Шоумен Олег Гаркуша: На гастроли лениво ездить, но концерты такой кайф, что лучше секса!

Группе 40, а они все также зажигают. 30 марта в Воронеже дал концерт «АукцЫон». Выступления коллектива - это постоянные эксперименты и импровизации на сцене, узнаваемое с первых нот звучание, веселые и жизнерадостные песни, фонтаны невероятной энергии от забавного Олега Гаркуши. Перед концертом шоумен рассказал «Комсомолке» о своем клоунском нутре и кайфе от выступлений.

Я НЕ ПОДДЕРЖИВАЮ ИСКУССТВЕННО АМПЛУА КЛОУНА - ЭТОЙ МОЙ ВНУТРЕННИЙ МИР

- Олег, сейчас модно записывать дуэты с рэперами. Не собираетесь сделать такую коллаборацию?

- Я дружу с 25/7, но ничего совместного мы не планировали. Хотя, если они мне предложат что-то интересное... У меня был прецедент - я снимался в клипе "Счастье" у рэпера Хамиля из "Касты". У меня там образ старого клоуна, который пришел на репетицию молодых ребятишек. Это было забавно и не очень долго. Не напряжно, скажем так. Я только недавно его посмотрел. Если мне интересно, я ни от каких экспериментов не отказываюсь. В клипах я вообще периодически снимаюсь - в "Хипстере" Би-2, и у других музыкантов участвовал. Главное - чтоб мне было интересно. Если мне неинтересно, я ни за какие коврижки не соглашусь.

- Вы упомянули про клоуна. Вас и в школе так называли, и на сцене у вас этакое амплуа. Помните момент, когда вас, наконец, начали воспринимать серьезно?

- Да мне кажется, меня по сей день не воспринимают серьезно. Я в душе все равно клоун. Хотя я стараюсь не думать о том, как меня воспринимают. Какой есть, такой есть. Я не поддерживаю искусственно это амплуа, это мой внутренний мир.

РАССАДУ ДЛЯ ДАЧИ ПРИГОТОВИЛ

- Как вы относитесь к тому, что ваш питерский коллега Сергей Шнуров объявил, что распускает «Ленинград», хочет пожить в свое удовольствие.

- Да мне все равно! Какой раз он уже об этом объявлял! Я сколько его знаю, столько он об этом и говорит.

- У вас не возникало таких же мыслей - покинуть коллектив и пожить для себя?

- Начнем с того, что мы не столько зарабатываем, сколько Шнуров. Да и зачем покидать? Мне самому интересно то, чем я занимаюсь. Мне нравится давать радость и счастье людям, которые приходят на наши концерты. При этом каждый раз, когда я отправляюсь на гастроли, я думаю - как мне лень ехать, никуда не хочу! Но стоит выйти на сцену, открываются чакры. Мне кайфово, вам кайфово, и все счастливы.

- Но если бы вы надумали покинуть сцену, чем еще вы могли бы заниматься? Как зарабатывали бы на жизнь?

- Да я много чем могу заниматься! И занимаюсь! У меня и общественная работа, и ведение концертов, фонд и арт-центр «Гаркундель», кино... Дача, огород, сад - занимаюсь потихоньку. Рассада уже взошла! На даче под Питером я живу все лето. Она очень удобно расположена: на машине - час от дома. Если на маршрутках и метро - часа два. Уезжаю, приезжаю... Люблю природу. Жена не очень ездит, сын практически не приезжает, ему почему-то на даче не нравится.

- Шнуров недавно о Москве нелестно высказался, и Андрей Разин даже грозился подать на него в суд. А вы, как питерский музыкант, тоже не любите Москву?

- Это противостояние между Москвой и Питером существовало всегда. Эти города всегда отличались. Москва - коммерческий город, Питер - творческий. Музыканты из провинции за творчеством едут в Питер, а за деньгами - в Москву. Правда, не всегда их можно заработать - ни в Питере, ни в Москве. Это на удачу. Я к Москве нейтрально отношусь, у меня там много хороших друзей живет, Гарик Сукачев, Серега Галанин, Петя Мамонов. А Питер - гениальный город. Люди не дураки, приезжают к нам за вдохновением. Сам город, атмосфера…

Олег Гаркуша в Воронеже.Фото: Ярослав ИВАНОВ

СЕЙЧАС МОЛОДЫЕ МУЗЫКАНТЫ МЕЧТАЮТ СТАТЬ БОГАТЫМИ ПРЯМО СРАЗУ

- Вы на своих фестивалях «Гаркундель» даете шанс молодым музыкантам. В последнее время кто-то произвел на вас сильное впечатление?

- Порядка 200 коллективов проходит через фестиваль. И только единицы я могу отметить. Для меня это «Жвака галз», «Альцхеймер», «Спящий Будда» и «Гафт» - у этих коллективов есть своя изюминка, своя стилистка, харизматичные лидеры, драйв, разные музыкальнее составляющие. Все остальные музыканты замечательно поют-играют. Но мне не интересны, скучно.

- А тем, кто интересен, вы как-то помогаете?

- Если есть возможность направить на какой-то фестиваль, делаю это. К сожалению, в большинстве своем молодые музыканты мечтают стать богатыми, счастливыми и популярными вот прямо сейчас, сразу. Но так, извините, не получается. Я всем музыкантам говорю: как бы вы ни играли, как бы ни были харизматичны и драйвовы, если у вас не появится в жизни случай, у вас ничего не получится. Случай: это время и место. А никто не знает, где это время и это место случится. У всех известных музыкантов были эти случаи. Если бы Цой не поехал с Гребенщиковым, вряд ли бы что-то состоялось. И с нами такая же история. Если бы нас не пригласили в Выборг на первую выездную гастроль, на которую мы поехали на электричке с так называемой аппаратурой… В общем, если бы, если бы …

- А какой случай самый счастливый у вас?

