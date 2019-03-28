В Воронежской области 2 млрд рублей направят на региональную адресную программу капремонта

28 марта Воронежская областная Дума утвердила очередную корректировку регионального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

– Дополнительные средства будут направлены на поддержку аграриев, оснащение и ремонт социальных объектов, закупку коммунальной техники для районов, софинансирование мероприятий в рамках нацпроектов и другие важные задачи, – сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Очередная корректировка главного финансового документа области состоялась в ходе 43-го заседания регионального парламента.

– Доходы и расходы областного бюджета в 2019 году увеличиваются на сумму около 2,7 млрд рублей. В итоге после проведенной корректировки доходы бюджета Воронежской области составляют почти 108,6 млрд рублей, расходы – 117 млрд рублей. Дефицит остается прежним – 8,4 млрд рублей, но, как я уже отмечал, является чисто техническим, поскольку регион имеет подтвержденные источники его покрытия. Доходы увеличиваются в связи с уточнением налоговых поступлений и поступлением федеральных целевых средств на господдержку воронежских аграриев в сумме 2 млрд 400 млн рублей (в рамках их софинансирования из областного бюджета департаменту аграрной политики региона поступит дополнительно более 190 млн рублей), – спикер регионального парламента.

Кроме того, перераспределяются 4,8 млрд рублей резервных средств областного бюджета.

В частности, 2 млрд рублей будут направлены на областную адресную программу капремонта различных медицинских, образовательных, культурных и спортивных учреждений в муниципальных образованиях региона.

Увеличены почти на 2,3 млрд рублей ассигнования из областного бюджета на финансирование областной адресной инвестиционной программы на 2019 год (составляют более 7,3 млрд рублей).

– В частности, почти на 670 млн рублей увеличено финансирование строительства объектов областной собственности. Это культурные объекты «Историко-культурный центр «Дворцовый комплекс Ольденбургских» (почти на 3 млн рублей) и «Дома с ризалитами в р.п. Рамонь (на 16 млн рублей). Включен сюда и новый объект «Комплексное благоустройство мемориального комплекса «Осетровский плацдарм» в Верхнемамонском муниципальном районе» с объемом ассигнований около 130,6 млн рублей, – сообщил Владимир Нетёсов еще ряд пунктов изменений.

Дополнительное финансирование ждет также ряд значимых строящихся объектов здравоохранения – детский корпус областного противотуберкулезного диспансера (28,1 млн рублей), корпус под поликлинику областной офтальмологической больницы (почти 10,5 млн рублей). Также на строительство фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах направят еще более 144 млн рублей. Вырастут ассигнования и по ряду спортивных объектов, в том числе финансирование строительства Центра по гребле на байдарках и каноэ в Воронеже увеличено еще на 256 млн рублей.

Ассигнования местным бюджетам на софинансирование объектов капстроительства муниципальной собственности (школы, детсады, объекты водоснабжения и теплоснабжения, дома культуры и спортивные сооружения) выросли почти на 1,5 млрд рублей и составили около 5 млрд рублей.

– Отмечу, что мы довольно широко обсуждали выделение этих дополнительных средств на модернизацию существующих и возведение новых объектов в рамках различных государственных программ с руководителями муниципалитетов, экспертами, общественностью. Люди, заинтересованные в развитии своих территорий, дали конструктивные предложения и замечания, а департамент финансов области очень качественно проработал каждую строку в утвержденном документе. Каждый рубль, заложенный в этих корректировках, будет потрачен на улучшение жизни наших граждан. В поправках к бюджету учтены все составляющие, которые направлены на развитие человеческого капитала, будь то получение качественных медицинских и образовательных услуг, создание комфортной среды в муниципалитетах, оснащение объектов культуры и спорта, – сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.