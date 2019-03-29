2019-03-29T09:38:02+03:00
Общество

Система «Безопасный город» помогла раскрыть в Воронеже 97 преступлений

Вопросы безопасности горожан обсудили на антитеррористической комиссии
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В ходе заседания городской антитеррористической комиссии директор МКУ «Безопасный город» Владимир Колчин рассказал о развитии одноименной системы. Сегодня не территории города работают 3176 камер, которые передают данные в центр мониторинга.

– Только за прошлый год в рамках двусторонних соглашений, заключенных между учреждением и собственниками объектов разных форм собственности, в том числе, торговых центров, рынков, в систему удалось интегрировать 877 видеокамер, – доложил Владимир Колчин.

В результате проведенной работы количество интегрированных камер на сегодняшний день составляет 2814 единиц. 362 камеры с возможностью архивации и хранения информации стоят на балансе самого учреждения.

Работа системы уже приносит результаты: в 2018 году с помощью данных с камер удалось выявить 1375 административных правонарушений и раскрыть 97 преступлений.

В этом году закупили и ввели в эксплуатацию новую систему хранения видеоинформации с интегрированных камер, главным образом, установленных на стратегически важных объектах с массовым пребыванием людей. Благодаря этой системе, материалы будут не только храниться дольше, но и анализироваться.

На финансирование системы «Безопасный город» из бюджета выделили 30,5 миллионов рублей, что на 10 миллионов больше прошлогодней суммы.

– Продолжается также работа с застройщиками, обслуживающими жилье организациями по подключению имеющихся камер к системе мониторинга МКУ «Безопасный город», а также по установке новых систем видеонаблюдения на территории города, места определяются по рекомендациям правоохранительных органов, – отметил Владимир Колчин.

На заседании комиссии также обсудили вопросы обеспечения безопасности горожан во время проведения массовых мероприятий. Сейчас в Воронеже 1526 турникетов, 20 рамочных и 10 ручных металлодетекторов. Мэр Вадим Кстенин поручил дополнительно приобрести рамки-детекторы, чтобы сократить ускорить прохождение людей на мероприятия.

– Но не забудьте о человеческом факторе. Сотрудники охранных предприятий, которые дежурят возле рамок и обеспечивают безопасность, должны быть хорошо подготовлены и чётко знать, как грамотно действовать в нештатной ситуации, какие меры предпринимать, куда звонить. Мы готовы платить за безопасность горожан, но должны быть уверены, что средства расходуются эффективно, – подчеркнул мэр Вадим Кстенин.

В будущем планируется провести проверку профессиональной подготовки сотрудников ЧОП, привлекаемых к работе на массовых мероприятиях, чтобы каждый отработал алгоритм действий в случае возникновения угроз террористического характера.

Автор Елена ФЕДЯШЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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