- Первый раз я попал на рок-концерт в начале 80-х на группу «Россияне». Это был Зеленый театр, типа сарая. Но я балдел, я не видел такой группы, я с ума сошел. Потом стал тусоваться у легендарного кафе «Сайгон», где был весь андеграунд, и пошло-поехало: Гребенщиков, Цой, Курехин… Я был меломаном, собирал пластинки, бегал по магазинам, был членом общества коллекционеров, мне приносили фирменные пластинки, и я эти пластинки относил Гребенщикову, который их переписывал на катушечный магнитофон. И потом все по нарастающей. Естественно, я слушал и советские ВИА, и западную музыку. Помню, меня поразил миньон «Битлов». Кайфово было, разительно отличалось от того, что я слушал у нас. Хотя и у нас были очень достойные вокальные ансамбли: «Лейся, песня», «Синяя птица», чуть позже «Аракс», «Автограф»... Беда современные молодых групп в том, что у них нет тусовки. Когда у тебя есть группа и вокруг нее тусовка, они все время ходят с тобой. У нас так было. Сейчас у коллективов нет тусовки, нет публики. В лучшем случае они приведут пять человек на концерт. Вообще я говорю, что нужно позакрывать все клубы, студии, чтобы человек жаждал, искал, где записаться, порепетировать. У нас были концерты раз в два-три месяца. А сейчас играй - не хочу. И безалаберность молодых музыкантов меня удивляет. Они могут прийти на концерт за пять минут до начала, опоздать могут, вообще не прийти. Это неправильно. И они что-то хотят после этого? Если ударник барабанит и смотрит в телефон, что ему там написали, это неправильно.

- Да, раньше фанаты ездили за рок-коллективами из города в города. А сейчас есть такое?

- У некоторых есть. Например, мой друг Слава Никаноров из группы «Ангел неБес», даже сейчас на какие-то фестивали едет с ними их фан-клуб.

- А что у вас с фан-клубом?

- Мы старенькие. У нас уже никого нет. Но бывает, подходят люди к столу, где я автографы даю, и говорят, что издалека приехали на концерт. Приводят родители детей. Причем они намного круче себя ведут, чем отпрыски: ребенок стоит как цуцик, а мама заводит: «Чувак, давай!».

Я НЕ СУЮСЬ В КАЖДУЮ ДЫРОЧКУ, ИЗВИНИТЕ

- Как можно оставаться популярным десятилетиями?

- Нужно быть настоящим и не халявничать. Вышел на сцену, убейся просто, умри. Люди видят, они тоже в этой истории участвуют. А когда мямлит, это другая история. Мне просто кайфово, это внутренний драйв, который у меня от природы. И сколько раз была и температура под 40, и ребра ломаные, да все было, но все равно выступал. А как иначе? Это кайфово. Это сравнимо с сексом.

- А кино вызывает такие же чувства? Вы же еще и снимаетесь.

- Кино - очень тяжелая, сложная штука. Кажется, мол, ну что там такого - в кадр зайди. Но на площадку надо приехать в 7-8 утра, а съемка может начаться в 7-8 вечера. А бывают еще и ночные съемки. Это нелегко, помимо того, что нужно как-то текст запоминать, а у меня памяти нет. Кто-то подсказывает или долбишь этот текст. А на выходе… В общем, не мне судить, но когда хвалят за роли, мне приятно, хотя я не артист.

- То есть кино у вас такого восторга как, концерты, не вызывает?

- Это другое совсем. Это для заработка, в том числе. Хорошо хоть мне везет на режиссеров. Балабанов - это подарок судьбы, это понятно, но были и другие режиссеры. Вот на подходе два фильма - «Настя» Константина Богомолова и «Кроличья лапа» Наны Джорджадзе. Надеюсь, они выйдут. У Богомолова года два назад снимался. Он его смонтировать все не может. У Наны - в прошлом году. Это грузинский режиссер, ей 70 лет. Мелодрама, российско-французская история. В главной роли Пьер Ришар. Сказали, его в Каннах будут показывать.

- Вы и сами хотели снять фильм.

- Была идея снять картину на алкогольную тематику. Идея в том, что это беда страшнейшая. Срастется, значит срастется. Нужны большие деньги, режиссер толковый, артисты. Спонсоров не искал. У меня все по наитию. Я не жду случая, я знаю, что он появится. Сейчас девушка снимает документальный фильм про меня, называется «Портрет», это ее дипломная работа. Она дотошная, снимает уже несколько лет. Может быть, ее в качестве режиссера взять. И если государство даст каких-то денег, тогда может и сложится.

- А в театре предлагают сыграть?

- Был прецедент - играл в постановке «История одного убийства» по Дюрренматту. Больше 10 спектаклей в Питере сыграли. Классный был спектакль, декорации, артисты. Я там выходил типа «кушать подано».

- Понравилось играть в театре?

- Нет, там шаг влево, шаг вправо - расстрел. Нельзя импровизировать. А я люблю.

- Вы себя во всех творческих ипостасях успели проявить.

- Но я не суюсь в каждую дырочку, извините.

- Моменты творческого кризиса бывают?

- Все никак не состряпаю очередную книгу стихов. Но я не хочу себя заставлять. Это же муза, вдохновение. Что-то пишу. Книга будет такая - стихи вперемешку со смешными историями с поклонниками. Истории быстро можно записать, а вот стихи…

- Что является источником вашего вдохновения?

- Жизнь. То, что окружает. Люди. Любимые.