В Воронежской области построят восьмой дом-интернат нового типа для престарелых и инвалидов

В феврале текущего года департамент соцзащиты Воронежской области принял решение о расселении Россошанского дома-интерната для престарелых и инвалидов в пансионаты нового типа. В скором времени в это здание переедут 70 постояльцев местного психоневрологического интерната.

Помещение Россошанского психоневрологического интерната уже давно не соответствовало требованиям пожарной безопасности. Устранить нарушения было нельзя, так как помещение является объектом культурного наследия регионального значения «Дом жилой Буцке». Следовательно, любые изменения конструктивных элементов запрещены. В связи с этим правительство области издало постановление о реорганизации психоневрологического интерната, согласно которому учреждению передали здание Россошанского дома-интерната для престарелых и инвалидов. При этом бывшие сотрудники дома-интерната сохранили свои места: 85 человек остались работать в прежнем здании.

Как отмечают в облправительстве, все эти действия позволили завершить выполнение «дорожной карты» по повышению эффективности и качеству услуг в сфере социального обслуживания населения Воронежской области на 2013-2018 годы. Последним невыполненным пунктом оставалось расселение Россошанского психоневрологического интерната. Теперь и этот вопрос оказался решен.

Добавим, в регионе продолжится строительство современных домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов. Программа возведения пансионатов нового типа стартовала в 2011 году. За эти годы более 700 человек улучшили свои условия проживания. Очередной, восьмой по счету, интернат построят в селе Ярки Новохоперского района.