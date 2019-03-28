На Калачеевском сыродельном заводе запустили новый цех

27 марта на «Калачеевском сырзаводе» запустили новую линию по производству и упаковке сыра. Испанское оборудование позволило автоматизировать производство двух видов сыров - традиционных «Российского» и «Калачеевского», а также дало возможности для выпуска дополнительных сортов типа «Гауды» и «Эмменталлера». Между собой они отличаются не только по вкусу, но и по способу формирования сырного зерна. Новая линия, несмотря на свою компактность, в сутки может перерабатывать до 156 тыс. литров молока.

.

- Универсальное оборудование позволяет нам производить сыры двумя способами - насыпным и пластовым. Они отличаются методом формирования сырного зерна. Так, «Российский» «Калачеевский» - насыпные. У них неравномерные глазки по всей поверхности продукта. Пластовой - однородный, плотный, с редкими большими глазками или без них. При этом метод формирования зерна не влияет на качество и вкус сыра. Они зависят от молока и заквасочных культур. Последние могут придавать продукту ореховый вкус, небольшую кислинку, - рассказали на заводе.

.

В торжественном запуске новой линии приняли участие губернатор Воронежской области Александр Гусев, депутат Госдумы РФ Аркадий Пономарев, генеральный директор компании «Молвест» Анатолий Лосев, а также глава Калчеевского района Николай Котолевский.

.

Автоматизированное оборудование практически на 100% исключило человеческий труд. Технолог лишь задает параметры и следит за процессом, который включает в себя как изготовление самих сыров, так и их упаковку. И это тоже довольно интересный процесс. Большие «головы» «Российского» сыра, уже созревшие для выпуска на прилавок, работники завода упаковывают в плотные фирменные пакеты. Затем по конвейеру они поступают в закрытую емкость, в которой из пакетов выкачивается весь воздух, и далее под воздействием высоких температур термопленка плотно, словно чулок, садится на сыр.

Новая линия позволит предприятию не только расширить ассортимент продукции, но и даст возможность расти дальше. Как рассказал генеральный директор «Молвеста» Анатолий Лосев, компания уже заключила договор на покупку трех дополнительных сырных котлов для увеличения выпуска продукции. Технологи на заводе говорят, что сырье и оборудование позволяют делать все, чтобы их сыр был лучшим в своем сегменте. Для этого на заводе следят не только за качеством, но и прислушиваются к мнению простых покупателей и европейских экспертов. Последние - нередкие гости на заводе.

Еще один важный проект завода - строительство цеха переработки молочной сыворотки. Он обойдется «Молвесту» более, чем в 2 млрд. рублей. Столько средств компания готова вложить в возведение с нуля цеха по сушке подсырной и творожной сыворотки. Из них получатся концентрат сывороточного белка и другие компоненты, которые могут быть использованы при изготовлении молочных продуктов, хлеба, кондитерских изделий и т.д.

.

Первая очередь завода почти готова - ее запустят до начала лета и будут обслуживать 40 работников.

- Молочная сыворотка - продукт, в который переходит 50% всех сухих веществ молока, в том числе уникальный белок животного происхождения, лактоза, витамины и комплекс минеральных веществ. Именно поэтому молочная сыворотка широко применяется в промышленных пищевых технологиях - в производстве спортивного и детского питания, в хлебопекарной и кондитерской промышленности, косметической и фармацевтической областях, а также в изготовлении комбикорма для животных, - отметил Анатолий Лосев.

В сутки новый цех будет перерабатывать 600 тонн сыровотки-сырья.

НАША СПРАВКА

«Калачеевский завод» (находится на окраине Калача) входит в группу компаний «Молвест». Компания ведет перевооружение производственных площадей предприятия с 2011 года. За это время удалось не только заменить оборудование, но и увеличить комплекс завода за счет пристройки новых цехов и складов.

В ассортимент сырзавода входят как собственные сыры – «Калачеевский», «Российский», «Тильзитер», «Сливочный», «Российский выдержанный», «Выдержанный», так и сыры в рамках сотрудничества с датско-шведской компанией «Арла Фудс», а также сливочное масло.