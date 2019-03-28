Воронежский священник о безалкогольном пиве и экзотических фруктах в пост

Настоятель Богоявленского храма в селе Орлово (находится в Новоусманском районе Воронежской области) Алексей Лисняк ответил «Комсомолке» на вопросы о напитках, еде и поведении в пост.

- Отец Алексей, в пост существует ограничение в принятии не только скоромной пищи, но и алкоголя. А можно ли пить безалкогольное пиво или кофе, которое вызывает привыкание?

- Хочется ответить коротким диалогом из знаменитой гайдаевской комедии:

- Как вы думаете, эти ягоды есть можно?

- Можно. Только отравишься.

Но я предлагаю вспомнить и о другом авторитетном мнении - апостол Павел говорит так: «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Давайте запомним эту мысль, нам она пригодится. Для чего вообще мы постимся? Чтобы не есть колбасу и не пить водку? Вовсе нет. Мы постимся, чтобы пробудиться от духовной спячки, вспомнить о Боге и никогда больше о Нём не забывать. А режим постового питания – это первейшее средство для духовного пробуждения. Главные вопросы поста это не вопросы о выпивке, закуске и напитках вообще. Это вопросы именно об отношении с Богом. Всё, что мешает нам наладить с Богом добрые отношения, мы исключаем. А если сказать короче: человек должен стать господином своих желаний, а не рабом. Можно ли пить безалкогольное пиво? Можно. А нужно ли? Ответьте себе сами. Запрещает ли постовой устав употребление кофе? Нет. Но если вы чувствуете, что жажда кофе начинает господствовать над вами, сами сделайте для себя полезные выводы.

- Скажите, допускается ли в пост пищевое разнообразие растительной пищи, если это, например, экзотические фрукты, овощи?

- Устав постового питания не просто допускает употребление растительной пищи, но и предписывает её употребление. Но давайте снова вернёмся от занимательных вопросов о питании к вопросам о цели поста: пост – это не только время покаяния, усердных молитв, но и время благотворительности. Там где зародился великопостный устав, из-за отказа от мяса у христиан экономились деньги, и сэкономленные таким образом средства использовались для благотворительности. Об этом много написано у Иоанна Златоуста. Много ли мы сэкономим, если вместо мяса будем есть кашу и картошку с капустой? Много. А сэкономим ли, если мясо заменим экзотическими плодами? Ответ очевиден.

- И как сохранить в пост хорошее настроение и любовь к близким?

- Об отношении к близким во время поста сказано очень много. Тот же святитель Иоанн Златоуст, например, сказал, что не будет пользы от поста, если мы воздержимся от съедения птиц и зверей, но близких есть не перестанем. А покойный митрополит Киевский и всея Украины Владимир говорил, что главное в пост – не есть друг друга. Ну, а я бы опять от разговоров о еде вернулся к главному: если настроение управляет человеком, а не человек управляет своим настроением, то пора в жизни что-то менять. Пост – прекрасное для этого средство.