год. Глава региона заверил, что средства, заложенные на обновление (а где-то это строительство) улично-дорожной сети, в этом году снижаться не будут.

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА И ПРИОРИТЕТЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

В завершение Александр Гусев в Павловске провел совещание с главой района Максимом Янцовым, главами сельских поселений и руководителями ряда департаментов облправительства. Речь шла о развитии района в общем и о ТОСЭР в частности.

Павловскую экономику охарактеризовал первый заместитель руководителя департамента экономического развития области Игорь Кумицкий. С одной стороны, район - один из самых успешных (за счет «Павловск неруда» и сельхозпредприятий), а с другой - не растут зарплаты. По словам Игоря Кумицкого, средняя зарплата по району - чуть больше 27 тыс. рублей. Александр Гусев обратил внимание на то, что по самому Павловску этот показатель составляет около 20 тыс.

- Это значит, что малый и средний бизнес уходит в тень - не работает «в белую», не платит налоги. И вы с этим должны что-то делать, - сказал губернатор, обращаясь к руководству района.

Также Игорь Кумицкий назвал ряд цифр, свидетельствующих о снижении в районе ряда показателей, в том числе среднедушевого дохода населения. А Александр Гусев настойчиво посоветовал обратить внимание на малый и средний бизнес (МСП), специально для которого в Павловске и была создана ТОСЭР. Ее резидентам предоставляются существенные налоговые льготы, а также возможность получить под проект уникальный кредит от 10 до 250 млн рублей.

- В Павловске самые благоприятные условия для стимулирования малого и среднего предпринимательства. Сохранятся все областные меры господдержки - будем освобождать инвестпроекты от части налогов, готовы помогать с объектами инженерной инфраструктуры, и еще появляются возможности, связанные с привлечением беспроцентных кредитов. Со своей стороны мы готовы предоставлять инвесторам из числа малых и средних предпринимателей залоги для получения таких кредитов, - добавил Александр Гусев.

Кроме того, на совещании зашла речь о строительстве и реконструкции в городе социальных объектов, в частности детской поликлиники.

Губернатор еще раз подчеркнул, что решения о возведении или серьезной реконструкции объектов будут приниматься на основе трех- и пятилетних планов, учитывая приоритетность.

Объекты в список будут отбираться в три этапа: сначала предложения будут поступать от профильных отраслевых департаментов, потом их обсудят члены Совета муниципальных образований и в завершение - профильные комитеты Воронежской областной Думы.

- Самый сложный этап - обсуждение Советом муниципальных образований. Понятно, что всем главам хочется отстоять свои объекты, но мы надеемся, что они встанут над местническими интересами и постараются объективно взглянуть на картину. На этапе рассмотрения списка профильными комитетами областной Думы через депутатов должно включаться население с его видением, какой объект должен быть построен первым и почему. Первый список пока не закрыт, он не конечный, еще одну итерацию обсуждения мы проведем во втором полугодии, чтобы подготовиться к реализации плана в 2020 - 2023 годах. Надеюсь, такая форма покажет нам объективную картину проблем, которые надо решать в первую очередь, и позволит достичь объективности и согласия в распределении финансирования, - сказал глава региона.