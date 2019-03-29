Выходные в Воронеже: окончание каникул, концерт группы "Аукцыон", спектакль-девичник

На этих выходных заканчиваются весенние каникулы. Куда еще можно успеть сходить, читайте в путеводителе "Комсомолки" по развлекательно-познавательным событиям Весенние каникулы-2019 в Воронеже: роботы, белые медведи, 15 виртуальных миров

ЦИРК НА ЛЬДУ

В Воронеже до 14 апреля выступает оригинальное ледовое шоу "Айсберг" с мастерами манежа и фигурного катания. Зрителям показывают единственный в мире аттракцион дрессированных белых медведей, это завораживающее зрелище - самые крупные северные хищники в природе танцуют, играют на музыкальных инструментах и «поют».

В программе также выступления дрессировщиков с кошками, собаками, голубями, жонглеров на моноциклах, воздушных гимнастов, бесстрашных канатоходцев, музыкальных эксцентриков, веселых клоунов и многое другое. Шоу сопровождается современными световыми и лазерными эффектами.

Представления цирка на льду «Айсберг» пройдут 30 марта в 12.00 и 17.00, 31 марта в 12.00, дети до 5 лет бесплатно (по свидетельству о рождении).

ТАЙНА ЗОЛОТОГО КОРАБЛЯ

Воронежский океанариум приглашает на свою главную весеннюю премьеру - интригующее подводное шоу о затонувшем Золотом корабле. Посетителей ждет подводная схватка двух героев в окружении морских обитателей океанариума, яркие костюмы, удивительная музыка и захватывающая легенда о величии Кристалла.

Итак, в глубинах океана в схватке за несметные сокровища скрестят клинки хранитель морских глубин Тритон и отважный искатель приключений Пират Джо. На стороне Тритона его верные помощники - грозные хищницы морей и океанов. Корсар закален в боях, полон сил и отваги. Кто же победит в сражении за главный Кристалл океана?

Театрализованное подводное шоу «Тайна Золотого корабля» проходит по пятницам, субботам и воскресеньям в 16.30. Посещение программы не требует дополнительной оплаты (входит в стоимость входного билета в океанариум).

фото Воронежского океанариума.

МУЗЕЙ В КИНО: «Дега: Страсть к совершенству»

30 марта в 15.00 в кинотеатре "Спартак" фильм из художественного цикла. Создатели картины отправились в увлекательное путешествие по местам, где хранятся самые значительные произведения Эдгара Дега. В ленте показываются как известные, так и редкие работы художника, используются свидетельства современников и письма самого Дега. В фильме-выставке режиссер Дэвид Бикерстафф искусно создает образ одного из самых влиятельных и противоречивых французских художников Прекрасной эпохи.

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КОНЦЕРТ ГРУППЫ "АУКЦЫОН"

30 марта в Воронеж с концертом приедет группа «АукцЫон».

Творчество коллектива - это карнавал музыки и слов, настроений и смыслов. Группа отточила свой неповторимый стиль, который ни с чем не спутаешь и которому не устаешь удивляться, так он многолик, многогранен, но всегда узнаваем. В песнях «АукцЫона» можно найти и рок, и фри-джаз, и следы экспериментальной музыки. Это нечастый случай, когда группа, появившаяся еще в 80-х, до сих пор остается востребованной и актуальной. Каждое живое выступление коллектива - неповторимый праздник, в котором сочетаются атмосфера гротеска, нерв песен Леонида Федорова, эксцентричные танцы и стихи Олега Гаркуши. Каждый концерт оказывается захватывающим приключением, в котором знакомые композиции обретают дополнительные краски и звуки, существующие на сцене только здесь и сейчас, ведь сет-лист всего лишь условность, и сами музыканты не всегда знают, куда их заведут музыкальные эксперименты.

«Аукцыонисты» никогда не знают, с какой программой выступят в очередной раз. Все, что происходит на концертах, - спонтанность и сплошная импровизация. Будут старые и новые хиты из полюбившихся публикой альбомов «Вернись в Сорренто», «Так я стал предателем», «Чайник вина», «Зимы не будет», «Птицы». Легендарные музыканты обещают воронежцам атмосферу легкого безумия и захватывающего полета вне времени и пространства 30 марта в клубе AURA, начало в 19.00.

