В Воронеже Сбербанк принял первый дом, построенный с использованием счетов эскроу

Сбербанк полностью завершил расчеты по договорам участия в долевом строительстве первого в России многоквартирного дома, построенного по новой схеме привлечения средств дольщиков. 29 марта в Воронеже, как раз, прошло торжественное заселение в микрорайоне «Ласточкино» (улица Острогожская, д. 170/7).

С 1 июля 2019 года застройщики не смогут напрямую использовать деньги дольщиков. Согласно изменениям, принятым в Закон о долевом строительстве (214-ФЗ), средства граждан будут аккумулироваться на специальных банковских счетах - эскроу. Только после ввода дома в эксплуатацию и регистрации перехода права собственности на первую квартиру банк перечислит деньги дольщиков застройщику.

- У нас все готово для работы в новых условиях, продиктованных вступлением в силу Федерального закона №214 - ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», - рассказал Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. – Мы оказываем действенную поддержку участникам строительного рынка. Наша цель – обеспечить бесшовный переход в новую реальность. Самый важный показатель, который мы будем рады увидеть, – это количество рассматриваемых проектов, чтобы обеспечить бесперебойную работу отрасли после 1 июля 2019 года.

Заместитель председателя правительства области Сергей Честикин также подчеркнул, что использование счетов эскроу призвано защитить интересы дольщиков. В дальнейшем именно банковский сектор возьмет на себя часть функций по контролю над застройщиками.

- В области выстроена очень серьезная система контроля за строительством жилья. Мы ежемесячно отправляем в Минстрой отчеты о том, что происходит сейчас на стройках в регионе, как движется возведение домов. Особенно важен такой контроль в переходный период, - отметил вице-премьер облправительства.

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Гендиректор АО «ДСК» Андрей Соболев подчеркнул, что благодаря взаимодействию со Сбербанком и Росреестром удалось добиться максимального удобства для покупателей. Фактически покупку квартиры можно совершить всего за два визита: один - в офис к застройщику, второй - в банк.

Напомним, что в 2018 году Центрально-Черноземным банком ПАО Сбербанк было профинансировано возведение почти 200 тысяч кв. метров жилья. Сейчас его кредитный портфель в целом по направлению «Финансирование недвижимости» составляет около 43 млрд рублей.

– Долго бегали по съемным квартирам – переезды уже надоели. Теперь у нас собственное жилье. Когда мы оформляли квартиру в ипотеку, нам рассказали об эксроу-счетах. Нам это понравилось, ведь получается, что мы ничем не рисковали. Знали, что пока не получим жилье, наши деньги будут лежать в банке. Безусловно, это спокойствие для дольщиков, – поделились эмоциями новоселы дома в микрорайоне «Ласточкино» Роман и Анастасия Толоконниковы. – Мы уже решили, что большая комната будет детская. Поменьше – наша. А на кухне мы будем собираться вместе с нашими гостями.

С помощью Центрально-Черноземного банка в 2018 году более 41 тысячи семей отпраздновали новоселье. Это почти в 1,4 раза больше, чем в 2017 году. Сейчас более 40% жилищных кредитов оформляется через сервис «ДомКлик», который Сбербанк начал развивать в 2017 году. Благодаря электронному документообороту удалось значительно повысить скорость выдачи займов. Еще один рекорд ЦЧБ – 20 часов между получением заявки и перечислением кредита в оплату за покупаемую квартиру.

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