Олег Гаркуша.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТЕАТР В КИНО «Много шума из ничего»

31 марта в 15.00 в кинотеатре "Спартак" трансляция из Лондонского театра "Глобус" - покажут "Много шума из ничего". Когда в спектакле по Шекспиру сталкиваются звезды водевиля и серьезные драматические артисты, результаты могут быть самые неожиданные. Так и произошло в великолепной постановке «Много шума из ничего» режиссера Джереми Хэррина. Главные герои этой яркой шекспировской комедии - две пары влюбленных, добрый князь и его брат-злодей, пара комических энтузиастов ночной городской полиции. К этим упрямым и остроумным персонажам невозможно не проникнуться симпатией, исполнители главных ролей в постановке «Глобуса» демонстрируют потрясающую актерскую химию. Это, безусловно, первоочередной залог успеха спектакля, ибо любая версия «Шума» полностью состоит из взаимных колкостей и словесных баталий главных героев.

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СПЕКТАКЛЬ-ДЕВИЧНИК

31 марта в Воронеж привезут спектакль самого маленького театра Петербурга «Театра двух» - проекта выпускниц Академии театрального искусства, актрис известного в Петербурге театра «Лицедеи» Аники Быковой и Инны Егоровой.

Постановка "Пила вино и хохотала. Белое" - это спектакль-девичник, основанный на реальных историях, женских откровениях и тайнах, собранных на просторах женских интернет форумов. Все то, что страшно рассказать даже подругам, безропотно выслушает интернет: исповеди, самоирония, глупости, страхи и максимализм современных женщин, которые скрываются под никами «Киска812».

По мнению зрительниц, “Пила вино и хохотала” - это своеобразный женский ответ проекту “Квартета И” - “О чем говорят мужчины”. Впервые постановка была представлена публике осенью 2015 , и за эти три года ее уже посмотрели более 20 тысяч зрителей.

Постановку покажут 31 марта в Доме актера, начало в 19.00 (16+).

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ВЫСТАВКА ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА

В музее имени Крамского открылась выставка Ильи Глазунова - обладателя многочисленных почетных званий и наград, завоевавшего признание далеко за пределами родной страны, ставшего классиком еще при жизни.

Вехой в русском искусстве стали монументальные картины Глазунова «Вечная Россия», «Мистерия XX века», «Великий эксперимент», «Разгром храма в Пасхальную ночь», «Рынок нашей демократии» и «Раскулачивание», отразившие философию художника-патриота и его осмысление событий отечественной истории. Талант мастера проявился не только в изобразительном искусстве, блистательный живописец и график, работавший во многих жанрах, внес также весомый вклад в отечественную сценографию, создавал и воплощал в жизнь архитектурные проекты.

Это вторая выставка мастера в Воронеже, первая «персоналка» Глазунова в нашем городе проходила в 1990 году. Экспозиция представит более 30 живописных произведений художника - от картин 1960-х годов до самых поздних работ мастера, выполненных в 2010-е годы. Представленные полотна обращают зрителей к важнейшим темам в творчестве художника, центральной среди которых является тема России - из цикла «Образы Древней Руси». Экспонаты выставки продемонстрируют публике также мастерство Глазунова-портретиста. Напомним, мастеру позировали короли, папа римский Иоанн Павел II, премьер-министр Индии Индира Ганди, представители итальянского кинематографа Джина Лоллобриджида, Федерико Феллини, Лукино Висконти, французская певица Мирей Матье и другие выдающиеся мировые личности.

Отдельный раздел выставки будет посвящен фотографиям, запечатлевшим яркие моменты жизни Ильи Глазунова.

Выставка продлится до 22 мая.

ВЫСТАВКА ЕВГЕНИЯ КОСТРЮКОВА

В выставочном зале на. Кирова, 8 работает «персоналка» Евгения Кострюкова. Выставка «Путешествие» состоит из серии работ разных лет, в той или иной степени связанных с основной темой - натюрморты из предметов быта, каждый из которых имеет свою историю и отправляет зртеей в прошлое, пейзажи, которые связаны с географией места.

Евгений Кострюков родился в Воронеже в 1984 году. Окончил в 2004-м художественное училище, в 2006-м победил на конкурсе «Молодые дарования России» в номинации «Живопись». В 2012-м получил Гран-при межрегиональной молодежной выставки «Образ Родины» в Курске. Участник городских, региональных, всероссийских и международных выставок. Работы Кострюкова находятся в частных коллекциях России, Англии, США, Австралии, Монголии. Художник является деканом факультета живописи Воронежского института искусств.

Начало в 16.00, вход свободный.